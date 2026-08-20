Chivas, el impulsor del ascenso

En su plantel actual, el ‘Rebaño Sagrado’ cuenta con 14 futbolistas que en algún momento desfilaron por la Liga de Ascenso, hoy conocida como Expansión MX.

Chivas ha tenido jugadores de Expansión/Getty vía AFP

La discusión sobre el papel de la Liga de Expansión MX volvió a tomar fuerza tras un análisis del periodista Rubén Guerrero, quien contabilizó a los futbolistas de Liga MX que pasaron por la antigua Liga de Ascenso o la actual categoría de desarrollo. Luego de confirmarse la eliminación del ascenso y descenso, Mikel Arriola defendió a la Expansión como una liga formativa y, pese a las críticas por sus reglas, varios clubes de Primera División cuentan con jugadores surgidos de ese circuito. Chivas encabeza la lista con más futbolistas de su actual plantel que tuvieron paso por la división de plata. Nota completa, aquí.