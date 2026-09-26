Once Caldas vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

Se juega el Once Caldas vs Atlético Bucaramanga a las 8:15 p.m. Consulte alineaciones y pronósticos del encuentro por Liga BetPlay.

Once Caldas vs Bucaramanga en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Once Caldas vs Atlético Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 25 de septiembre de 2026?

El partido entre el cuadro manizaleño y el bumangués, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II, será a partir de las 8:15 p.m. en el Palogrande. En cuanto a la transmisión, el canal autorizado para emitirlo es Win Sports +. De igual forma, vía online lo puede observar por la plataforma de Win Play.

Alineaciones Once Caldas vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Jesús Camargo; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Roa, Andrés Colorado; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Helieyker Guzmán.

Atlético Bucaramanga: Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de Liga Betplay 2026?

El Once Caldas recibe al Atlético Bucaramanga y los locales buscan hacerse fuertes en casa frente a un ‘Leopardo’ que marcha invicto en el torneo gracias a su solidez defensiva. Históricamente se trata de un cruce cerrado, con una clara tendencia a marcadores ajustados y de pocos goles, por lo que se prevé un desarrollo táctico e igualado que bien podría saldarse con un empate con menos de 2.5 goles en total.

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