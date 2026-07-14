El día que un jeque bajó a la cancha y logró anular un gol de Francia en pleno Mundial

En La Delantera se recordó el insólito Francia vs Kuwait de España 1982, cuando un jeque logró que se invalidara una anotación a los galos

Francia vs Kuwait: el gol mundialista que un jeque obligó a borrar. | Claro Sports

Durante el programa La Delantera de Claro Sports se recordó uno de los episodios más insólitos en la historia de las Copas del Mundo. El hecho ocurrió en España 1982, cuando un dirigente de Kuwait abandonó el palco, ingresó al terreno de juego y consiguió que el árbitro anulara un gol válido de Francia.

El partido se disputó el 21 de junio de 1982 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, como parte de la fase de grupos. Francia llegaba con la necesidad de sumar puntos y se enfrentaba a una selección de Kuwait que disputaba su primera Copa del Mundo.

El conjunto francés controló el encuentro desde los primeros minutos y construyó una ventaja de 3-1. El marcador reflejaba la diferencia entre ambos equipos, pero el desarrollo del partido cambió cuando un silbido procedente de las tribunas provocó una confusión entre los futbolistas kuwaitíes.

Durante una jugada de ataque, los defensas de Kuwait se detuvieron porque pensaron que el árbitro había marcado una infracción. Francia continuó la acción y envió el balón al fondo de la portería para conseguir lo que en ese momento representaba el cuarto gol del encuentro.

El árbitro soviético Miroslav Stupar validó inicialmente la anotación, debido a que él no había interrumpido el juego. Los jugadores de Kuwait protestaron y argumentaron que habían escuchado un silbatazo, aunque este no había sido emitido por el encargado de dirigir el partido.

La decisión provocó la intervención del jeque Fahid Al-Ahmad Al-Sabah, presidente de la Federación de Futbol de Kuwait y hermano del emir del país. El dirigente bajó desde el palco hasta el terreno de juego, discutió con el árbitro y amenazó con retirar a su selección si el gol no era invalidado.

Ante la presión ejercida por el jeque y las protestas del conjunto kuwaití, Stupar cambió su determinación y anuló la anotación francesa. La decisión quedó registrada como uno de los mayores ejemplos de interferencia externa en un partido mundialista, pues una persona ajena al juego consiguió modificar una resolución arbitral.

La anulación no cambió el resultado final, ya que Francia volvió a marcar y se impuso por 4-1. Después del torneo, la FIFA multó al jeque Fahid Al-Ahmad Al-Sabah con 10 mil dólares por ingresar al campo e intervenir en el partido, mientras que Miroslav Stupar perdió sus credenciales internacionales tras ceder ante las presiones.

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