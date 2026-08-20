América hace oficial la llegada de Miguel Borja: el delantero colombiano refuerza el ataque de las Águilas

El atacante colombiano vuelve a México después de estar cerca de llegar a Cruz Azul y ahora se convierte en una nueva apuesta ofensiva azulcrema

Borja es el nuevo delantero del América | Claro Sports

El América finalmente encontró al delantero que buscaba para reforzar su ofensiva rumbo al Apertura 2026. Las Águilas cerraron la incorporación de Miguel Ángel Borja, atacante colombiano que llega procedente del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos para convertirse en una nueva alternativa en el ataque dirigido por Guillermo Almada.

La negociación avanzó durante los últimos días y terminó por concretarse después de que el conjunto azulcrema intensificara la búsqueda de un centrodelantero. El acuerdo entre las partes quedó cerrado y únicamente se realizaron los procedimientos administrativos correspondientes para hacer oficial la llegada del futbolista sudamericano a la Liga MX.

La necesidad de sumar un atacante tomó fuerza desde el inicio del torneo, ya que América tuvo que administrar sus opciones ofensivas con Henry Martín, Raúl Zúñiga y Patricio Salas como alternativas. Las lesiones y la exigencia de competir en distintos frentes llevaron a la directiva a buscar mayor profundidad para la plantilla.

Borja llega con una amplia trayectoria internacional y con experiencia en algunos de los clubes más importantes de Sudamérica. El delantero colombiano ha defendido las camisetas de equipos como River Plate, Palmeiras, Junior, Atlético Nacional y Gremio, además de su reciente etapa en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

Su paso por el Al Wasl fue corto, pero productivo. Desde su llegada en enero de 2026, el atacante disputó 16 partidos, en los que consiguió marcar ocho goles: cinco en la UAE Pro League y tres más en la AFC Champions League Two, mostrando su capacidad para encontrar el arco rival.

A nivel de clubes, los números de Miguel Borja reflejan una carrera marcada por la producción ofensiva. El colombiano registra 216 goles y 40 asistencias en 522 partidos, con River Plate como el equipo donde más encuentros disputó, además de etapas importantes en Palmeiras y Junior.

Su llegada al América también tiene un antecedente reciente en el fútbol mexicano. A finales de 2025, Borja estuvo muy cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul, equipo con el que incluso realizó pruebas médicas y esperaba completar su incorporación.

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Sin embargo, aquella operación no pudo concretarse debido a la falta de espacio para registrar a un jugador no formado en México. El propio delantero explicó meses después que el acuerdo deportivo estaba avanzado, pero la situación administrativa terminó frenando su llegada al conjunto cementero.

“Hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, explicó Borja sobre aquella negociación que finalmente lo llevó a aceptar la propuesta del Al Wasl.

Ahora, siete meses después, el colombiano tendrá una nueva oportunidad en la Liga MX, aunque con un escenario completamente distinto. En lugar de vestir la camiseta de Cruz Azul, llegará al América, uno de sus principales rivales, con la responsabilidad de aportar goles a un equipo que busca mantenerse como protagonista.

Para Guillermo Almada, la incorporación de Borja representa una opción más dentro de un ataque que necesitaba mayor competencia y experiencia. El delantero colombiano llega con el objetivo de convertirse en una pieza importante del proyecto azulcrema y demostrar que su capacidad goleadora sigue vigente.

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