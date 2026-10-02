Ricardo Arjona revela el nombre de su nuevo disco, previo al estreno de “Factura Amor” con Grupo Firme
En su última aparición compartió el nombre.
El reconocido canta autor de Guatemala, tal vez la voz más escuchada del país en los últimos años y décadas, Ricardo Arjona, hizo público su próximo trabajo que la denominó “De todo un poco”. La novedad se produjo en el marco de su actual gira llamada “Lo que el seco no dijo”, durante el show que mantuvo este 1 de octubre.
¿Cómo se llama el próximo disco de Ricardo Arjona y cuándo será el lanzamiento?
El nuevo disco de Ricardo Arjona se llama “De todo un poco” y si bien aún no tiene fecha exacta de lanzamiento, el cantante compartió uno de los temas nuevos, Amor factura, el cual compartió durante su gira actual.
¿De qué hablarán las nuevas canciones de Ricardo Arjona?
Hasta el momento se conoce la letra de una sola canción, de las 30 que saldrán próximamente en el nuevo disco. El primer lanzamiento es “Amor factura”, junto a Grupo Firme. La canción cuenta la historia de un hombre que se siente utilizado por una mujer y utiliza la idea de una factura o cuenta pendiente del amor como recurso para hablar de una relación desigual. Es una temática bastante característica de Arjona: tomar una situación sentimental y convertirla en una historia con ironía
Amor Factura”, dónde ver el estreno de Arjona, en colaboración con Grupo Firme hoy 1 de octubre
Fue este jueves 1 de octubre cuando el cantautor guatemaltecocompartió el nombre de su próximo álbum, titulado De todo un poco.
Próximas fechas confirmadas de Arjona en Honduras, El Salvador y México
HONDURAS
22 de octubre de 2026
Tegucigalpa — Estadio Chochi Sosa
24 de octubre de 2026
San Pedro Sula — Estadio Morazán
EL SALVADOR
31 de octubre de 2026
San Salvador — Estadio Cuscatlán
1 de noviembre de 2026
San Salvador — Estadio Cuscatlán
MÉXICO
7 de noviembre de 2026
Mérida — Parque de Béisbol Kukulcán
10 de noviembre de 2026
Tuxtla — Estadio Víctor Manuel Reyna
12 de noviembre de 2026
Oaxaca — Estadio Eduardo Vasconcelos
14 de noviembre de 2026
Puebla — Estadio Hermanos Serdán
16 de noviembre de 2026
Guadalajara — Estadio Panamericano
19 de noviembre de 2026
Toluca — Estadio Toluca 80
21 de noviembre de 2026
Torreón — Estadio Revolución
23 de noviembre de 2026
Chihuahua — Estadio Monumental
26 de noviembre de 2026
Tijuana — Estadio Caliente
29 de noviembre de 2026
Hermosillo — Héroe de Nacozari
2 de diciembre de 2026
Saltillo — Estadio Francisco I. Madero
5 de diciembre de 2026
Monterrey — Walmart Park
7 de diciembre de 2026
San Luis Potosí — Arena Potosí
9 de diciembre de 2026
Aguascalientes — Parque Alberto Romo
11 de diciembre de 2026
León — Explanada Poliforum
13 de diciembre de 2026
Veracruz — Estadio Deportivo Ávila
15 de diciembre de 2026
Querétaro — Estadio Corregidora
19 de diciembre de 2026
CDMX — Estadio Azteca
20 de diciembre de 2026
CDMX — Estadio Banorte (ex Azteca)