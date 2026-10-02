Bienvenido “Rocktubre” 2026: estos son todos los conciertos de octubre en la CDMX; bandas y sedes confirmadas
La Ciudad de México tendrá una agenda musical cargada de rock, pop, metal, electrónica, urbano y regional mexicano durante todo el mes
Octubre llegó con fuerza a México y con una agenda repleta de musical que prácticamente obliga a sacar el calendario. Iron Maiden, Elton John, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Def Leppard, Slayer, Fobia, Hombres G, Bunbury y muchas figuras más harán vibrar los principales recintos del país con una cartelera que recorrerá géneros que van desde el rock, pasando por el pop, la música urbana, la electrónica y la regional mexicana.
Todo ello para hacer valer el mote de ‘Rocktube’ 2026 desde el primer día del mes con la presentación de Tove Lo y Motorama. Mientras que el viernes 2 de octubre llegará con dos de los eventos más esperados: Iron Maiden se presentará en el Estadio GNP Seguros, mientras Elton John comenzará su serie de conciertos en el Estadio Banorte.
La actividad musical se extenderá durante prácticamente todo octubre y llegará a recintos como el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Estadio GNP Seguros, Arena CDMX, Pepsi Center, Teatro Metropólitan, Lunario, Infield del Autódromo de Querétaro, entre otros. Si ya estás planeando tus próximos conciertos, esta es la agenda que conviene tener a la mano.
Elton John y Iron Maiden abren los conciertos de octubre: ¿cuándo son y dónde?
El primer gran fin de semana musical de octubre tendrá como protagonistas a Iron Maiden y Elton John. La banda británica de heavy metal se presentará en el Estadio GNP Seguros a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de su gira ‘Run For Your Lives World Tour 2026’ que conmemora su 50 aniversario de trayectoria musical. Con Anthrax como invitado especial.
Aunque el setlist oficial todavía no está confirmado, el concierto del 29 de septiembre en San Antonio permite anticipar un repertorio de 17 canciones, entre ellas clásicos como ‘The Number of the Beast’, ‘Run to the Hills’, ‘The Trooper’, ‘Powerslave’, ‘Hallowed Be Thy Name’, ‘Fear of the Dark’, ‘Aces High’ y ‘Wasted Years’.
Mientras que Elton John regresa a la Ciudad de México este viernes 2 y sábado 3 de octubre para presentarse en el Estadio Banorte, 14 años después de su última visita a la capital. Ambas fechas forman parte de la etapa final de su gira de despedida, denominada ‘Farewell to Mexico’, con un repertorio preparado especialmente para el público mexicano.
El posible repertorio contempla alrededor de 23 canciones y combina clásicos como ‘Your Song’, ‘Rocket Man’, ‘Tiny Dancer’ e ‘I’m Still Standing’, con temas de etapas más recientes, entre ellos ‘Cold Heart’, su colaboración con Dua Lipa y PNAU. Las dos funciones tendrán apertura de puertas a las 17:00 horas y comienzo del concierto a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.
Lista completa de conciertos en la CDMX durante octubre 2026 y sedes oficiales
La cartelera capitalina contempla conciertos durante prácticamente todo el mes, con artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros. Esta es la agenda organizada por fecha:
1 de octubre
- Tove Lo — Pepsi Center
- Motorama — Auditorio Nacional
- Jessica Simpson — La Maraka
- Carlos Sadness — Lunario
- múm — House of Vans
- Amorphis — Circo Volador
- Tigers Jaw — Multiforo Alicia
- Thaiboy — Foro Puebla
2 de octubre
- Iron Maiden — Estadio GNP Seguros
- Elton John — Estadio Banorte
- Cultura Profética — Pepsi Center
- Carlos Sadness — Lunario
- Hija de la Luna / Mecano — Teatro Metropólitan
- Sasha & John Digweed — Frontón Bucareli
- Samantha Barrón — Foro Puebla
3 de octubre
- Elton John — Estadio Banorte
- Lost Acapulco — Teatro Metropólitan
- Carlos Sadness — Lunario
- Innervisions Festival — Maravilla Studios
- El Plan de la Mariposa — Foro La Paz
- Azul de Viena — Foro Indie Rocks!
4 de octubre
- Rata Blanca — Circo Volador
- La Sonora Santanera — La Maraka
- Guillotina — Lunario
- From Ashes to New — Multiforo Alicia
6 de octubre
- Geese — Teatro Metropólitan
- Rodrigo y Gabriela — Polyforum Siqueiros
- Rosana — Auditorio Nacional
7 de octubre
- Robbie Williams — Palacio de los Deportes
- Mortiis — Circo Volador
- Nicole Zignano — Lunario
8 de octubre
- Robbie Williams — Palacio de los Deportes
- Pablo Alborán — Auditorio Nacional
- Between the Buried and Me — Circo Volador
- Miami Horror — Foro Puebla
- Rodrigo y Gabriela — Polyforum Siqueiros
- Okills — Lunario
9 de octubre
- Pablo Alborán — Auditorio Nacional
- Of Monsters and Men — Pepsi Center
- Álvaro Díaz — Palacio de los Deportes
- Conjunto Primavera — Arena CDMX
- Meme del Real — Teatro Metropólitan
- Ska Fest — Velódromo Olímpico
- Chamuco Metal Fest — Circo Volador
- Sole Giménez — Teatro de la Ciudad
- Ricardo Caballero — Lunario
10 de octubre
- Alejandro Sanz — Estadio GNP Seguros
- Álvaro Díaz — Palacio de los Deportes
- Monsieur Periné — Teatro Metropólitan
- La Barranca — Teatro de la Ciudad
- Camila Fernández — La Maraka
- Son Lux — Foro Indie Rocks!
