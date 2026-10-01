Nicaragua vs Costa Rica en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy jueves 1 DE OCTUBRE
Sigue en directo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del juego entre Nicaragua vs Costa Rica, válido por la tercera jornada del Grupo A de la Concacaf Nations League 2026. El equipo local, al igual que el visitante, se encuentran en medio de crisis de resultados ya que llegan de perder sus dos primeros juegos y por eso les urge sumar para mantener alguna chance de clasificación en la última.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Nicaragua y Costa Rica hoy 1 de octubre de 2026?
Nicaragua y Costa Rica juegan este jueves 1 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., hora de ambos países, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. El encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 y enfrentará a dos selecciones que necesitan conseguir sus primeros puntos en el torneo.
Alineaciones del Nicaragua y Costa Rica, al momento
- Nicaragua: Jason Vega, Carlos Acevedo, Juan Luis Pérez, Óscar Hernández, Francisco Gómez, Raheem Cole, Harold Medina, Jacob Montes, Byron Bonilla, Widman Talavera y Jaime Moreno.
- Costa Rica: Keylor Navas, Carlos Barahona, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Celso Borges, Douglas López, Roan Wilson, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Carlos Mora.
Antecedentes del Nicaragua vs Costa Rica y últimos resultados en la Concacaf Nations League
- 15/12/2015 – Costa Rica 1-0 Nicaragua | Amistoso
- 17/01/2017 -Costa Rica 0-0 Nicaragua | Copa Centroamericana
- 16/06/2019 – Costa Rica 4-0 Nicaragua | Copa Oro
- 05/09/2025 – Nicaragua 1-1 Costa Rica | Eliminatorias
- 13/10/2025 – Costa Rica 4-1 Nicaragua 1 Eliminatorias