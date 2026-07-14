Alexander Sorloth, víctima de amenazas tras la eliminación de Noruega

La pareja del delantero expuso los mensajes hostiles, mientras que el técnico Stale Solbakken pidió a los jugadores mantenerse alejados de las redes

El elemento noruego y el cuerpo técnico lamentan la situación | Reuters

La participación de Noruega en el Mundial 2026 concluyó de manera dramática y dejó secuelas fuera del campo para uno de sus futbolistas. Tras la derrota en los cuartos de final ante Inglaterra en tiempo extra, Alexander Sorloth se convirtió en el blanco de críticas y amenazas en redes sociales, luego de una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido.

Con Noruega ganando 1-0, Sorloth encabezó un contraataque de dos contra uno, pero en lugar de habilitar a Erling Haaland, decidió disparar de manera individual. El remate fue bloqueado y minutos después Inglaterra empató para luego imponerse 2-1 en la prórroga, provocando la eliminación de los noruegos.

La intensidad de los mensajes en redes sociales alcanzó niveles preocupantes. Lena Selnes, pareja de Sorloth, compartió capturas de pantalla con insultos y amenazas de muerte hacia el delantero de 30 años, visibilizando la magnitud del acoso digital.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, criticó la hostilidad virtual en conferencia de prensa desde Miami y aconsejó a sus jugadores mantenerse alejados de las redes en estos días. “Es trágico. Este es el mundo en el que vivimos. Les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales, sobre todo en días como este. No hay nada más que decir al respecto, salvo que carece por completo de sentido en todos los niveles posibles”, afirmó.

Mensajes recibidos por la pareja de Sorloth | Instagram

Sorloth explicó su decisión en el terreno de juego, defendiendo su intención de asistir a Haaland. “Lo único que quería hacer en esa situación era pasarle el balón a Erling. Pero me pareció que no había espacio para el pase porque John Stones había cerrado la línea, así que opté por disparar“, detalló el atacante, quien tuvo pasos previos por la Real Sociedad y el Villarreal.

A pesar de estas aclaraciones, la afición noruega reaccionó de manera dura, cuestionando las decisiones individuales de los jugadores en momentos clave. El episodio reabre el debate sobre la presión extrema y la hostilidad que enfrentan los futbolistas profesionales en redes sociales tras derrotas significativas.

El caso de Sorloth evidencia cómo un error o una decisión cuestionable en el campo puede derivar en ataques personales que afectan la salud emocional de los deportistas, y pone de relieve la necesidad de un control más estricto sobre la violencia digital hacia atletas en la era moderna del deporte.

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