Olimpia presenta de manera oficial a Tim Payne como su nuevo jugador

El futbolista neozelandés llega al cuadro guaraní después de ser la sensación en redes sociales previo y durante la Copa del Mundo 2026

Tim Payne ya luce la camiseta del Rey de Copas | @elclubolimpia

Olimpia oficializó la contratación del lateral derecho neozelandés Tim Payne, quien se incorpora como nuevo refuerzo del vigente campeón del fútbol paraguayo. El defensor fue presentado mediante las redes sociales del club y utilizará el dorsal número 4 durante su primera etapa con el conjunto franjeado.

El ‘Decano’ acompañó el anuncio con un mensaje en español e inglés para destacar el recorrido internacional del futbolista. “Desde el Mundial con Nueva Zelanda, listo para iniciar su viaje con la camiseta del único grande”, publicó la institución al confirmar su llegada.

Payne procede de Auckland y disputó los tres partidos de Nueva Zelanda en la reciente Copa del Mundo. Su participación en el torneo y el reciente tirón mediático le permitió llegar a Paraguay con ritmo competitivo, además de experiencia frente a selecciones de distintos estilos.

El lateral afrontará su primera etapa en el fútbol sudamericano con la misión de fortalecer el costado derecho de la defensa. Olimpia espera que pueda aportar recorrido, marca y salida desde el fondo, dentro de una plantilla que buscará defender el título de la liga paraguaya.

El dorsal 4 había permanecido sin dueño durante la primera mitad de 2026 y ahora será utilizado por el neozelandés. La elección del número representa la confianza del club en un futbolista que buscará ganarse un lugar en el esquema durante las próximas competencias.

Olimpia tendrá actividad en el torneo Clausura, la Copa Paraguay y los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el certamen continental enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Medellín, de Colombia, y Vasco da Gama, de Brasil.

La llegada de Payne también ha generado atención por el crecimiento de su presencia en redes sociales. Antes del Mundial 2026, un creador de contenido señaló que era uno de los jugadores con menos seguidores en Instagram y promovió una campaña para aumentar su alcance.

El defensor supera actualmente los cinco millones de seguidores en esa plataforma, una cifra cercana a la población de Paraguay. Ahora, Tim Payne buscará trasladar esa exposición al terreno de juego y consolidarse como una opción para Olimpia en el segundo semestre de la temporada.

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