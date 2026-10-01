Marcha del 2 de octubre en la CDMX: ruta, horarios y bloqueos; todo lo que debes saber

La movilización conmemorativa partirá de Tlatelolco y contempla un recorrido hacia el Zócalo de la Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre. Foto: REUTERS/Luis Cortes

La Ciudad de México tendrá este viernes 2 de octubre una movilización para conmemorar el 58 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Distintos colectivos y organizaciones participarán en la marcha que partirá de Tlatelolco y tendrá como destino el Centro Histórico.

El Comité 68 Pro-Libertades Democráticas, integrado por sobrevivientes y familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en 1968, convocó a participar en la movilización anual. La jornada contempla un recorrido hasta el Zócalo, donde se realizará un mitin.

¿A qué hora inicia la marcha por la conmemoración del 2 de octubre?

La concentración principal está programada para las 16:00 horas del viernes 2 de octubre de 2026 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Desde ese punto comenzará la movilización hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México. El recorrido concluirá con un mitin en la plancha del Zócalo capitalino.

El Comité 68 también planteó que la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado (FEINDESOPP) atienda las acciones penales relacionadas con hechos ocurridos entre 1965 y 1990, incluido el caso del 2 de octubre de 1968.

¿Cuál es la ruta de la marcha del 2 de octubre 2026 en la CDMX?

Hasta el momento, el trayecto definitivo no ha sido confirmado. De acuerdo con la información disponible, se prevé que el contingente avance desde Tlatelolco por avenida Ricardo Flores Magón.

Posteriormente, la marcha continuaría por Eje Central Lázaro Cárdenas y después tomaría avenida 5 de Mayo, para finalmente llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realizará el mitin.

La ruta puede presentar modificaciones conforme avance la movilización y de acuerdo con las condiciones que se presenten durante la jornada.

Puntos de reunión de los contingentes del 68 y qué calles estarán cerradas

El principal punto de encuentro señalado para la movilización es la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde la concentración comenzará a las 16:00 horas. El Zócalo capitalino se mantiene resguardado con vallas metálicas, de acuerdo con la información oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Calles con posibles cierres:

Avenida Ricardo Flores Magón.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 5 de Mayo.

Francisco I. Madero.

Pino Suárez.

Calles aledañas al Zócalo capitalino.

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y por qué se conmemora cada año?

El 2 de octubre de 1968, integrantes del movimiento estudiantil se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, cuando ocurrió una represión que dejó víctimas y desaparecidos, además marcó el desarrollo del movimiento estudiantil de ese año.

Los hechos son recordados cada año mediante movilizaciones que buscan mantener presente lo ocurrido y plantear demandas relacionadas con el esclarecimiento de los acontecimientos y el acceso a la justicia.

El Comité 68, integrado también por sobrevivientes y familiares de las víctimas, mantiene la exigencia de que se retomen las acciones judiciales relacionadas con los hechos ocurridos durante el periodo comprendido entre 1965 y 1990.

La marcha del 2 de octubre forma parte de ese ejercicio de memoria y de las demandas de quienes participan en la movilización para que los acontecimientos de 1968 continúen siendo investigados.