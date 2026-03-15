Hormiga González mira a los ojos a Lamine Yamal en esta estadística

El atacante de Chivas llegó a 20 goles en la temporada 2025-26 tras su doblete ante Santos, igualando a Lamine Yamal como los sub 23 más goleadores

El atacante rojiblanco sigue marcando | Imago7

Armando ‘Hormiga’ González volvió a levantar la mano con fuerza en el Clausura 2026. El delantero de Chivas firmó un doblete en la victoria 3-0 sobre Santos Laguna y fue la figura de una noche que vuelve a colocarlo en el centro de la conversación del fútbol mexicano. Sus dos tantos empujaron otro triunfo rojiblanco y reforzaron la sensación de que su evolución ya dejó de ser promesa para convertirse en realidad.

Con esa actuación, González llegó a 20 goles en 28 partidos oficiales en la temporada 2025-26. El dato toma mayor peso porque lo consiguió con una frecuencia altísima: 0.98 goles por cada 90 minutos, una producción que lo pone en la conversación internacional entre delanteros jóvenes. En términos de volumen y contundencia, la Hormiga está firmando el curso más importante de su carrera.

La dimensión del momento se entiende todavía mejor cuando aparece la comparación global. Lamine Yamal, crack del Barcelona, registra 20 goles en 37 partidos, por lo que Armando González lo iguala en goles, pero con nueve encuentros menos. Esa diferencia no lo coloca por encima en jerarquía o proyección, pero sí subraya la eficiencia del atacante de Chivas en un contexto de máxima exigencia.

Por eso su nombre ya no puede leerse solo desde la óptica local. Hace unas semanas, distintos reportes ya ubicaban a la Hormiga entre los máximos goleadores sub 23 del planeta en primeras divisiones. Lo que parecía una irrupción llamativa ahora tiene respaldo estadístico sostenido, jornada tras jornada, frente a comparaciones con talentos de ligas mucho más expuestas.

En Chivas, además, su peso va más allá del número. González se ha convertido en el rematador que el Guadalajara necesitaba para sostener resultados y para darle profundidad a un equipo que compite en la parte alta del torneo. El partido ante Santos volvió a retratar esa función: atacar el área, definir con naturalidad y resolver pronto un juego que pedía contundencia. En un club donde la exigencia siempre se multiplica, su respuesta ha sido constante.

Mundial 2026 a la vista

Ese rendimiento también alimenta de forma natural su candidatura rumbo al Mundial 2026. No se trata solo de percepción mediática: el propio jugador habló meses atrás sobre su ilusión de estar con México y sobre lo que aprendió en el microciclo con Javier Aguirre, con participación en selección mayor. Hoy, su nombre entra en la discusión porque produce, compite y sostiene cifras que ningún delantero joven mexicano puede presumir con tanta regularidad en este momento.

Otro punto que empieza a crecer alrededor de su figura es el mercado. Todavía no existe una operación confirmada hacia Europa, pero sí hay señales de interés y ruido internacional alrededor de su perfil. Incluso está el rumor de un seguimiento desde el FC Barcelona, un reflejo de que su temporada ya cruzó fronteras y comenzó a instalarlo en vitrinas que antes parecían lejanas. Cuando un delantero mexicano de 22 años iguala en goles a Lamine Yamal con menos partidos, es lógico que el radar europeo se encienda.

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