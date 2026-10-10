De Yankees a los Dodgers de Fernando Valenzuela: las remontadas 0-2 que inspiran a los Guardians ante White Sox

Cleveland buscará completar su remontada en el Juego 5 de la Serie Divisional, una hazaña que otros equipos de MLB consiguieron tras perder los dos primeros encuentros

Cleveland Guardians busca la remontada | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Cleveland Guardians están a una victoria de completar una remontada que pocos equipos han conseguido en la historia de las Grandes Ligas. Después de perder los primeros dos partidos de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Chicago White Sox, la novena de Ohio reaccionó para empatar la eliminatoria 2-2 y llevar la definición a un quinto encuentro, donde estará en juego el boleto a la Serie de Campeonato frente a los Tampa Bay Rays, que se disputará este sábado 10 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

La victoria por 9-5 en el cuarto partido permitió a Cleveland mantenerse en la postemporada y colocarse ante la posibilidad de revertir una desventaja de dos encuentros en una serie al mejor de cinco.

La historia de MLB demuestra que este escenario ya se ha presentado en otras ocasiones. Un total de 10 equipos han conseguido ganar una serie de postemporada al mejor de cinco partidos después de comenzar con dos derrotas. Ocho de estas remontadas ocurrieron en Series Divisionales y las otras dos en Series de Campeonato, cuando todavía se disputaban bajo ese formato. De los equipos que lograron revertir el 0-2, seis completaron la remontada como locales y cuatro lo hicieron como visitantes.

MÁS INFORMACIÓN: Los Guardians evitan la eliminación y empatan la serie ante White Sox

Yankees vs Cleveland, Serie Divisional de 2017: una remontada que los Guardians ya sufrieron

Uno de los antecedentes de este escenario ocurrió en 2017, cuando Cleveland llegó a la postemporada después de conseguir 22 victorias consecutivas durante septiembre. El equipo comenzó la Serie Divisional de la Liga Americana con dos triunfos frente a los New York Yankees. Trevor Bauer encabezó la victoria del primer encuentro, mientras que Francisco Lindor y Jay Bruce conectaron cuadrangulares que contribuyeron a una remontada de cinco carreras en el segundo.

Sin embargo, Nueva York respondió cuando la eliminatoria se trasladó al Bronx. Masahiro Tanaka y Luis Severino tuvieron actuaciones desde el montículo que permitieron a los Yankees ganar los siguientes dos encuentros e igualar la serie.

Los Yankees y su remontada en el 2017 | JASON MILLER / GETTY IMAGES VIA AFP

En el quinto partido, Didi Gregorius conectó dos cuadrangulares ante Corey Kluber y Nueva York completó la remontada para avanzar a la Serie de Campeonato.

Blue Jays vs Rangers, Serie Divisional de 2015: el cuadrangular de José Bautista

Los Toronto Blue Jays protagonizaron otra remontada en 2015, cuando enfrentaron a los Texas Rangers en la Serie Divisional de la Liga Americana. Texas ganó los primeros dos encuentros en territorio canadiense. El segundo se extendió hasta la entrada 14, resultado que colocó a los Rangers a una victoria de avanzar.

Toronto respondió con dos triunfos como visitante y obligó a disputar el quinto partido en casa. La definición llegó durante una séptima entrada marcada por errores defensivos de Texas y un cuadrangular de tres carreras de José Bautista, quien permitió que los Blue Jays tomaran la ventaja. Toronto completó la remontada y consiguió el boleto a la siguiente ronda, después de comenzar la eliminatoria con dos derrotas frente a su afición.

Giants vs Reds, Serie Divisional de 2012: tres victorias consecutivas en Cincinnati

En 2012, los San Francisco Giants consiguieron una remontada ante los Cincinnati Reds en una serie en la que todos los encuentros fueron ganados por el equipo visitante. Cincinnati tomó una ventaja de 2-0 después de ganar los primeros dos partidos en San Francisco. En el segundo encuentro, los Reds se impusieron 9-0 y quedaron a una victoria de conseguir la clasificación.

Sin embargo, los Giants aprovecharon el formato 2-3 que se utilizó durante aquella postemporada y ganaron los tres partidos restantes en Cincinnati. La reacción comenzó con una victoria en 10 entradas durante el tercer encuentro. Posteriormente, Tim Lincecum lanzó cuatro entradas y un tercio como relevista en el cuarto partido para contribuir a que San Francisco igualara la eliminatoria.

En el quinto juego, Buster Posey conectó un grand slam que encaminó a los Giants hacia la victoria y su clasificación. San Francisco continuó su recorrido por la postemporada hasta conquistar la Serie Mundial de 2012.

