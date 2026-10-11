Atlas vs Chivas en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
El Clásico Tapatío vuelve al Estadio Jalisco con ambos equipos separados por un punto y la Liguilla en juego
¡Así será la nueva casa del Atlas!
Atlas prepara una nueva etapa en su historia con la construcción de un estadio que marcaría su despedida del Jalisco, inmueble que ha sido su hogar durante varias décadas. El proyecto contempla un recinto ubicado en Ciudad UdeG, dentro de la zona de Los Belenes, en Zapopan, con espacio para recibir a cerca de 40 mil espectadores. Además de albergar los partidos de los Rojinegros, el inmueble también será utilizado por los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con los planes iniciales, la apertura del nuevo estadio está prevista para 2030, aunque la fecha dependerá del avance de las obras.
Chivas jugará con su uniforme de visitante
Chivas disputará el Clásico Tapatío ante Atlas con su uniforme de visitante, una indumentaria en la que predomina el color blanco, en lugar de las tradicionales franjas rojiblancas del Guadalajara.
Gato Ortiz, el encargado de impartir justicia en este Clásico Tapatío
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó a los silbantes encargados de dirigir los encuentros de la jornada 11 del Apertura 2026, programada del 9 al 11 de octubre. Entre las designaciones destaca Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, quien será el árbitro central del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, uno de los compromisos que mayor atención genera durante este fin de semana en la Liga MX.
Chivas y la que sería su tercera camiseta en colores negro y dorado
Chivas podría rendir homenaje a una de las tradiciones más representativas de Guadalajara a través de su nueva indumentaria. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de la que sería la tercera camiseta del conjunto rojiblanco para la temporada 2026-27, cuya propuesta estaría inspirada en la vestimenta de los mariachis. El uniforme tendría el negro como base y detalles dorados que evocan los bordados y adornos de los trajes de charro, como parte de la nueva relación comercial del club con Nike.
De acuerdo con una filtración del sitio especializado Footy Headlines, la equipación rompería con los colores tradicionales del Rebaño Sagrado, al dejar de lado las características franjas rojiblancas. En su lugar, el diseño incorporaría acabados en tonos oro y plata en distintas zonas de la camiseta, incluidos el cuello, las mangas, el pecho y los emblemas. Esta propuesta representaría una alternativa a la imagen habitual del Guadalajara, con elementos que hacen referencia a las raíces culturales de Jalisco.
Chivas abrió la puerta a seis canteranos ante América
Chivas utilizó la pausa por la Fecha FIFA para dar minutos a seis futbolistas de su cantera durante el amistoso frente al América, disputado en el Oakland Coliseum. Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra, Jesús Hernández, Emiliano Rodríguez y Aarón Correa formaron parte del encuentro en el que Guadalajara se impuso 2-0 a las Águilas, una oportunidad para que los jóvenes rojiblancos tuvieran actividad con el plantel principal durante el receso del Apertura 2026.
Sin embargo, no todos los canteranos hicieron su primera aparición con el primer equipo. De acuerdo con la información oficial del Guadalajara, Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra y Jesús Hernández se estrenaron con el conjunto mayor en este compromiso amistoso. Por su parte, Emiliano Rodríguez recibió su primera convocatoria y tuvo participación durante la segunda mitad, mientras que Aarón Correa también ingresó al terreno de juego en los minutos finales del Clásico Nacional.
Gabriel Milito quiere mantener su buen registro en clásicos
Gabriel Milito afrontará un nuevo desafío en el Apertura 2026, cuando Chivas visite al Atlas este sábado en una edición más del Clásico Tapatío. El entrenador argentino buscará mantener su racha invicta frente a los rivales históricos del Guadalajara, después de registrar una victoria y un empate en los dos compromisos de mayor rivalidad que ha disputado durante el presente campeonato.
El antecedente más reciente ocurrió el 20 de septiembre, cuando Chivas empató 2-2 ante América en la Ciudad de México, durante la jornada 9. Una fecha antes, el 14 de septiembre, el Rebaño Sagrado derrotó 3-0 a Pumas en condición de local, resultado con el que Milito alcanzó su quinta victoria del semestre. Ahora, el estratega buscará extender sus buenos resultados en esta clase de encuentros, con Atlas como su siguiente rival en el calendario de la Liga MX.
¿A qué hora juega Atlas vs Chivas y dónde ver hoy 10 de octubre la jornada 11 de la Liga MX 2026?
