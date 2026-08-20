Aarón Padilla respalda el proyecto de Almada: “Es diferente, pero prometedor”

El exdelantero habló en Peloteando del inicio de Guillermo Almada, la llegada de Miguel Borja, la cantera azulcrema y el regreso del Atlante

Aarón Padilla respaldó el nuevo proyecto del América bajo la dirección de Guillermo Almada, pero advirtió que la exigencia del club obliga a competir por todos los títulos y a rodear a los canteranos con futbolistas de experiencia. El exdelantero azulcrema también valoró la llegada de Miguel Borja, defendió la trayectoria de Henry Martín y propuso reforzar otras posiciones del ataque.

Durante una entrevista en Peloteando, Padilla abordó además el regreso del Atlante a la Liga MX, la importancia de recuperar la formación de jugadores y el consejo que recibió de Enrique Borja cuando llegó a Coapa.

Almada encabeza un proyecto diferente y prometedor

Padilla reconoce que Almada llegó a un entorno distinto de los que había enfrentado anteriormente, debido a la presión y dimensión del conjunto azulcrema. Sin embargo, considera que su conocimiento en la formación de futbolistas puede convertirse en uno de los pilares del proyecto. “Es un proyecto diferente a lo que venía siendo el América y a lo que significa su grandeza. Almada viene de dos proyectos muy distintos, pero ha arrancado bastante bien. La intención de sacar jóvenes me agrada porque es lo que el América necesitaba o buscaba desde hace tiempo. En ese aspecto, Almada es un experto en la materia. Todo ese conjunto de condiciones y la posibilidad de sacar jugadores pueden ser benéficos para el América”.

El exfutbolista también destacó la firmeza del estratega para abrir espacios en el primer equipo: “Almada es un técnico que no se tienta: les da la oportunidad, les exige. Es un proyecto diferente, pero prometedor para toda esta gente que viene de abajo”.

Miguel Borja y Henry Martín, una sociedad que puede funcionar

Miguel Borja llegó a la Ciudad de México para realizar exámenes médicos y completar los trámites de su incorporación al América. Todavía está pendiente el anuncio oficial, aunque el colombiano ya es considerado como la solución principal para aumentar la competencia en el centro del ataque. El delantero procedente del Al Wasl registró ocho goles en 16 partidos durante su etapa en Emiratos Árabes Unidos. “Con Borja, América suma una pieza importante porque carecía de un centro delantero. Si bien está Henry Martín y los jugadores que vienen empujando, no se puede dejarles toda la responsabilidad. Borja es un goleador nato, comprobado, y puede encajar bastante bien en el funcionamiento que ha mostrado América”.

Padilla conoce la presión que acompaña a los atacantes azulcremas y considera que Borja deberá responder desde sus primeros partidos. Al mismo tiempo, pidió no ignorar la trayectoria de Henry Martín ni las dificultades físicas que ha enfrentado. “El puesto de centro delantero en América es bastante complicado porque tiene la responsabilidad de meter goles. Borja es un jugador comprobado, tiene que encajar desde ya con el equipo y se le exigirá como se les ha exigido a otros futbolistas”.

“Si bien Henry no atraviesa por un buen momento, no podemos olvidarnos de todo lo que ha hecho. También están las lesiones y la edad, porque las recuperaciones pueden requerir más tiempo. Tengo la ilusión de que puedan hacer una buena mancuerna, de que Henry encuentre su mejor momento y que ellos sean los atacantes ideales del América”.

El exjugador tampoco cerró la puerta a otra incorporación. Para Padilla, el plantel necesita alternativas que permitan elevar la competencia por dentro y por las bandas. “Siempre que venga a sumar, un refuerzo más será importante. Debe llegar con la idea de lo que significa América y con el compromiso de ser titular o un recambio relevante. Para un técnico siempre es importante tener las mejores herramientas posibles y llevarlas a su máximo nivel”.

“Esperemos que puedan reforzarse con otro jugador. Si no es centro delantero, podría ser un mediapunta o un futbolista por fuera que pueda hacerles presión a Brian Rodríguez y a quienes compitan por las bandas izquierda y derecha. Siempre será importante sumar gente con calidad”.

América debe competir por la Liga MX y la Leagues Cup

El inicio de Almada ha colocado al equipo en una posición favorable. Después de cuatro jornadas del Apertura 2026, América encabezaba la clasificación con 10 puntos, igualado con Tijuana, pero favorecido por la diferencia de goles. Las Águilas también avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup, instancia en la que enfrentarán al Columbus Crew el 26 de agosto. “América, por su historia y grandeza, siempre debe buscar competir por los torneos en los que esté inscrito. En este caso son la Liga MX y la Leagues Cup. Es un plantel que viene de menos a más, ha arrancado bien en la liga y ha tenido refuerzos lesionados, pero tenemos que exigirle con lo que tenga y con quienes se vayan sumando”.

“América tiene que pelear por la liga. Va en primer lugar y ha tenido un inicio prometedor, aunque el camino se complicará por los rivales que enfrentará. Tengo la certeza de que está bien dirigido y de que la dinámica, el ímpetu y las variantes que Almada ha mostrado con los jóvenes pueden formar un buen conjunto”.

Padilla considera que la evolución del equipo deberá sostenerse conforme los lesionados y refuerzos se integren: “La idea es que todos se sumen y que el equipo termine el torneo de la mejor forma para encarar la Liguilla”.

