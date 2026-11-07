Cruz Azul se juega mucho más que tres puntos ante Tigres: el posible once de Huiqui

Los capitalinos visitan la Sultana del Norte en busca de los tres puntos ante unos desahuciados Tigres que ya piensan en el siguiente semestre

Los celestes quieren el liderato | Imago7

La Máquina visita el Volcán con la obligación de ganar si quiere llegar a la última jornada con posibilidades de terminar en lo más alto del Apertura 2026. Joel Huiqui perfila una alineación en la que la continuidad, los minutos de menores y una última duda en ataque marcarían el rumbo del equipo.

Cruz Azul entra en una de esas jornadas en las que el margen de error prácticamente desaparece. La visita a Tigres no representa solamente una prueba de exigencia futbolística, sino una oportunidad determinante para mantener vivo el objetivo de terminar en lo más alto de la clasificación del Apertura 2026.

La ecuación es sencilla para La Máquina: ganar. Cualquier otro resultado complicaría sus aspiraciones y podría dejarla sin posibilidades de llegar al último partido del torneo dependiendo de sí misma para pelear por el primer puesto. Por eso, el encuentro en el Volcán tiene un peso especial y también representa una nueva prueba para el proyecto que el técnico mexicano.

En la preparación del partido, el estratega cementero tendría prácticamente definida una base de jugadores, aunque todavía existiría una interrogante en la zona ofensiva.

Huiqui mantendría la base, con una apuesta importante por los minutos de menores

En la portería, Kevin Mier volvería a recibir la confianza para defender el arco celeste. Por delante de él, la línea defensiva estaría integrada por Omar Campos, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi y Amaury García, con Rogelio González nuevamente contemplado en el once titular.

Este último nombre no es un detalle menor. La necesidad de sumar minutos de menores también forma parte de las decisiones que Huiqui debe resolver en la conformación de su equipo. En ese contexto, la continuidad de González tendría una doble lectura: una apuesta deportiva y una decisión que ayuda a Cruz Azul a cumplir con esa exigencia reglamentaria.

En el mediocampo, Erik Lira sería el encargado de darle equilibrio al equipo, acompañado por Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez. Se trata de una zona fundamental para un partido en el que Cruz Azul necesitará competir por la posesión, pero también encontrar mecanismos para superar la presión de Tigres.

La intención sería mantener una estructura que permita conectar rápidamente con los hombres de ataque y evitar que el equipo quede partido ante un rival que suele aprovechar los espacios.

Montaño y el Toro, aunque Ibáñez sigue en la conversación

En el frente ofensivo aparecerían Andrés Montaño y Gabriel Fernández como las principales opciones para iniciar el encuentro. Sin embargo, hay un nombre que merece atención: Nicolás Ibáñez. Durante la última semana, Huiqui también habría probado con el delantero, una variante que deja abierta la posibilidad de modificar la referencia ofensiva, dependiendo de lo que busque el cuerpo técnico para enfrentar a Tigres.

La presencia de Ibáñez en las pruebas de la semana no significa necesariamente que vaya a arrancar como titular, pero sí refleja que la decisión en ataque todavía podría tener matices.

El cuerpo técnico tendrá que elegir entre mantener la fórmula que contempla a Montaño y al Toro Fernández o apostar por una alternativa con Ibáñez, dependiendo del funcionamiento que pretenda encontrar en el Volcán.

El posible once de Cruz Azul ante Tigres

Con los movimientos observados y las alternativas que ha trabajado Joel Huiqui, esta sería la alineación que perfila La Máquina:

Portero : Kevin Mier.

: Kevin Mier. Defensas : Omar Campos, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Amaury García y Rogelio González.

: Omar Campos, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Amaury García y Rogelio González. Mediocampistas : Erick Lira, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez.

: Erick Lira, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez. Delanteros: Andrés Montaño y Gabriel Fernández (o Nicolás Ibáñez)

Cruz Azul sabe que el partido ante Tigres puede marcar el desenlace de buena parte de sus aspiraciones en el torneo. No se trata únicamente de sumar tres puntos, sino de llegar a la última jornada con la posibilidad de pelear por el liderato del Apertura 2026.

Huiqui parece inclinarse por darle continuidad a una estructura que combina experiencia, juventud y variantes ofensivas. Ahora, la decisión final estará en trasladar ese trabajo de la semana a la cancha.

En el Volcán, La Máquina se juega la oportunidad de seguir mirando hacia arriba.