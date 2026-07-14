¡México va por el bicampeonato! Anuncia lista de convocados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El Tricolor forma parte del Grupo A, a lado de Venezuela, República Dominicana y Guatemala; debuta el 30 de julio ante la Vinotinto

Lista completa de México sub 23 para los Juegos Centroamericanos 2026. | Imago 7

La selección nacional de México dio a conocer la convocatoria de 20 futbolistas que participarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El representativo sub 23 es dirigido por Eduardo Arce y competirá en el Grupo A, donde enfrentará a Venezuela, República Dominicana y Guatemala.

Cruz Azul es el club con mayor presencia en la plantilla al aportar cinco jugadores: Emmanuel Ochoa, Jaziel Velázquez, Diego Valdéz, Ariel Castro y Mateo Levy. Guadalajara tendrá tres representantes, mientras que Pachuca, Necaxa y Atlante contarán con dos futbolistas cada uno.

La competencia representará una nueva prueba para la generación que ha trabajado bajo las órdenes de Eduardo Arce durante los últimos meses. Entre los convocados aparecen jugadores con experiencia en la Liga MX y la Liga de Expansión MX, además de elementos que participaron en el proceso mundialista sub 20.

El tri llegará como campeón defensor del fútbol varonil, después de conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En aquella edición, el Tricolor superó 2-1 a Costa Rica en la final y consiguió su séptimo campeonato dentro de la competencia regional. Ahora buscará alcanzar su octava presea dorada.

En la portería fueron llamados Emmanuel Ochoa, de Cruz Azul, y César Camacho, de Pachuca. La defensa estará integrada por Jaziel Velázquez, Sebastián Cervantes, Eder López, Carlo Soldati, Diego Ochoa y Rodrigo Pachuca.

El mediocampo contará con Octavio Vázquez, Diego Valdéz, Ariel Castro, Emmanuel Parra, Gael García, Juan Uribe, Israel Tello, Marco Fava y Brandon Téllez. Para el ataque, Eduardo Arce eligió a Joaquín Moxica, Mateo Levy y Tahiel Jiménez.

¿Cuándo juega México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

México comenzará su participación el jueves 30 de julio ante Venezuela, a las 16:00 horas, en el Estadio Cibao de Santiago. La selección mexicana registra seis victorias en sus anteriores enfrentamientos contra la Vinotinto dentro de esta competencia. El segundo partido será contra República Dominicana el sábado 1 de agosto, a las 19:00 horas, en el Estadio Moca 85. La fase de grupos concluirá el lunes 3 de agosto frente a Guatemala, también a las 19:00 horas, en el Estadio El Cóndor de La Vega.

Las semifinales se disputarán el miércoles 5 de agosto en el Estadio Moca 85, mientras que la final está programada para el viernes 7 de agosto en el Estadio Cibao de Santiago. El objetivo del equipo mexicano será avanzar a la disputa por las medallas y defender el título conquistado en 2023.

Lista de convocados de México Sub-23 para Santo Domingo 2026

Porteros

Emmanuel Ochoa | Cruz Azul

César Camacho | Pachuca

Defensas

Jaziel Velázquez | Cruz Azul

Sebastián Cervantes | Dorados

Eder López | FC Juárez

Carlo Soldati | Guadalajara

Diego Ochoa | Necaxa

Rodrigo Pachuca | Puebla

Mediocampistas

Octavio Vázquez | Atlante

Diego Valdéz | Cruz Azul

Ariel Castro | Cruz Azul

Emmanuel Parra | Querétaro

Gael García | Guadalajara

Juan Uribe | Guadalajara

Israel Tello | Necaxa

Marco Fava | Pachuca

Brandon Téllez | Tapatío

Delanteros

Joaquín Moxica | Atlante

Mateo Levy | Cruz Azul

Tahiel Jiménez | Santos

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