El Francia vs España, la madre de todas las batallas europeas

Alberto Lati analiza la historia, rivalidad y estilos de Francia y España, antes de su duelo de semifinales del Mundial 2026

El Francia vs España, la gran batalla del fútbol europeo. | Reuters

Francia y España disputarán este martes 14 de julio el primer boleto a la final del Mundial 2026, en un enfrentamiento que reúne a dos de las selecciones con mayor peso del futbol europeo. Durante su editorial en el programa La Delantera de Claro Sports, Alberto Lati presentó el partido como un choque que trasciende la cancha por la historia compartida entre ambos países.

“Se conocerá al primer finalista: Francia o España. En los últimos 500 años han estado en guerra estos países por lo menos unas 12 veces”, señaló el periodista al dimensionar una rivalidad marcada por conflictos políticos, relaciones culturales y episodios que han alimentado la desconfianza entre ambas naciones.

Lati recordó que Francia y España comparten una de las fronteras más antiguas de Europa occidental, establecida en gran medida desde el Tratado de los Pirineos de 1659. También destacó la llegada de la Casa de Borbón a la corona española, un vínculo que acercó a los dos territorios, aunque no eliminó las diferencias acumuladas con el paso de los siglos.

El periodista mencionó la situación de los españoles que cruzaron hacia Francia durante la Guerra Civil en busca de refugio. “Por mucho que haya vínculo y por mucho que haya relación, también hay una relación de profunda suspicacia”, explicó antes de recordar que miles de personas fueron instaladas en campos de concentración al otro lado de la frontera.

Entre los ejemplos utilizados durante la editorial apareció la frase atribuida, sin confirmación, a Alejandro Dumas o Stendhal: “África empieza después de los Pirineos”. Para Lati, aquella expresión reflejaba el desdén con el que algunos sectores franceses observaron durante años a sus vecinos del sur, pese a las coincidencias históricas y culturales entre ambos países.

La rivalidad también ha tenido capítulos dentro del futbol. Uno de los encuentros que marcó la relación deportiva fue la final de la Eurocopa de 1984, cuando Francia se impuso a España con un tiro libre de Michel Platini que se le escapó al guardameta Luis Miguel Arconada. Los franceses conquistaron entonces uno de los primeros títulos de su selección.

Después llegaron otros partidos de eliminación directa. Francia venció a España en los cuartos de final de la Eurocopa 2000, duelo recordado por el penalti que Raúl González falló en los minutos finales, y volvió a eliminarla en los octavos del Mundial de Alemania 2006, con Zinedine Zidane como una de sus principales figuras.

La tendencia cambió durante los siguientes años, cuando España comenzó a imponerse en los encuentros decisivos. La Roja eliminó a Francia en la Eurocopa 2012 y volvió a derrotarla en las semifinales de 2024, además de superarla en la Nations League de 2025. “Después cambiaría un tanto esta inercia con España empezando a ganar”, comentó Lati.

Recordó que Francia y España fueron las últimas selecciones que se incorporaron al grupo de campeones del mundo. Francia consiguió su primer título en 1998 y España lo hizo en 2010. Para Lati, ambos países representan actualmente los sistemas futbolísticos con mejor estado de salud en Europa por su producción de jugadores y la continuidad de sus proyectos.

La principal diferencia se encuentra en la forma de competir. “España tiene un futbol muy definido, dogmático; lo que convoca España es para jugar de una manera. Francia tiene un futbol muy pragmático, juega de acuerdo con lo que tiene”, explicó. Por su historia, sus estilos y su presente, el periodista definió el encuentro como “la madre de las batallas europeas” y concluyó que el ganador podrá asumirse como la selección que manda en el continente.

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