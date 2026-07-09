La sincera reflexión de Egan Bernal tras sufrir el ritmo de Pogacar: “Di lo mejor”

El colombiano analizó la exigente etapa del Tourmalet, donde Pogacar dio un golpe al Tour de Francia. Conozca sus declaraciones y su posición en la clasificación general.

La primera gran jornada de montaña del Tour de Francia 2026 dejó un claro dominador. En el mítico Tourmalet, puerto fuera de categoría y uno de los ascensos más emblemáticos del ciclismo mundial, Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es el gran favorito al título. El esloveno atacó con autoridad en los Pirineos, ganó la sexta etapa y dio un golpe casi definitivo en la clasificación general al sacarle 2 minutos y 38 segundos a Jonas Vingegaard, su principal rival por el maillot amarillo.

Mientras Pogacar y Vingegaard protagonizaban un nuevo capítulo de su rivalidad, Egan Bernal volvió a ser el colombiano más destacado de la jornada. El campeón del Tour de Francia 2019 cruzó la meta en la undécima posición, a 4:47 del corredor del UAE Team Emirates, un resultado que también le permitió ascender al puesto 11 de la clasificación general, aunque ahora se encuentra a más de nueve minutos del liderato.

Egan Bernal resaltó la dureza de la etapa

Al finalizar la exigente fracción con llegada en Gavarnie-Gèdre, el líder del Netcompany Ineos analizó lo ocurrido en la carretera y explicó que hizo todo lo posible para mantenerse con los mejores. Bernal intentó responder a los cambios de ritmo en el Tourmalet, pero reconoció que la intensidad impuesta por los favoritos terminó marcando diferencias importantes.

“La verdad di lo mejor que tenía. Al final los últimos kilómetros del Tourmalet cuando aceleraron intenté aguantar con ellos, pero coroné ahí a unos pocos segundos. Luego intenté entrar bajando. Después tuve que hacer el último valle solo, fue muy duro”, explicó el colombiano.

Bernal mantiene la confianza para lo que resta del Tour

Pese a ceder tiempo frente a Pogacar y Vingegaard, el ciclista colombiano aseguró sentirse en un buen momento físico y dejó claro que el impresionante ritmo de los favoritos hace parecer que el resto del pelotón está lejos de su nivel, cuando en realidad toda la carrera se disputó a una velocidad muy elevada.

“Creo que ya desde abajo iba a un ritmo muy fuerte. Vamos todos ahí a rueda en su posición, ninguno se mueve, es tratar de aguantar. Muy duro la verdad. Yo me siento muy bien, no es que uno esté mal, lo que pasa es que el ritmo que llevan lo hace ver como si uno fuera malo. Estoy contento, disfruté mucho la etapa y es lo más importante”, comentó.

Finalmente, Bernal recordó que el Tour de Francia apenas comienza y que todavía quedan muchas jornadas de alta montaña donde pueden cambiar las posiciones de la clasificación general. “Por la radio me decían que tratara de seguir apretando y perder el menor tiempo posible. En los últimos años el top 10 ha estado casi a una hora, esto da mil vueltas. Hasta ahora es la sexta etapa y mira cómo llegamos hoy, todos reventados. Es lo bonito del Tour, año a año se va haciendo más duro”, concluyó el colombiano, manteniendo el optimismo de cara a las próximas etapas.

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