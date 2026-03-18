Calendario de la jornada 12, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

Cada encuentro será vital para los equipos que buscan meterse en la Liguilla o mejorar su rendimiento

Pumas recibe al América en el Olímpico Universitario | Imago7

La Liga MX continúa su marcha en el Clausura 2026, y la jornada 12 promete ser una de las más emocionantes de la temporada. Con partidos cruciales para definir posiciones en la tabla general, cada encuentro será vital para los equipos que buscan meterse en la Liguilla o mejorar su rendimiento. Aquí te traemos los detalles de los partidos programados para esta jornada, sus horarios y dónde podrás seguirlos en vivo.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 12 del Clausura 2026

La jornada 12 dará inicio el viernes 20 de marzo, con dos duelos interesantes. El Necaxa recibirá a Xolos en el Estadio Victoria a las 19:00 horas, mientras que a las 21:06 horas, Mazatlán se medirá ante Cruz Azul en el Estadio El Encanto.

El sábado 21 de marzo la acción sigue con un gran clásico en el Estadio Jalisco, donde Atlas enfrentará a Querétaro a las 17:00 horas. A las 19:00 horas, dos equipos de gran tradición se verán las caras: Monterrey recibirá a Chivas en el Estadio BBVA, y a la misma hora, San Luis jugará contra León en el Estadio Libertad Financiera. A las 21:00 horas, Pumas y América protagonizarán otro duelo imperdible en el Estadio Olímpico Universitario.

La jornada concluirá el domingo 22 de marzo, con tres enfrentamientos. Santos se enfrentará a Puebla en el Estadio TSM Corona a las 17:00 horas, mientras que a la misma hora, Pachuca recibirá a Toluca en el Estadio Hidalgo. El día finalizará con el choque entre Juárez y Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 19:00 horas.

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

Para no perderte de la acción en la jornada 12 del Clausura 2026, aquí te dejamos los canales y plataformas que estarán transmitiendo los partidos en vivo:

Viernes, 20 de marzo

19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Necaxa vs Xolos | Jornada 12 | Claro Sports,

21:06 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Mazatlán vs Cruz Azul | Jornada 12 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7

Sábado, 21 de marzo

17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Atlas vs Querétaro | Jornada 12 | ViX Premium

19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Monterrey vs Chivas | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium

19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | San Luis vs León | Jornada 12 | ESPN, Disney+ Premium

21:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Pumas vs América | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium

Domingo, 22 de marzo

17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Santos vs Puebla | Jornada 12 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium

17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Pachuca vs Toluca | Jornada 12 | FOX One, FOX

19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Juárez vs Tigres | Jornada 12 | FOX One, TV Azteca

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