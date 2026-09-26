Miguel Herrera lanza mensaje por el ascenso y descenso: “Hay que fortalecer a los que están abajo”

Miguel Herrera celebró la victoria del Atlante ante Monterrey aunque pidió calma

Miguel Herrera, director técnico del Atlante, habló sobre la posibilidad de que el ascenso y descenso regresen al fútbol mexicano y consideró que, antes de pensar en qué equipos deben subir a Primera División, es necesario fortalecer la estructura de las categorías inferiores.

Luego de la victoria de los Potros sobre Monterrey, el estratega azulgrana señaló que el descenso debe representar una consecuencia deportiva cuando un equipo no realiza bien las cosas.

“Es importante tener un castigo cuando no haces bien las cosas, ya me tocó muchos años como en Veracruz y es importante premiar. Hay que decirlo y mucha gente no se atreve, hay que fortalecer a los que están abajo, a la Liga Expansión, para que cuando asciendan puedan competir. Nuestra división inferior no está fortalecida hoy en día, antes era muy buena. Volteemos abajo y veamos si realmente hay equipos con la fortaleza de tener una estructura de Primera División, porque si no lo tiene, ¿cómo quieren subir? Atlante se lo ganó en la cancha, pero no pudo ascender y luego tuvo que hacerlo de la única forma”, explicó.

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Después de vencer a Monterrey, el ‘Piojo’ destacó el trabajo realizado por sus jugadores, aunque evitó lanzar las campanas al vuelo debido a la posición que ocupa Atlante en el torneo.

“No es de merecimiento, es de hacerlo y me parece que hoy hicimos un partido muy bueno contra un rival muy fuerte. Hoy podemos estar tranquilos que hicimos un partido bien, concentrados, inteligentes, en este partido los muchachos fueron contundentes”, apuntó.

El técnico azulgrana recordó que su equipo apenas suma 11 puntos, por lo que consideró que el triunfo ante Rayados debe tomarse como un resultado importante, pero sin perder de vista el panorama del equipo.

“La realidad es que tenemos once puntos y no podemos echar las campanas al vuelo, no hemos hecho nada que nos lleve a perder la cabeza. Fue un buen triunfo y nada más”, sentenció.

Para cerrar, el ‘Piojo’ destacó el nivel mostrado por Óscar Jiménez, quien llegó al equipo para generar competencia en la portería. “Cuando supe de la posibilidad de traer a Óscar no dudé ni un segundo porque yo sé que me va a generar una competencia y si se puede se lo va a comer”, comentó.