América transforma la filosofía de Guillermo Almada

El técnico charrúa se destacó con los Tuzos por su labor con futbolistas juveniles; en las Águilas, parece que se tiene otro tipo de proyecto en mente

Almada, nuevo DT de las Águilas | Imago 7

Guillermo Almada inicia su etapa con el América en la antesala del Apertura 2026, después de la salida de André Jardine y en medio de la expectativa por asumir uno de los banquillos de mayor exigencia en el fútbol mexicano. Aunque se espera que impulse a jugadores jóvenes, como lo hizo en Pachuca, donde ganó cuatro títulos, tres de ellos internacionales, el técnico uruguayo dejó claro que esa no será la única prioridad de su proyecto. Nota completa AQUÍ.