Calendario SEP: en esta fecha cae el primer puente del ciclo escolar 2026-2027

El calendario oficial de la SEP contempla 185 días de clases, ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar y dos periodos vacacionales

Calendario SEP 2026-2027 | Reuters

El regreso a las aulas se acerca para millones de estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 en planteles públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

El programa oficial tendrá 185 días efectivos de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Las actividades concluirán el viernes 9 de julio de 2027, cuando comenzará el receso de verano para este sector de la comunidad estudiantil.

Antes de que los alumnos vuelvan a los salones, los docentes participarán del 24 al 28 de agosto en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar. Por ello, el lunes 24 de agosto no representa el regreso general de los estudiantes, sino el inicio de las jornadas de organización y planeación del personal educativo.

El calendario permitirá que las familias conozcan con anticipación los días sin actividades académicas. El primer descanso será el miércoles 16 de septiembre, pero el primer fin de semana largo llegará nueve días después, debido a una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Calendario SEP: ¿Cuándo inician las clases del próximo ciclo escolar?

Las clases del ciclo escolar 2026-2027 iniciarán oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026. La disposición es aplicable en toda la República Mexicana para las escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional, según el calendario oficial de la SEP.

La fecha no debe confundirse con las actividades previas destinadas al personal educativo. Del lunes 24 al viernes 28 de agosto, maestras, maestros y directivos desarrollarán la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, durante la cual prepararán la organización académica, evaluarán necesidades de cada plantel y definirán las estrategias de trabajo para el nuevo periodo.

El ciclo se extenderá hasta el viernes 9 de julio de 2027, después de completar los 185 días lectivos. Además, tendrá ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, jornadas de evaluación, suspensiones de labores docentes y dos periodos vacacionales.

SEP: ¿Cuándo cae el primer puente del ciclo escolar 2026-2027?

El primer día sin clases será el miércoles 16 de septiembre de 2026, con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de México. Sin embargo, al ubicarse a mitad de semana, la suspensión no se enlazará con el sábado y domingo, por lo que no constituirá un puente escolar.

El primer puente comenzará el viernes 25 de septiembre de 2026, cuando los docentes participen en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Los alumnos no acudirán a los planteles ese día y podrán disfrutar de un descanso de tres días al sumarse el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Las clases se reanudarán el lunes 28 de septiembre.

La suspensión del 25 de septiembre será únicamente para los estudiantes, pues el personal docente deberá asistir a las actividades del Consejo Técnico. Tampoco se trata de un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país, por lo que madres, padres y tutores deberán considerar esta diferencia al organizar el cuidado de los menores.

Fechas clave del calendario SEP: puentes, descansos y vacaciones

Después del puente de septiembre, habrá otro descanso el viernes 30 de octubre por Consejo Técnico Escolar. Esta fecha se unirá con el sábado 31 de octubre, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, día marcado como suspensión de labores docentes, para formar un periodo de cuatro días sin clases. Las actividades se reanudarán el martes 3 de noviembre.

El siguiente fin de semana largo será del sábado 14 al lunes 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Posteriormente, los estudiantes no tendrán clases el viernes 27 de noviembre debido a otra reunión del Consejo Técnico Escolar.

Estas son las suspensiones de labores docentes contempladas durante el ciclo:

Miércoles 16 de septiembre de 2026

Lunes 2 de noviembre de 2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

Viernes 25 de diciembre de 2026

Viernes 1 de enero de 2027

Miércoles 6 de enero de 2027

Lunes 1 de febrero de 2027

Lunes 15 de marzo de 2027

Miércoles 5 de mayo de 2027

Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, durante las cuales los alumnos tampoco tendrán clases, se realizarán en estas fechas:

25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026

29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027

Entre los descansos más extensos sobresale el que comenzará el viernes 29 de enero de 2027 por Consejo Técnico Escolar y concluirá el lunes 1 de febrero, suspensión relacionada con la conmemoración de la Constitución Mexicana. Los estudiantes regresarán a clases el martes 2 de febrero, después de cuatro días sin actividades académicas.

El primer periodo vacacional se desarrollará del lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027. Las clases se retomarán el jueves 7 de enero. Las vacaciones de Semana Santa, por su parte, estarán programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027, con regreso a las aulas el lunes 5 de abril.

Finalmente, la SEP establece que el último día de clases será el viernes 9 de julio de 2027. Las autoridades educativas locales todavía pueden realizar ajustes por circunstancias extraordinarias, siempre que se cumplan los días efectivos establecidos y las modificaciones sean autorizadas conforme a la normativa aplicable.

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