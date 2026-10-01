Nicaragua vs Costa Rica en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy jueves 1 DE OCTUBRE

Sigue en directo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Nicaragua vs Costa Rica, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del juego entre Nicaragua vs Costa Rica, válido por la tercera jornada del Grupo A de la Concacaf Nations League 2026. El equipo local, al igual que el visitante, se encuentran en medio de crisis de resultados ya que llegan de perder sus dos primeros juegos y por eso les urge sumar para mantener alguna chance de clasificación en la última.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Nicaragua y Costa Rica hoy 1 de octubre de 2026?

Nicaragua y Costa Rica juegan este jueves 1 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., hora de ambos países, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. El encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 y enfrentará a dos selecciones que necesitan conseguir sus primeros puntos en el torneo.

Alineaciones del Nicaragua y Costa Rica, al momento

Nicaragua: Jason Vega, Carlos Acevedo, Juan Luis Pérez, Óscar Hernández, Francisco Gómez, Raheem Cole, Harold Medina, Jacob Montes, Byron Bonilla, Widman Talavera y Jaime Moreno.

Jason Vega, Carlos Acevedo, Juan Luis Pérez, Óscar Hernández, Francisco Gómez, Raheem Cole, Harold Medina, Jacob Montes, Byron Bonilla, Widman Talavera y Jaime Moreno. Costa Rica: Keylor Navas, Carlos Barahona, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Celso Borges, Douglas López, Roan Wilson, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Carlos Mora.



Antecedentes del Nicaragua vs Costa Rica y últimos resultados en la Concacaf Nations League

15/12/2015 – Costa Rica 1-0 Nicaragua | Amistoso

17/01/2017 -Costa Rica 0-0 Nicaragua | Copa Centroamericana

16/06/2019 – Costa Rica 4-0 Nicaragua | Copa Oro

05/09/2025 – Nicaragua 1-1 Costa Rica | Eliminatorias

13/10/2025 – Costa Rica 4-1 Nicaragua 1 Eliminatorias

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