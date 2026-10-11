Atlas vs Chivas en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Chivas y la que sería su tercera camiseta en colores negro y dorado

Chivas podría rendir homenaje a una de las tradiciones más representativas de Guadalajara a través de su nueva indumentaria. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de la que sería la tercera camiseta del conjunto rojiblanco para la temporada 2026-27, cuya propuesta estaría inspirada en la vestimenta de los mariachis. El uniforme tendría el negro como base y detalles dorados que evocan los bordados y adornos de los trajes de charro, como parte de la nueva relación comercial del club con Nike.

De acuerdo con una filtración del sitio especializado Footy Headlines, la equipación rompería con los colores tradicionales del Rebaño Sagrado, al dejar de lado las características franjas rojiblancas. En su lugar, el diseño incorporaría acabados en tonos oro y plata en distintas zonas de la camiseta, incluidos el cuello, las mangas, el pecho y los emblemas. Esta propuesta representaría una alternativa a la imagen habitual del Guadalajara, con elementos que hacen referencia a las raíces culturales de Jalisco.