Jugando Claro, en vivo | Viernes 25 de septiembre

Sigue el mejor análisis del fútbol nacional e internacional en la multiplataforma de Claro Sports

La jornada futbolística llega a su cierre y en Jugando Claro ponemos sobre la mesa las noticias, resultados y protagonistas que están marcando la actualidad del fútbol nacional e internacional.

Esta noche repasamos todo lo ocurrido en la Liga MX, las historias que generan conversación alrededor de los equipos y las figuras del fútbol mexicano, además de poner la mirada en los mexicanos que militan en Europa y en los principales acontecimientos del futbol internacional.

También habrá espacio para analizar los partidos más importantes, las decisiones que han generado debate y el momento que atraviesan los protagonistas, con diferentes puntos de vista para entender lo que está sucediendo dentro y fuera de la cancha.

Esto es Jugando Claro, el espacio de Claro Sports para cerrar el día con información, análisis y debate sobre todo lo que ocurre en el mundo del futbol.

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