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Once Caldas vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

Publicado por Redacción Claro Sports

Se juega el Once Caldas vs Atlético Bucaramanga a las 8:15 p.m. Consulte alineaciones y pronósticos del encuentro por Liga BetPlay.

Once Caldas vs Bucaramanga en vivo por la Liga BetPlay
Once Caldas vs Bucaramanga en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Once Caldas vs Atlético Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 25 de septiembre de 2026?

El partido entre el cuadro manizaleño y el bumangués, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II, será a partir de las 8:15 p.m. en el Palogrande. En cuanto a la transmisión, el canal autorizado para emitirlo es Win Sports +. De igual forma, vía online lo puede observar por la plataforma de Win Play.

Alineaciones Once Caldas vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Jesús Camargo; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Roa, Andrés Colorado; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Helieyker Guzmán.

Atlético Bucaramanga: Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de Liga Betplay 2026?

El Once Caldas recibe al Atlético Bucaramanga y los locales buscan hacerse fuertes en casa frente a un ‘Leopardo’ que marcha invicto en el torneo gracias a su solidez defensiva. Históricamente se trata de un cruce cerrado, con una clara tendencia a marcadores ajustados y de pocos goles, por lo que se prevé un desarrollo táctico e igualado que bien podría saldarse con un empate con menos de 2.5 goles en total.

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