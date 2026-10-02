Bienvenido “Rocktubre” 2026: estos son todos los conciertos de octubre en la CDMX; bandas y sedes confirmadas

La Ciudad de México tendrá una agenda musical cargada de rock, pop, metal, electrónica, urbano y regional mexicano durante todo el mes

Los conciertos que debes conocer. Foto print Instagram: @ironmaiden @eltonjohn

Octubre llegó con fuerza a México y con una agenda repleta de musical que prácticamente obliga a sacar el calendario. Iron Maiden, Elton John, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Def Leppard, Slayer, Fobia, Hombres G, Bunbury y muchas figuras más harán vibrar los principales recintos del país con una cartelera que recorrerá géneros que van desde el rock, pasando por el pop, la música urbana, la electrónica y la regional mexicana.

Todo ello para hacer valer el mote de ‘Rocktube’ 2026 desde el primer día del mes con la presentación de Tove Lo y Motorama. Mientras que el viernes 2 de octubre llegará con dos de los eventos más esperados: Iron Maiden se presentará en el Estadio GNP Seguros, mientras Elton John comenzará su serie de conciertos en el Estadio Banorte.

La actividad musical se extenderá durante prácticamente todo octubre y llegará a recintos como el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Estadio GNP Seguros, Arena CDMX, Pepsi Center, Teatro Metropólitan, Lunario, Infield del Autódromo de Querétaro, entre otros. Si ya estás planeando tus próximos conciertos, esta es la agenda que conviene tener a la mano.

Elton John y Iron Maiden abren los conciertos de octubre: ¿cuándo son y dónde?

El primer gran fin de semana musical de octubre tendrá como protagonistas a Iron Maiden y Elton John. La banda británica de heavy metal se presentará en el Estadio GNP Seguros a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de su gira ‘Run For Your Lives World Tour 2026’ que conmemora su 50 aniversario de trayectoria musical. Con Anthrax como invitado especial.

Aunque el setlist oficial todavía no está confirmado, el concierto del 29 de septiembre en San Antonio permite anticipar un repertorio de 17 canciones, entre ellas clásicos como ‘The Number of the Beast’, ‘Run to the Hills’, ‘The Trooper’, ‘Powerslave’, ‘Hallowed Be Thy Name’, ‘Fear of the Dark’, ‘Aces High’ y ‘Wasted Years’.

Mientras que Elton John regresa a la Ciudad de México este viernes 2 y sábado 3 de octubre para presentarse en el Estadio Banorte, 14 años después de su última visita a la capital. Ambas fechas forman parte de la etapa final de su gira de despedida, denominada ‘Farewell to Mexico’, con un repertorio preparado especialmente para el público mexicano.

El posible repertorio contempla alrededor de 23 canciones y combina clásicos como ‘Your Song’, ‘Rocket Man’, ‘Tiny Dancer’ e ‘I’m Still Standing’, con temas de etapas más recientes, entre ellos ‘Cold Heart’, su colaboración con Dua Lipa y PNAU. Las dos funciones tendrán apertura de puertas a las 17:00 horas y comienzo del concierto a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.

Lista completa de conciertos en la CDMX durante octubre 2026 y sedes oficiales

La cartelera capitalina contempla conciertos durante prácticamente todo el mes, con artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros. Esta es la agenda organizada por fecha:

1 de octubre

Tove Lo — Pepsi Center

Motorama — Auditorio Nacional

Jessica Simpson — La Maraka

Carlos Sadness — Lunario

múm — House of Vans

Amorphis — Circo Volador

Tigers Jaw — Multiforo Alicia

Thaiboy — Foro Puebla

2 de octubre

Iron Maiden — Estadio GNP Seguros

Elton John — Estadio Banorte

Cultura Profética — Pepsi Center

Carlos Sadness — Lunario

Hija de la Luna / Mecano — Teatro Metropólitan

Sasha & John Digweed — Frontón Bucareli

Samantha Barrón — Foro Puebla

3 de octubre

Elton John — Estadio Banorte

Lost Acapulco — Teatro Metropólitan

Carlos Sadness — Lunario

Innervisions Festival — Maravilla Studios

El Plan de la Mariposa — Foro La Paz

Azul de Viena — Foro Indie Rocks!

4 de octubre

Rata Blanca — Circo Volador

La Sonora Santanera — La Maraka

Guillotina — Lunario

From Ashes to New — Multiforo Alicia

6 de octubre

Geese — Teatro Metropólitan

Rodrigo y Gabriela — Polyforum Siqueiros

Rosana — Auditorio Nacional

7 de octubre

Robbie Williams — Palacio de los Deportes

Mortiis — Circo Volador

Nicole Zignano — Lunario

8 de octubre

Robbie Williams — Palacio de los Deportes

Pablo Alborán — Auditorio Nacional

Between the Buried and Me — Circo Volador

Miami Horror — Foro Puebla

Rodrigo y Gabriela — Polyforum Siqueiros

Okills — Lunario

9 de octubre

Pablo Alborán — Auditorio Nacional

Of Monsters and Men — Pepsi Center

Álvaro Díaz — Palacio de los Deportes

Conjunto Primavera — Arena CDMX

Meme del Real — Teatro Metropólitan

Ska Fest — Velódromo Olímpico

Chamuco Metal Fest — Circo Volador

Sole Giménez — Teatro de la Ciudad

Ricardo Caballero — Lunario

10 de octubre

Alejandro Sanz — Estadio GNP Seguros

Álvaro Díaz — Palacio de los Deportes

Monsieur Periné — Teatro Metropólitan

La Barranca — Teatro de la Ciudad

Camila Fernández — La Maraka

Son Lux — Foro Indie Rocks!

