¿El mayor peligro para México? Rafael Márquez pone la lupa en el talento de Jhon Arias

Colombia enfrenta a México, Néstor Lorenzo prueba nuevas caras y Jhon Arias será la figura clave ante el debut de Rafael Márquez.

Luego de lo que fue el Mundial 2026, tanto Colombia como México comienzan un nuevo ciclo de preparación de cara al futuro y este sábado 26 de septiembre se miden en un amistoso en Baltimore desde las 8:00 p.m. Para ambas selecciones es vital mostrar buenas cosas, lo que va a dar un rumbo cuando inicie la competencia oficial.

La ‘Tricolor’ renovó el contrato de Néstor Lorenzo, pero en su convocatoria hay varios nombres nuevos que deben aprovechar la oportunidad y ganarse el puesto. El rival por su parte estrena director técnico que es Rafael Márquez tras la salida de Javier Aguirre del banquillo.

Los amistosos son para probar variantes y consolidar ideas de juego, algo que seguramente tendrán ambos entrenadores en mente para ese cotejo. Recordemos que Colombia y México se quedaron en los octavos de final de la Copa del Mundo, la primera eliminada por Suiza y la otra por Inglaterra.

En el cuadro ‘Cafetero’ hay una decisión clave para Lorenzo y es escoger al jugador que pueda asumir el rol que tenía James Rodríguez dentro de la cancha. El cucuteño tomó la decisión de retirarse de la selección y tanto el número 10, la cintilla de capitán y su juego son preguntas que requieren respuestas por parte del DT.

El llamado por lo menos en cuanto al juego es Jhon Arias, pues Néstor reveló que en una alta probabilidad Dávinson Sánchez va a ser el capitán. Eso de cierta forma lo sabe ‘Rafa’ Márquez, quien en rueda de prensa destacó la habilidad que tiene el chocoano con la pelota y que podría significar peligro para México.

Un futbolista a referenciar

“Jhon Arias es un jugador de mucha calidad, de mucho talento. Seguramente pretenderán organizar el juego y es un jugador muy determinante en ese sentido. Es capaz de ponerte pelotas para definir. Tienen jugadores rápidos por fuera y en punta como Luis Suárez, que le gusta mucho las rupturas hacia las profundidades”.

“Arias hará de James en esta ocasión, pondrá todo el talento para intentar hacer daño en nuestro campo. Colombia tiene ese perfil de jugadores potentes, rápidos y nosotros necesitamos contrarrestar de otra manera. Intentaremos hacer nuestro partido y ser muy competitivos y que nos puedan acompañar los buenos resultados”.

Así las cosas, da la sensación que Márquez tiene bien referenciado a Jhon Arias, pero en sus declaraciones se evidencia que también tiene estudiados a otros jugadores de la ‘Tricolor’. Solo resta esperar que llegue el momento de la acción dentro del campo para saber cómo va a responder Colombia ante este nuevo reto.

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