El Atlas vs Chivas está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 10 de octubre de 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco de Guadalajara, con los Rojinegros como locales, en uno de los partidos más esperados del regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA.
Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por Canal 5, en televisión abierta, TUDN, en televisión de paga, y ViX, mediante streaming. Estas opciones permitirán seguir las acciones, goles, marcador y resultado del Clásico Tapatío desde México.
Alineaciones Atlas vs Chivas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales todavía están pendientes de confirmación, pero los cuerpos técnicos ya preparan sus alternativas para el Clásico Tapatío. Hernán Crespo buscará mantener la base del Atlas que superó a Tijuana, mientras que Gabriel Milito deberá modificar algunas posiciones de Chivas debido a las ausencias que presenta su plantilla.
Atlas (alineación probable): Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Juan José Purata, Édgar Zaldívar, Paulo Ramírez, Milton Valenzuela, Elías Montiel, Luis Esteves, Kevin Zenón, Ryan Mmaee y Florián Monzón.
Chivas (alineación probable): Raúl ‘Tala’ Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Gabriel Rey, Richard Ledezma, Fernando ‘Oso’ González, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.
El Guadalajara tendrá tres ausencias importantes: Luis Romo, quien sufrió una lesión muscular durante la Fecha FIFA; Omar Govea, suspendido por su expulsión ante Querétaro, y Bryan González, por molestias físicas. En el caso del Atlas, el delantero Duk permanecerá fuera por una lesión de rodilla que lo deja sin posibilidades de disputar el resto del torneo.
Antecedentes Atlas vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La historia reciente del Clásico Tapatío registra una competencia equilibrada, con dos victorias para cada equipo y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos oficiales. Sin embargo, Guadalajara llega con ventaja en los resultados más recientes, después de ganar los dos clásicos disputados entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
Estos son los últimos cinco resultados entre Atlas y Chivas, incluidos los compromisos de fase regular y el Play-In del Apertura 2024:
Torneo | Resultado
Clausura 2026, jornada 10 | Atlas 1-2 Chivas
Apertura 2025, jornada 15 | Chivas 4-1 Atlas
Clausura 2025, jornada 17 | Atlas 1-1 Chivas
Play-In Apertura 2024 | Chivas 1-2 Atlas
Apertura 2024, jornada 11 | Chivas 2-3 Atlas
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Chivas aparece como favorito en los momios para ganar el Clásico Tapatío, aunque la diferencia respecto al Atlas no descarta un encuentro competido. De acuerdo con las cuotas publicadas por Juegalotto, actualizadas durante la madrugada del 10 de octubre, la victoria del Guadalajara se cotiza en +108, el triunfo de Atlas en +225 y el empate en +265. Estas cifras pueden modificarse antes del inicio del encuentro.
Otro mercado para este compromiso es el de goles. La línea de más de 2.5 anotaciones presenta un momio de -149, mientras que la opción de menos de 2.5 goles se encuentra en +110. La referencia estadística muestra que Atlas ha recibido 17 goles en diez jornadas, frente a los diez permitidos por Chivas, una diferencia defensiva que contribuye a explicar las cuotas favorables al conjunto visitante.
El favoritismo previo pertenece al Guadalajara, pero el marcador se definirá sobre la cancha del Estadio Jalisco. Atlas intentará aprovechar la remontada de su última presentación y el respaldo de su afición, mientras que Chivas buscará mantener su ventaja en la clasificación. El resultado y los goleadores del Clásico Tapatío siguen pendientes, pues el encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas de este sábado 10 de octubre.
Atlas vs Chivas, en vivo
El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas regresa este sábado 10 de octubre al Estadio Jalisco, como parte de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. La rivalidad de Guadalajara tendrá un nuevo capítulo con dos equipos que buscan consolidarse en los puestos de clasificación directa a la Liguilla. El Rebaño llega con 18 puntos, apenas uno por encima de los Rojinegros, que suman 17 unidades, por lo que el resultado podría modificar sus posiciones en la tabla general
Los dos clubes afrontan el compromiso después de resultados distintos en el campeonato. Atlas viene de remontar y vencer 3-2 a Tijuana, gracias a una anotación de Florián Monzón en el tiempo agregado, mientras que Chivas sufrió una derrota de 0-2 frente a Querétaro. Ahora, el conjunto rojiblanco intentará recuperar terreno ante su rival de ciudad, mientras los Zorros buscarán aprovechar la localía para superar al Guadalajara en la clasificación.