Festival Pulso GNP — Infield del Autódromo de Querétaro

11 de octubre

Álvaro Díaz — Palacio de los Deportes

Natalia Lafourcade — Teatro Metropólitan

Sepultura — Pepsi Center

Peter Bjorn and John — Foro Puebla

12 de octubre

Natalia Lafourcade — Teatro Metropólitan

Bunbury — Auditorio Nacional

13 de octubre

Hombres G — Auditorio Nacional

Rhye — Pepsi Center

Jane Remover — Foro Puebla

14 de octubre

Hombres G — Auditorio Nacional

Travis — Pepsi Center

Karen Souza — Lunario

15 de octubre

Bunbury — Auditorio Nacional

Two Door Cinema Club — Pepsi Center

Kneecap — Pabellón Oeste

Six Feet Under — Circo Volador

Francisco Céspedes — Teatro de la Ciudad

16 de octubre

Hombres G — Auditorio Nacional

Martin Garrix — Palacio de los Deportes

Edén Muñoz — Plaza de Toros México

Alan Parsons — Velódromo Olímpico

Disney y Soy Luna — Arena CDMX

Fit for a King — Circo Volador

Two Door Cinema Club — Pepsi Center

17 de octubre

Bunbury — Auditorio Nacional

Martin Garrix — Palacio de los Deportes

Edén Muñoz — Plaza de Toros México

Airbag — Pepsi Center

Band-Maid — Pabellón Oeste

Yolanda del Río — Teatro Metropólitan

Melissa Aldana — Teatro de la Ciudad

Mariana Ochoa — La Maraka

18 de octubre

Hombres G — Auditorio Nacional

Blessd — Palacio de los Deportes

OMD — Pepsi Center

El Consorcio — Teatro Metropólitan

19 de octubre

Bunbury — Auditorio Nacional

Def Leppard — Palacio de los Deportes

21 de octubre

Slayer — Palacio de los Deportes

Jesse & Joy — Auditorio Nacional

La Casetera — Teatro Metropólitan

22 de octubre

Bad Gyal — Palacio de los Deportes

Edith Márquez — Auditorio Nacional

Jessie Ware — Teatro Metropólitan

The Vaccines — Pabellón Oeste

23 de octubre

Fobia — Palacio de los Deportes

Matisse — La Maraka

Alizzz — Pabellón Oeste

La Arrolladora Banda El Limón — Arena CDMX

Andrés Obregón — Auditorio Nacional

Arturo Sandoval — Lunario

Frank Turner — Foro Indie Rocks!

Benediction — Circo Volador

24 de octubre

Fobia — Palacio de los Deportes

Matisse — La Maraka

Gloria Trevi — Auditorio Nacional

Cannons — Pabellón Oeste

Abel Pintos — Teatro Metropólitan

Arturo Sandoval — Lunario

Black Country, New Road — Orbe

Los de Abajo — Doppler

The Jungle Giants — Foro Puebla

Tatiana — La Maraka

25 de octubre

TINI — Arena CDMX

Romeo Santos y Prince Royce — Palacio de los Deportes

Pimpinela — Auditorio Nacional

Transmetal — Lunario

Liquits — La Maraka

26 de octubre

Romeo Santos y Prince Royce — Palacio de los Deportes

27 de octubre

Andrew Bird — Teatro de la Ciudad

Marcos Witt y Marcos Vidal — Auditorio Nacional

28 de octubre

Omar Courtz — Palacio de los Deportes

Austin TV — Polyforum Siqueiros

Andrew Bird — Teatro de la Ciudad

29 de octubre

Omar Courtz — Palacio de los Deportes

TIMØ — Pepsi Center

30 de octubre

Calvin Harris — MUNET

Maldita Vecindad — Arena CDMX

Lng/Sht — Pepsi Center

Dethklok — Circo Volador

Taemin — Estadio Fray Nano

La Tremenda Korte — Foro Puebla

31 de octubre

Calvin Harris — MUNET

Sofi Tukker — Pepsi Center

Dimitri Vegas & Like Mike — Plaza de Toros México

José María Napoleón y Mocedades — Auditorio Nacional

Banda Cuisillos — Arena CDMX

Alex Fernández — Teatro Metropólitan

Antidoping — Bajo Circuito

Indios — Foro Puebla

Em Beihold y Lewis OfMan — Foro Indie Rocks!

Con esta programación, octubre se convierte en uno de los meses con mayor actividad musical en la Ciudad de México, con propuestas que abarcan metal, rock, pop, electrónica, música urbana y regional mexicana. Las fechas, artistas y sedes corresponden a la información proporcionada y podrían estar sujetas a cambios por parte de los organizadores, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de acudir a cada presentación.