La cantera debe recuperar su lugar en la identidad azulcrema

La aparición de jugadores como Alejandro ‘Coco’ Cárdenas y Patricio Salas ha renovado el debate sobre las fuerzas básicas del América. Cárdenas, de 19 años, incluso marcó su primer gol en Primera División durante el Apertura 2026, un paso que reforzó la apuesta de Almada por los jóvenes. “Me ha gustado lo que ha mostrado cada uno de los jóvenes. Algunos ya hicieron gol y han tenido la responsabilidad y el carácter de ponerse la playera del América, porque no es cualquier camiseta. Para portar ese escudo hay que tener temple y carácter, y ellos lo han mostrado”.

Padilla aclaró que la juventud no debe convertirse en la única base del plantel. La presencia de futbolistas consolidados, explicó, puede ayudar a que los canteranos encuentren mejores condiciones para desarrollarse. “También hay que rodearlos de gente con calidad, porque mientras más calidad tenga un plantel, quienes van empezando pueden ofrecer un mejor funcionamiento individual y colectivo. Se puede conjuntar la experiencia de cinco o seis jugadores de calidad con los jóvenes, llevarlos poco a poco y permitir que se conviertan en figuras del fútbol mexicano y piezas importantes del América”.

El exdelantero recordó que la institución dejó de producir con regularidad jugadores capaces de establecerse en el primer equipo, pese a contar con talento en sus categorías inferiores. “América llevaba mucho tiempo sin debutar jugadores. Aunque yo no surgí del club, durante mi etapa ahí siempre se respiraban esas ganas de formar futbolistas como Germán Villa, Raúl Lara o Isaac Terrazas, quienes fueron piezas importantes no solo para el América, sino para el fútbol mexicano”.

“Calidad existe. Cuando fui director de fuerzas básicas y entrenador me enfrenté a las categorías del América, y tienen mucho talento abajo como para haberlo tapado durante varios años”.

El regreso del Atlante representa orgullo y una nueva oportunidad

Padilla mantiene una relación especial con la institución azulgrana, donde encontró confianza y protagonismo como futbolista. También celebró que el proyecto sea dirigido por Miguel Herrera, quien primero fue su compañero y posteriormente su entrenador. “Atlante es uno de los equipos que llevo en el corazón. Fue la institución que creyó en mí, siento sus colores, siempre dejé todo por ese club y le tengo un gran cariño. Su regreso a Primera División me llena de satisfacción y orgullo. Además, está dirigido por un técnico que primero fue mi compañero y después me dirigió. Está en muy buenas manos y está haciendo bien las cosas”.

El exjugador recordó que también vivió una lucha por conservar la categoría con los Potros, experiencia que le permitió conocer el lado más difícil de la institución. “Yo viví un descenso con Atlante y sé lo que significa perder la categoría. En aquel momento hubo una promoción y no bajamos, nos quedamos en Primera División, pero conozco ese lado amargo. Al Atlante siempre le desearé lo mejor”.

“Atlante, América y Pumas, por mi padre, son los tres equipos a los que siempre les desearé que les vaya bien. Me da mucha felicidad ver al Atlante en el Estadio Azteca, compitiendo con un plantel joven, comprometido y bien dirigido”.

Padilla relacionó el retorno azulgrana con la necesidad de ampliar las oportunidades para los futbolistas mexicanos: “Esto es lo que necesitamos en nuestro fútbol: gente capaz que salga y se convierta en buenos jugadores. Después de lo que vimos en el Mundial, necesitamos jóvenes que puedan sorprender para construir las mejores generaciones”.

El consejo de Enrique Borja que Padilla conserva hasta hoy

El crecimiento de atacantes como ‘Coco’ Cárdenas y Patricio Salas dependerá no solo de las oportunidades, sino también de su respuesta cuando deban competir con figuras como Miguel Borja y Henry Martín. En ese escenario, Padilla recuperó una frase que recibió al comenzar su etapa en el América. “Cuando llegué al América recibí el mejor consejo, uno que llevo en el corazón y en la cabeza. Fue de Enrique Borja: ‘No te preocupes por el tiempo que vayas a jugar, preocúpate por lo que vas a hacer durante el tiempo que estés dentro de la cancha’”.

El exdelantero trasladó ese mensaje a los jóvenes que han comenzado a sumar minutos y que podrían perder protagonismo con la llegada de nuevos refuerzos. “Ese es el consejo que les daría a quienes vienen de abajo. Hoy han tenido minutos, pero si llega Borja y después entran como recambio, no deben preocuparse porque jugarán menos, sino por lo que harán dentro de la cancha. Siempre deben pensar en lo que representa América, aportar y buscar el beneficio colectivo, no el individual”.

Padilla recordó que durante su etapa azulcrema tuvo que competir con delanteros como Kléber Boas, Reinaldo Navia, Claudio ‘Piojo’ López y Cuauhtémoc Blanco. Aquella experiencia, señaló, le enseñó a aprovechar cada oportunidad sin anteponer su situación personal. “En mi etapa con América estaba rodeado de grandes jugadores como Kléber, Navia, el ‘Piojo’ López y Cuauhtémoc. Si me hubiera preocupado o enojado por no jugar, o por entrar algunas veces durante un minuto, la historia habría sido diferente”.

“Tienes que estar enfocado y trabajar. En algún partido quizá te toque entrar un minuto, pero ese minuto debes utilizarlo en beneficio del equipo y no en el individual. Ese es el consejo para los jóvenes que han tenido oportunidades y están empezando en América”.

Su mensaje cerró con una definición sobre la exigencia interna del club: “No deben dejar de lado lo que significa América, porque en América se entrena, se vive y se juega diferente. Deben tenerlo en la cabeza por su crecimiento individual y por la institución”.

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