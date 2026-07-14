Ismail Elfath dirigirá la semifinal Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026

El silbante estadounidense solo ha mostrado una tarjeta roja y ocho cartulinas amarillas en los tres partidos que ha dirigido en el certamen

Ismail Elfath pitará la segunda final del Mundial 2026 | Reuters

La FIFA designó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Inglaterra y Argentina, encuentro que se disputará este 15 de julio en el Atlanta Stadium. Será la cuarta aparición del silbante en el torneo, después de haber participado en tres partidos durante la presente edición.

El equipo arbitral estará conformado por una mayoría de oficiales estadounidenses. Corey Parker y Kyle Atkins fungirán como árbitros asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto oficial y su compatriota Daniele Bindoni ocupará el puesto de asistente de reserva.

Antes de llegar a las semifinales, Elfath dirigió los encuentros entre Países Bajos y Japón en el Estadio Dallas, Uruguay frente a España en Guadalajara y Brasil contra Noruega en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Con esa trayectoria, la Comisión de Árbitros de la FIFA le otorgó uno de los partidos de mayor relevancia del campeonato.

El árbitro de origen estadounidense ya cuenta con experiencia en fases finales de la Copa del Mundo. Durante Qatar 2022 formó parte del equipo arbitral como cuarto oficial, incluido el partido por el campeonato entre Argentina y Francia, una final que terminó empatada 3-3 y que se resolvió en tanda de penales con el título para la Albiceleste.

Ese antecedente ha generado comentarios entre aficionados argentinos, quienes consideran la presencia de Elfath como una posible cábala rumbo al duelo frente a Inglaterra. Aunque no fue el árbitro central de aquella final, sí estuvo presente en el encuentro en el que Lionel Messi levantó el trofeo mundialista.

Curiosamente, el estadounidense también ha estado relacionado con resultados negativos para otras selecciones sudamericanas en esta Copa del Mundo. Uno de los encuentros que dirigió fue la derrota de Uruguay frente a España en la fase de grupos, resultado que dejó eliminada a la Celeste del torneo.

Además, Elfath fue el árbitro del compromiso entre Brasil y Noruega en los octavos de final, donde la selección brasileña quedó fuera de la competencia. Con ello, el silbante ha estado presente tanto en una victoria importante para Argentina en el pasado Mundial como en dos eliminaciones recientes de equipos sudamericanos.

Ahora, el juez estadounidense tendrá la responsabilidad de conducir uno de los encuentros con mayor expectativa del torneo. Inglaterra y Argentina buscarán el boleto a la final del Mundial 2026, mientras Ismail Elfath afrontará su cuarto partido de la competencia y el más importante de su participación hasta el momento.

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