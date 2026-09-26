Tijuana vs Atlas en vivo el partido de la jornada 10 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Tijuana Vs Atlas, en vivo

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

En el aspecto deportivo, ambos equipos llegan con 14 puntos, aunque Tijuana ha disputado ocho partidos y Atlas nueve. Los Xolos acumulan 12 goles a favor y 10 en contra, mientras los Zorros registran 13 anotaciones y 15 recibidas. La paridad de números hacen difícil definir un favorito, sin embargo, por la localía, los fronterizos parecen tomar la delantera.

En sus últimos cinco partidos de Liga MX, Tijuana registra dos triunfos, dos derrotas y un empate. Atlas, por su parte, suma una victoria, dos empates y dos derrotas. En el apartado individual, Mourad El Ghezouani y Florián Monzón llegan con dos goles cada uno en el torneo.

El encuentro tendrá además un valor directo en la clasificación: con ambos clubes igualados en 14 unidades, una victoria permitirá romper la paridad y modificar la posición de los equipos en la zona media alta del Apertura 2026.

Antecedentes Tijuana vs Atlas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre Xolos y Zorros muestran una distribución de resultados con dos victorias para cada equipo y un empate. El antecedente más reciente se produjo el 4 de marzo de 2026, cuando Atlas ganó 2-1 como local.

Los cinco resultados más recientes son:

Atlas 2-1 Tijuana | Clausura 2026

Tijuana 2-0 Atlas | Apertura 2025

Tijuana 3-4 Atlas | Clausura 2025

Tijuana 3-0 Atlas | Play-in Apertura 2024

Atlas 0-0 Tijuana | Apertura 2024

El antecedente de noviembre de 2025 también se disputó en el Estadio Caliente y terminó con victoria de Tijuana por 2-0. La serie, por tanto, llega al nuevo encuentro sin un dominio marcado en sus cinco compromisos anteriores.

Alineaciones Tijuana vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Las posibles formaciones presentan a Tijuana con un esquema 4-1-4-1, mientras que Atlas utilizaría un 4-2-3-1. Los equipos todavía pueden realizar modificaciones antes de confirmar sus alineaciones oficiales.

Tijuana: Antonio Rodríguez; Alejandro Gómez, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Alan Vega; Iván Tona; Ángel Zapata, Gilberto Mora, Ramiro Árciga, Adonis Preciado; Mourad El Ghezouani.

Atlas: Camilo Vargas; Jorge Sánchez, Juan José Purata, Manuel Capasso, Adonis Frías; Paulo Ramírez, Elías Montiel; Luis Esteves, Sergio Hernández, Duk; Florián Monzón.

Entre las dudas previas al partido aparecen Rafael Fernández y Elías Manoel por Tijuana, mientras que Atlas tiene pendiente la situación de Aldo Rocha.

¿A qué hora juega Tijuana vs Atlas y dónde ver hoy 25 de septiembre la Jornada 10?

El partido Tijuana vs Atlas se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026 en el Estadio Caliente. El árbitro designado para el encuentro será Luis Enrique Santander.

En México, el encuentro podrá seguirse a través de FOX y FOX One. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante TUDN USA.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas noches damas y caballeros. Tijuana y Atlas se enfrentarán este viernes 25 de septiembre en el Estadio Caliente, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con 14 puntos, por lo que el encuentro representa una oportunidad para separarse en la clasificación y acercarse a los primeros lugares.

Los Xolos ocupan actualmente la séptima posición, después de ocho partidos disputados, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Atlas aparece en el noveno puesto con cuatro triunfos, dos igualadas y tres tropiezos en nueve encuentros, por lo que el duelo también pondrá frente a frente a dos equipos con registros similares.

No te pierdas las mejores acciones del duelo entre Tijuana y Atlas dentro de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.