Red Sox vs Athletics, Serie Divisional de 2003: Boston responde después de dos derrotas

Los Boston Red Sox también lograron revertir una desventaja de 0-2 durante la Serie Divisional de la Liga Americana de 2003 frente a los Oakland Athletics. Oakland ganó el primer encuentro en la entrada 12, gracias a un toque de bola de Ramón Hernández con las bases llenas. Posteriormente, consiguió otra victoria ante Tim Wakefield para tomar el control de la eliminatoria.

Boston comenzó su recuperación en el tercer partido, cuando aprovechó errores defensivos de los Athletics y un cuadrangular de dos carreras de Trot Nixon en la undécima entrada.

David Ortiz y los Red Sox logran remontar 2-0 | EZRA SHAW / GETTY IMAGES VIA AFP

En el cuarto encuentro, David Ortiz conectó un doblete productor de dos carreras en la octava entrada que permitió a los Red Sox tomar la ventaja y forzar el partido definitivo. La remontada se completó en el quinto juego, con cuadrangulares de Jason Varitek y Manny Ramírez, además de la actuación de Pedro Martínez desde el montículo.

Yankees vs Athletics, Serie Divisional de 2001: la jugada de Derek Jeter que cambió la eliminatoria

Dos años antes, los New York Yankees habían conseguido una remontada frente a Oakland durante los Playoffs de 2001. Los Athletics ganaron los primeros dos encuentros en Nueva York y colocaron a los Yankees al borde de la eliminación.

El tercer partido quedó marcado por una intervención defensiva de Derek Jeter, quien recuperó un lanzamiento de Shane Spencer y envió la pelota al receptor Jorge Posada para retirar a Jeremy Giambi en el plato.

La jugada contribuyó a que Nueva York consiguiera una victoria por 1-0 y mantuviera con vida la serie. Los Yankees aprovecharon ese resultado y ganaron los siguientes dos encuentros con un marcador combinado de 14-5, completando la remontada y avanzando a la Serie de Campeonato.

Red Sox vs Cleveland, Serie Divisional de 1999: Pedro Martínez frena a los Indians

Cleveland también aparece en la historia de las remontadas de 0-2 por lo ocurrido en la Serie Divisional de la Liga Americana de 1999. Los entonces Indians comenzaron con dos victorias ante los Boston Red Sox. La primera llegó por marcador de 3-2, gracias a un sencillo de Travis Fryman que terminó el encuentro, mientras que la segunda fue una victoria por 11-1.

Sin embargo, Boston respondió en Fenway Park con triunfos de 9-3 y 23-7 para empatar la eliminatoria. En el quinto partido, ambos equipos llegaron a estar igualados 8-8, hasta que Pedro Martínez ingresó como relevista para contener a la ofensiva de Cleveland.

El lanzador dominicano trabajó seis entradas sin permitir carreras ni imparables y consiguió ocho ponches, pese a que enfrentaba problemas físicos. Un cuadrangular de tres carreras de Troy O’Leary en la séptima entrada contribuyó a que Boston se impusiera 12-8 y completara la remontada.

Mariners vs Yankees, Serie Divisional de 1995: Edgar Martínez decide el quinto juego

La Serie Divisional de 1995 entre Seattle Mariners y New York Yankees también terminó con una remontada después de una desventaja de dos encuentros.

Nueva York ganó los primeros dos partidos en el Bronx, pero Seattle respondió cuando la eliminatoria se trasladó al Kingdome. Randy Johnson encabezó la victoria del tercer encuentro, mientras que Edgar Martínez conectó un grand slam en la octava entrada del cuarto partido para igualar la serie.

El quinto juego se extendió hasta la entrada 11. Los Yankees consiguieron una carrera en la parte alta, pero Seattle respondió en su última oportunidad ofensiva. Martínez conectó un doblete ante Jack McDowell que permitió a Ken Griffey Jr. anotar desde primera base y asegurar el triunfo de los Mariners. La remontada permitió a Seattle avanzar a la Serie de Campeonato después de perder los primeros dos partidos de la eliminatoria.

Dodgers vs Astros, Serie Divisional de 1981: Fernando Valenzuela participa en la remontada

Los Angeles Dodgers también consiguieron una recuperación de este tipo en 1981, cuando enfrentaron a los Houston Astros en una Serie Divisional organizada como consecuencia de la interrupción de la temporada por una huelga. Houston ganó los primeros dos partidos en el Astrodome, pero Los Angeles tenía la oportunidad de disputar los tres encuentros restantes en casa bajo el formato 2-3.

Los Dodgers comenzaron su reacción con una victoria en el tercer partido y posteriormente recurrieron al mexicano Fernando Valenzuela para el cuarto encuentro. El lanzador consiguió un juego completo en el triunfo por 2-1, resultado que permitió igualar la eliminatoria.

En el quinto partido, Jerry Reuss lanzó una blanqueada en la que permitió cinco imparables y Los Angeles se impuso 4-0 para conseguir la clasificación. Los Dodgers continuarían su camino hasta conquistar la Serie Mundial de aquella temporada.