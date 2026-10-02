Ricardo Arjona revela el nombre de su nuevo disco, previo al estreno de “Factura Amor” con Grupo Firme

Publicado por Santiago Villahoz

En su última aparición compartió el nombre.

Ricardo Arjona revolucionó Guatemala | Instagram: ricardoarjona
Ricardo Arjona revolucionó Guatemala | Instagram: ricardoarjona

El reconocido canta autor de Guatemala, tal vez la voz más escuchada del país en los últimos años y décadas, Ricardo Arjona, hizo público su próximo trabajo que la denominó “De todo un poco”. La novedad se produjo en el marco de su actual gira llamada “Lo que el seco no dijo”, durante el show que mantuvo este 1 de octubre.

¿Cómo se llama el próximo disco de Ricardo Arjona y cuándo será el lanzamiento?

El nuevo disco de Ricardo Arjona se llama “De todo un poco” y si bien aún no tiene fecha exacta de lanzamiento, el cantante compartió uno de los temas nuevos, Amor factura, el cual compartió durante su gira actual.

¿De qué hablarán las nuevas canciones de Ricardo Arjona?

Hasta el momento se conoce la letra de una sola canción, de las 30 que saldrán próximamente en el nuevo disco. El primer lanzamiento es “Amor factura”, junto a Grupo Firme. La canción cuenta la historia de un hombre que se siente utilizado por una mujer y utiliza la idea de una factura o cuenta pendiente del amor como recurso para hablar de una relación desigual. Es una temática bastante característica de Arjona: tomar una situación sentimental y convertirla en una historia con ironía

Amor Factura”, dónde ver el estreno de Arjona, en colaboración con Grupo Firme hoy 1 de octubre

Fue este jueves 1 de octubre cuando el cantautor guatemaltecocompartió el nombre de su próximo álbum, titulado De todo un poco.

Próximas fechas confirmadas de Arjona en Honduras, El Salvador y México

HONDURAS

22 de octubre de 2026
Tegucigalpa — Estadio Chochi Sosa

24 de octubre de 2026
San Pedro Sula — Estadio Morazán

EL SALVADOR

31 de octubre de 2026
San Salvador — Estadio Cuscatlán

1 de noviembre de 2026
San Salvador — Estadio Cuscatlán

MÉXICO

7 de noviembre de 2026
Mérida — Parque de Béisbol Kukulcán

10 de noviembre de 2026
Tuxtla — Estadio Víctor Manuel Reyna

12 de noviembre de 2026
Oaxaca — Estadio Eduardo Vasconcelos

14 de noviembre de 2026
Puebla — Estadio Hermanos Serdán

16 de noviembre de 2026
Guadalajara — Estadio Panamericano

19 de noviembre de 2026
Toluca — Estadio Toluca 80

21 de noviembre de 2026
Torreón — Estadio Revolución

23 de noviembre de 2026
Chihuahua — Estadio Monumental

26 de noviembre de 2026
Tijuana — Estadio Caliente

29 de noviembre de 2026
Hermosillo — Héroe de Nacozari

2 de diciembre de 2026
Saltillo — Estadio Francisco I. Madero

5 de diciembre de 2026
Monterrey — Walmart Park

7 de diciembre de 2026
San Luis Potosí — Arena Potosí

9 de diciembre de 2026
Aguascalientes — Parque Alberto Romo

11 de diciembre de 2026
León — Explanada Poliforum

13 de diciembre de 2026
Veracruz — Estadio Deportivo Ávila

15 de diciembre de 2026
Querétaro — Estadio Corregidora

19 de diciembre de 2026
CDMX — Estadio Azteca

20 de diciembre de 2026
CDMX — Estadio Banorte (ex Azteca)

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