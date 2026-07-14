Partidos Mundial 2026 del 14 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Francia busca su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo ante una España que confía en regresar a la disputa por el título tras 16 años de ausencia

¿Quién juega este 14 de julio en el Mundial 2026? | Claro Sports

La hora de la verdad llegó. Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por el primer boleto a la final del Mundial 2026, en una combinación que reúne a dos selecciones campeonas del mundo y que, por la calidad de sus plantillas, luce como una final adelantada. Los franceses llegan como actuales subcampeones y buscan disputar su tercera final consecutiva.

El equipo de Didier Deschamps tiene como principales referentes ofensivos a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes han sido determinantes durante el torneo. Francia intentará aprovechar su velocidad y capacidad para atacar los espacios, además de la experiencia acumulada en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

España, por su parte, confía en el control del balón y en el talento de jugadores como Rodri, Pedri, Nico Williams y Lamine Yamal. El joven atacante todavía no ha mostrado su mejor versión en el torneo, pero tendrá una oportunidad importante para responder en uno de los partidos de mayor exigencia. El ganador avanzará a la final y quedará a un paso del título mundial.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 14 de julio

Francia alcanzó las semifinales tras cerrar la fase de grupos con victorias sobre Senegal, Irak y Noruega. En la etapa de eliminación directa superó 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos, con anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El equipo de Didier Deschamps no ha recibido gol en sus tres partidos de la fase final, mientras que Mbappé aparece entre los máximos anotadores del torneo con ocho tantos y mantiene la posibilidad de igualar a Lionel Messi como el mayor goleador en la historia de los Mundiales.

España avanzó como líder de su sector después de empatar sin goles frente a Cabo Verde, vencer 4-0 a Arabia Saudita y derrotar 1-0 a Uruguay. En las rondas decisivas, La Roja eliminó 3-0 a Austria en dieciseisavos de final, 1-0 a Portugal en octavos y 2-1 a Bélgica en cuartos. Mikel Merino marcó en los minutos finales ante portugueses y belgas, mientras que Fabián Ruiz abrió el marcador en el duelo de cuartos. El gol de Bélgica fue el primero que recibió España en el torneo, aunque el conjunto mantuvo la ventaja mediante la posesión, la presión tras pérdida y la presencia de Lamine Yamal en el frente ofensivo.

Francia vs España | Semifinal

México (CDMX) y Centroamérica: 13:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Estados Unidos (PT): 12:00 horas

Argentina: 16:00 horas

¿Dónde ver en vivo las semifinales del Mundial 2026? Canales de TV y online

En México, el partido entre Francia y España podrá seguirse por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7. La transmisión también estará disponible en TUDN para los usuarios de televisión de paga, mientras que ViX y las plataformas digitales de TV Azteca ofrecerán la señal vía streaming.

En Claro Sports tendremos la cobertura completa de la primera semifinal del Mundial 2026 con nuestro tradicional minuto a minuto, donde se podrán consultar las alineaciones confirmadas, las jugadas más relevantes, los goles, las estadísticas y el resultado final del encuentro.

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