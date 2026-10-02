Ricardo Arjona revela el nombre de su nuevo disco, previo al estreno de “Factura Amor” con Grupo Firme

En su última aparición compartió el nombre.

Ricardo Arjona revolucionó Guatemala | Instagram: ricardoarjona

El reconocido canta autor de Guatemala, tal vez la voz más escuchada del país en los últimos años y décadas, Ricardo Arjona, hizo público su próximo trabajo que la denominó “De todo un poco”. La novedad se produjo en el marco de su actual gira llamada “Lo que el seco no dijo”, durante el show que mantuvo este 1 de octubre.

¿Cómo se llama el próximo disco de Ricardo Arjona y cuándo será el lanzamiento?

El nuevo disco de Ricardo Arjona se llama “De todo un poco” y si bien aún no tiene fecha exacta de lanzamiento, el cantante compartió uno de los temas nuevos, Amor factura, el cual compartió durante su gira actual.

¿De qué hablarán las nuevas canciones de Ricardo Arjona?

Hasta el momento se conoce la letra de una sola canción, de las 30 que saldrán próximamente en el nuevo disco. El primer lanzamiento es “Amor factura”, junto a Grupo Firme. La canción cuenta la historia de un hombre que se siente utilizado por una mujer y utiliza la idea de una factura o cuenta pendiente del amor como recurso para hablar de una relación desigual. Es una temática bastante característica de Arjona: tomar una situación sentimental y convertirla en una historia con ironía

Amor Factura”, dónde ver el estreno de Arjona, en colaboración con Grupo Firme hoy 1 de octubre

Fue este jueves 1 de octubre cuando el cantautor guatemaltecocompartió el nombre de su próximo álbum, titulado De todo un poco.

Próximas fechas confirmadas de Arjona en Honduras, El Salvador y México

HONDURAS

22 de octubre de 2026

Tegucigalpa — Estadio Chochi Sosa

24 de octubre de 2026

San Pedro Sula — Estadio Morazán

EL SALVADOR

31 de octubre de 2026

San Salvador — Estadio Cuscatlán

1 de noviembre de 2026

San Salvador — Estadio Cuscatlán

MÉXICO

7 de noviembre de 2026

Mérida — Parque de Béisbol Kukulcán

10 de noviembre de 2026

Tuxtla — Estadio Víctor Manuel Reyna

12 de noviembre de 2026

Oaxaca — Estadio Eduardo Vasconcelos

14 de noviembre de 2026

Puebla — Estadio Hermanos Serdán

16 de noviembre de 2026

Guadalajara — Estadio Panamericano

19 de noviembre de 2026

Toluca — Estadio Toluca 80

21 de noviembre de 2026

Torreón — Estadio Revolución

23 de noviembre de 2026

Chihuahua — Estadio Monumental

26 de noviembre de 2026

Tijuana — Estadio Caliente

29 de noviembre de 2026

Hermosillo — Héroe de Nacozari

2 de diciembre de 2026

Saltillo — Estadio Francisco I. Madero

5 de diciembre de 2026

Monterrey — Walmart Park

7 de diciembre de 2026

San Luis Potosí — Arena Potosí

9 de diciembre de 2026

Aguascalientes — Parque Alberto Romo

11 de diciembre de 2026

León — Explanada Poliforum

13 de diciembre de 2026

Veracruz — Estadio Deportivo Ávila

15 de diciembre de 2026

Querétaro — Estadio Corregidora

19 de diciembre de 2026

CDMX — Estadio Azteca

20 de diciembre de 2026

CDMX — Estadio Banorte (ex Azteca)

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