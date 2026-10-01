De Colombia a Europa: las ventas más grandes del FPC al viejo continente

Luis Díaz encabeza la lista de las ventas más caras del Fútbol Profesional Colombiano al balompié de Europa.

Luis Díaz jugando en Colombia | Vizzor

El talento de Colombia, poco a poco, se va llevando todas las miradas a nivel mundial. El fútbol ha sido un deporte, donde los colombianos, individualmente hablando, han logrado brillar en las mejores canchas de la élite deportiva. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos un recuento de las ventas más grandes del Fútbol Profesional Colombiano al viejo continente.

El medio especializado en transferencias y fichajes a nivel mundial, Transfermarkt, ha revelado el listado de las ventas más importantes del balompié ‘tricolor’ directamente a Europa. Un continente donde varios jugadores nacidos en Colombia ya han sabido brillar.

Radamel Falcao García, James David Rodríguez, Carlos Bacca, Duván Zapata, Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Freddy Rincón, entre otros. Son los que más recuerdan los aficionados del fútbol en Colombia. En su mayoría delanteros, pero con presencia también de algunos volantes y defensores.

Las ventas más grandes del fútbol de Colombia a Europa

Luis Díaz es el gran embajador del pasado más reciente en el balompié europeo. Desde Junior de Barranquilla fue vendido directamente al Porto de Portugal por una cifra de 7.2 millones de euros. Esto después de haber disputado un total de 106 partidos en la liga colombiana.

Ranking de ventas de Colombia a Europa | Transfermarkt

Así mismo, aparecen nombres sin tanta rimbombancia como Jhon Solís, Mateo Cassierra, Yerson Mosquera y Oscar Cortés. Jugadores que al sol de hoy no han sido tenidos en cuenta a gran medida en la Selección Colombia. Eso sí, todos con menos de 60 partidos en el fútbol de su país.

De hecho, la segunda venta más grande del Fútbol Profesional Colombiano a Europa fue la Jhon Solís al Girona de España. Con solo 36 partidos jugados con Atlético Nacional, los españoles pagaron seis millones de euros por los servicios del mediocampista ‘tricolor’.

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