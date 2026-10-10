Querétaro vs Atlante en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio La Corregidora

Sigue el Querétaro vs Atlante, en vivo. | Claro Sports

Querétaro y Atlante se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Corregidora, en un partido correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Gallos Blancos intentarán aprovechar su condición de locales para sumar tres puntos y mantenerse en los puestos de clasificación, mientras que los Potros de Hierro buscarán acercarse a la zona de Liguilla.

El conjunto queretano llega al compromiso en la cuarta posición de la tabla general con 17 puntos y un partido pendiente, bajo la dirección técnica del chileno Esteban González. Su desempeño como visitante ha sido uno de los factores de su campaña, con victorias ante Pachuca, Atlas y Guadalajara. Sin embargo, en el Estadio Corregidora registra un triunfo, un empate y dos derrotas.

Por su parte, Atlante ocupa el lugar 14 de la clasificación con 11 unidades, aunque llega después de vencer 4-2 a Monterrey en la décima jornada. El equipo azulgrana intentará aprovechar ese resultado para conseguir su segunda victoria como visitante en el campeonato, después de su triunfo ante Cruz Azul en la fecha 3.

El enfrentamiento también representa el regreso de los Potros de Hierro a una cancha que utilizaron como sede durante una etapa de su historia. Querétaro y Atlante volverán a encontrarse en el Estadio Corregidora dentro de la Liga MX después de 13 años, desde la victoria de los Gallos por 1-0 en el Apertura 2013.

Alineaciones oficiales Querétaro vs Atlante: así salen al partido del Apertura 2026

Todo está listo para este partido en La Corregidora y ambos técnicos mandarán a la cancha a los mejores futbolistas disponibles.

Querétaro: Guillermo Allison; Diego Reyes, Carlos Villanueva y Daniel Parra en defensa; Carlo García, Santiago Homenchenko, Iker Benito y Enzo Giménez en el mediocampo; Alí Ávila, Mateo Coronel y Denilson Muñoz en el ataque.

Atlante: Óscar Jiménez; Eduardo Tercero, Juan Carrera, Walter Clar y Aarón Quiroz en defensa; Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Walter Portales y Martín Sarrafiore en el mediocampo; Jhojan Julio Palacios y Luis Puente como delanteros.

¿A qué hora juega Querétaro vs Atlante y dónde ver hoy 10 de octubre la jornada 11 de la Liga MX 2026?

El partido entre Querétaro y Atlante se llevará a cabo este sábado 10 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora. Para los aficionados en México, la transmisión en vivo estará disponible a través de FOX One, plataforma que ofrecerá el encuentro por internet, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. En Estados Unidos, el partido podrá seguirse mediante ViX.

Antecedentes Querétaro vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Querétaro y Atlante tienen una historia de enfrentamientos en Primera División que se remonta a varias décadas. Su último partido de Liga MX antes del Apertura 2026 ocurrió el 9 de marzo de 2014, cuando los Potros de Hierro consiguieron una victoria por 4-2. Meses antes, en septiembre de 2013, los Gallos Blancos habían ganado 1-0 en el Estadio Corregidora.

En sus cinco enfrentamientos más recientes dentro de la Liga MX, Atlante registra tres victorias, Querétaro una y el otro compromiso terminó en empate. Los antecedentes favorecen a los azulgranas, aunque ambos equipos llegan con planteles distintos a los de aquellos torneos.

Fecha Partido Resultado 9 de marzo de 2014 Atlante vs Querétaro 4-2 14 de septiembre de 2013 Querétaro vs Atlante 1-0 18 de febrero de 2013 Atlante vs Querétaro 1-1 1 de septiembre de 2012 Querétaro vs Atlante 0-1 4 de febrero de 2012 Querétaro vs Atlante 2-3

En cuanto a su actualidad, Querétaro acumula cuatro encuentros consecutivos sin derrota, con tres victorias y un empate. Atlante, por su parte, registra un triunfo, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Ambos llegan después de ganar en la jornada 10: los Gallos vencieron 2-0 a Guadalajara y los Potros superaron 4-2 a Monterrey.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Querétaro aparece como favorito para llevarse los tres puntos ante Atlante, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx para el partido de la jornada 11. La diferencia entre ambos clubes no es amplia, por lo que el mercado también contempla opciones para el empate y la victoria visitante. Triunfo del Querétaro paga +112, el empate +250, mientras que la victoria de los Potros está en +230.