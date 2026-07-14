Fracaso y decepción: Los gigantes que cayeron en el Mundial 2026

Alemania y Países Bajos cayeron en penaltis, Brasil perdió frente a Noruega, Portugal quedó fuera ante España marcando el fin de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo, y Colombia no logró superar a Suiza

A medida que la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa final con solo cuatro partidos por disputarse, el torneo ha dejado un rastro de emociones intensas y, para varias potencias del fútbol, la amargura de un fracaso absoluto. Si bien no todas las grandes favoritas pueden hacerse del título, se esperaba que gran parte de ellas protagonizaran las últimas fases del torneo. El presente fue mucho muy duros con ellos; dejándolos eliminados a temprana hora del campeonato.

Alemania: El colapso más profundo

La mayor sorpresa negativa del certamen fue Alemania, cuya participación se describe como el fracaso más grande de la copa. La selección teutona buscaba reivindicarse tras dos torneos previos con malos resultados, pero quedó eliminada en la ronda de 16avos de final.

Su salida se selló tras empatar 1-1 frente a Paraguay y caer derrotada 4-3 en la tanda de penaltis, dejando claro que el equipo atraviesa un presente complicado que exigirá cambios drásticos a futuro.

Países Bajos: De favorito matemático a la eliminación

El mismo día que Alemania se despidió, se consumó el segundo gran fracaso: la eliminación de Países Bajos. El equipo neerlandés, que según algunos modelos matemáticos llegaba como el candidato principal para ser campeón o la selección revelación, cayó en penaltis frente a Marruecos. Los tulipanes, llamados a protagonizar el torneo, terminó su andar muy pronto.

Brasil: El adiós ante la sorpresa noruega

La selección de Brasil protagonizó una de las mayores sorpresas negativas en la ronda de octavos de final. A pesar de ser históricamente un contendiente al título, el equipo sudamericano fue superado por la selección de Noruega, cayendo con un marcador final de 2-1.

Este resultado fue calificado como una “gran decepción”, dejando a la “Canarinha” de Neymar fuera de la lucha por el trofeo mucho antes de lo esperado por la afición y la prensa especializada.

Portugal: El fin de la era de Cristiano Ronaldo

El fracaso de Portugal en los octavos de final es considerado uno de los más dolorosos a nivel global debido a su carga emocional.

La selección lusa fue eliminada por España, lo que supuso el cierre definitivo del sueño mundialista para Cristiano Ronaldo, quien disputaba en esta edición su última Copa del Mundo. Su salida representa no solo una derrota deportiva frente a un rival directo, sino el fin de una época para el fútbol portugués en el máximo escenario internacional.

Colombia: Favoritismo que no se tradujo en victoria

La selección de Colombia llegó a los octavos de final con altas expectativas, enfrentándose a Suiza en un duelo donde el equipo cafetero partía como favorito para avanzar. Sin embargo, el conjunto colombiano no logró imponerse en el campo y terminó perdiendo el encuentro en tanda de penales, despidiéndose del torneo en lo que se considera una ronda temprana dada la calidad de su plantilla y el desempeño mostrado previamente.

Al igual que Brasil y Portugal, su eliminación dejó un vacío importante en el torneo de cara a las instancias finales.

Con el torneo llegando a su fin, estas potencias deberán analizar los errores cometidos en una edición que, para ellas, quedará marcada por la oportunidad perdida de alcanzar la gloria.

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