Apertura 2026: mexicanos al alza, pero los argentinos siguen dominando los banquillos

El Apertura 2026 contará con más entrenadores mexicanos en la Liga MX, aunque los argentinos mantienen la mayoría en los banquillos

Liga MX supera el número de técnicos mexicanos. Imago 7

La Liga MX inicia el Apertura 2026 con un incremento en la presencia de entrenadores mexicanos en los banquillos del máximo circuito. Serán cinco estrategas nacionales al frente de distintos equipos: Miguel Herrera (Atlante), Joel Huiqui (Cruz Azul), Benjamín Mora (Pachuca), Gerardo Espinoza (Puebla) y Diego Mejía (Atlético de San Luis), superando los tres que comenzaron el Clausura 2026. Este incremento refleja un mayor protagonismo de los técnicos locales, en contraste con el dominio histórico de entrenadores extranjeros en la liga.

A pesar del aumento de estrategas mexicanos, los técnicos argentinos siguen siendo mayoría con seis representantes en el Apertura 2026: Antonio Mohamed (Toluca), Esteban Solari (Pumas), Gabriel Milito (Chivas), Javier Gandolfi (León), Matías Almeyda (Monterrey) y Guido Pizarro (Tigres). La Liga MX también contará con entrenadores portugueses (Pedro Caixinha y Renato Paiva), un chileno (Esteban González) y tres uruguayos (Guillermo Almada, Martín Varini y Sebastián Abreu), manteniendo la diversidad de perfiles extranjeros que caracteriza a la competencia. LEE LA NOTA COMPLETA

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