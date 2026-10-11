¡Camilo Vargas agranda su récord! El colombiano llega a 21 penales atajados

El portero del Atlas detuvo un penal a Ángel Sepúlveda durante el Clásico Tapatío y amplió su marca como el guardameta extranjero con más penas máximas detenidas en la Liga MX

Camilo Vargas llega a 21 penaltis atajados | Imago 7

Camilo Vargas volvió a ser protagonista del Clásico Tapatío después de detener un penal a Ángel Sepúlveda durante el empate 1-1 entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. Con esta intervención, el guardameta colombiano llegó a 21 penas máximas atajadas en la Liga MX y continúa acercándose a los registros de los porteros que encabezan la estadística histórica del fútbol mexicano.

La acción ocurrió al minuto 76, cuando el Guadalajara tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde los once pasos. Después de que el árbitro revisara la jugada en el VAR y señalara la infracción, Sepúlveda tomó el balón para ejecutar el cobro. Sin embargo, Vargas esperó el disparo y consiguió detenerlo, impidiendo que el delantero encontrara el empate en ese momento del encuentro.

La intervención también amplió el historial del colombiano frente al Guadalajara, equipo al que ha logrado detener tres penales en distintas ediciones del Clásico Tapatío.

Camilo Vargas suma tres penales detenidos ante Chivas

El enfrentamiento de este sábado representó otro capítulo en los antecedentes del portero de Atlas contra los cobradores del conjunto rojiblanco. Durante los cuartos de final del Clausura 2023, Vargas evitó una anotación de Víctor Guzmán desde el punto penal, en una eliminatoria entre los equipos de Guadalajara.

Posteriormente, en el Clausura 2026, el colombiano volvió a intervenir desde los once pasos, esta vez ante Armando ‘Hormiga’ González. Aunque Chivas terminó imponiéndose 2-1 en aquel encuentro, el guardameta consiguió detener el disparo del delantero.

Ahora fue el turno de Ángel Sepúlveda, quien tampoco pudo superar al arquero de los Zorros. De esta manera, Vargas acumula tres penales atajados al Guadalajara, con tres futbolistas como protagonistas de los cobros.

¿Cuántos penales le faltan a Camilo Vargas para alcanzar el récord de la Liga MX?

La atajada frente a Sepúlveda permitió que el colombiano alcanzara las 21 penas máximas detenidas en el fútbol mexicano, cifra con la que se mantiene como el guardameta extranjero con más intervenciones de este tipo en la Liga MX.

Vargas superó anteriormente los registros de Federico Vilar y Nahuel Guzmán, quienes acumularon 14 penales detenidos. En la clasificación histórica, el arquero de Atlas continúa acercándose a los nombres de Adrián Chávez, Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, quienes figuran entre los referentes de esta estadística.

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El colombiano, que llegó al fútbol mexicano en 2019, ha construido este registro durante su etapa con los rojinegros. Además, mantiene contrato con la institución hasta 2027, por lo que tendrá la posibilidad de seguir aumentando su cuenta.

La intervención ante Chivas no solo evitó un gol durante el Clásico Tapatío, sino que también permitió a Vargas reducir la distancia respecto a los porteros que encabezan la lista de penales atajados en la historia de la Liga MX.