- Festival Pulso GNP — Infield del Autódromo de Querétaro
11 de octubre
- Álvaro Díaz — Palacio de los Deportes
- Natalia Lafourcade — Teatro Metropólitan
- Sepultura — Pepsi Center
- Peter Bjorn and John — Foro Puebla
12 de octubre
- Natalia Lafourcade — Teatro Metropólitan
- Bunbury — Auditorio Nacional
13 de octubre
- Hombres G — Auditorio Nacional
- Rhye — Pepsi Center
- Jane Remover — Foro Puebla
14 de octubre
- Hombres G — Auditorio Nacional
- Travis — Pepsi Center
- Karen Souza — Lunario
15 de octubre
- Bunbury — Auditorio Nacional
- Two Door Cinema Club — Pepsi Center
- Kneecap — Pabellón Oeste
- Six Feet Under — Circo Volador
- Francisco Céspedes — Teatro de la Ciudad
16 de octubre
- Hombres G — Auditorio Nacional
- Martin Garrix — Palacio de los Deportes
- Edén Muñoz — Plaza de Toros México
- Alan Parsons — Velódromo Olímpico
- Disney y Soy Luna — Arena CDMX
- Fit for a King — Circo Volador
- Two Door Cinema Club — Pepsi Center
17 de octubre
- Bunbury — Auditorio Nacional
- Martin Garrix — Palacio de los Deportes
- Edén Muñoz — Plaza de Toros México
- Airbag — Pepsi Center
- Band-Maid — Pabellón Oeste
- Yolanda del Río — Teatro Metropólitan
- Melissa Aldana — Teatro de la Ciudad
- Mariana Ochoa — La Maraka
18 de octubre
- Hombres G — Auditorio Nacional
- Blessd — Palacio de los Deportes
- OMD — Pepsi Center
- El Consorcio — Teatro Metropólitan
19 de octubre
- Bunbury — Auditorio Nacional
- Def Leppard — Palacio de los Deportes
21 de octubre
- Slayer — Palacio de los Deportes
- Jesse & Joy — Auditorio Nacional
- La Casetera — Teatro Metropólitan
22 de octubre
- Bad Gyal — Palacio de los Deportes
- Edith Márquez — Auditorio Nacional
- Jessie Ware — Teatro Metropólitan
- The Vaccines — Pabellón Oeste
23 de octubre
- Fobia — Palacio de los Deportes
- Matisse — La Maraka
- Alizzz — Pabellón Oeste
- La Arrolladora Banda El Limón — Arena CDMX
- Andrés Obregón — Auditorio Nacional
- Arturo Sandoval — Lunario
- Frank Turner — Foro Indie Rocks!
- Benediction — Circo Volador
24 de octubre
- Fobia — Palacio de los Deportes
- Matisse — La Maraka
- Gloria Trevi — Auditorio Nacional
- Cannons — Pabellón Oeste
- Abel Pintos — Teatro Metropólitan
- Arturo Sandoval — Lunario
- Black Country, New Road — Orbe
- Los de Abajo — Doppler
- The Jungle Giants — Foro Puebla
- Tatiana — La Maraka
25 de octubre
- TINI — Arena CDMX
- Romeo Santos y Prince Royce — Palacio de los Deportes
- Pimpinela — Auditorio Nacional
- Transmetal — Lunario
- Liquits — La Maraka
26 de octubre
- Romeo Santos y Prince Royce — Palacio de los Deportes
27 de octubre
- Andrew Bird — Teatro de la Ciudad
- Marcos Witt y Marcos Vidal — Auditorio Nacional
28 de octubre
- Omar Courtz — Palacio de los Deportes
- Austin TV — Polyforum Siqueiros
- Andrew Bird — Teatro de la Ciudad
29 de octubre
- Omar Courtz — Palacio de los Deportes
- TIMØ — Pepsi Center
30 de octubre
- Calvin Harris — MUNET
- Maldita Vecindad — Arena CDMX
- Lng/Sht — Pepsi Center
- Dethklok — Circo Volador
- Taemin — Estadio Fray Nano
- La Tremenda Korte — Foro Puebla
31 de octubre
- Calvin Harris — MUNET
- Sofi Tukker — Pepsi Center
- Dimitri Vegas & Like Mike — Plaza de Toros México
- José María Napoleón y Mocedades — Auditorio Nacional
- Banda Cuisillos — Arena CDMX
- Alex Fernández — Teatro Metropólitan
- Antidoping — Bajo Circuito
- Indios — Foro Puebla
- Em Beihold y Lewis OfMan — Foro Indie Rocks!
Con esta programación, octubre se convierte en uno de los meses con mayor actividad musical en la Ciudad de México, con propuestas que abarcan metal, rock, pop, electrónica, música urbana y regional mexicana. Las fechas, artistas y sedes corresponden a la información proporcionada y podrían estar sujetas a cambios por parte de los organizadores, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de acudir a cada presentación.