Chivas vs León en vivo: Brian Gutiérrez adelanta a los rojiblancos con un golazo

El Rebaño se perfila como favorito para llevarse el triunfo en el partido pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026.

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Clausura 2026: horario del partido Chivas vs León, hoy 18 de marzo de 2026

Este encuentro tendrá el silbatazo inicial en punto de las 20:07 horas, tiempo de la Ciudad de México. Para quienes se encuentren en Estados Unidos iniciará a las 22:07 horas, horario del Este.

Liga MX: alineaciones del Chivas vs León para la jornada 9, al momento

Chivas tiene la ausencia desde inicio del torneo de Jonathan Pérez. Por el León, Salvador Reyes regresa a convocatoria, aunque no es titular. Estos son los futbolistas confirmados por parte de ambos equipos:

Chivas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Roberto Alvarado, José Castillo, Bryan González, Daniel Aguirre, Fernando Gonzalez, Santiago Sandoval, Efrain Álvarez, Armando González, Brian Gutiérrez

León: Oscar García, Sebastián Vegas, Jaine Barreiro, Ángel Estrada, Iván Moreno, José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Daniel Arcila, Juan Domínguez, Ismael Díaz, Diber Cambindo

¿Dónde ver en vivo el Chivas vs León? Canales de TV y transmisión streaming

La transmisión del partido en México estará disponible a través de Amazon Prime Video, donde los aficionados podrán seguir todas las acciones.

Antecedentes del Chivas vs León y últimos resultados en la Liga MX

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, Guadalajara y León han protagonizado una rivalidad equilibrada en el fútbol mexicano, acumulando 44 enfrentamientos oficiales de acuerdo con datos de Transfermarkt. El balance favorece a las Chivas con 18 victorias, mientras que la Fiera suma 14 triunfos y se registran 12 empates, reflejando la competitividad entre ambos clubes. A continuación, estos fueron los últimos cinco duelos entre ambos equipos:

Jornada 2 Apertura 2025: León 1-0 Chivas

1-0 Chivas Jornada 4 Clausura 2025: León 2-1 Chivas

2-1 Chivas Jornada 8 Apertura 2024: Chivas 2-0 León

2-0 León Jornada 11 Clausura 2024: Chivas 1-2 León

Jornada 1 Apertura 2023: León 1-2 Chivas

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con los momios de Caliente.mx consultados la mañana del miércoles, el Rebaño se perfila como favorito para llevarse el triunfo en el partido pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. La victoria de Guadalajara tiene una línea de -264, mientras que el empate se cotiza en +370 y una sorpresa del León para romper el invicto rojiblanco en el Akron alcanza +700.

¡Bienvenidos al Chivas vs León!

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! El Clausura 2026 de la Liga MX tiene acción a media semana con el partido pendiente entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el León, correspondiente a la jornada 9 del torneo, que se disputará este miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron a las 20:07 horas.

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