Christian Ramírez calienta el Pumas vs América y afirma que hay un claro favorito

Ramírez ofreció una mirada sobre la actualidad auriazul y delaró que el favorito para el compromiso de la jornada 12 es Pumas

Ramírez durante un partido dirigiendo a Mazatlán | Imago7

El exfutbolista mexicano Christian Ramírez ofreció una mirada sobre la actualidad de Pumas y su histórico enfrentamiento ante América, destacando especialmente el impacto de Efraín Juárez en el banquillo universitario. Con experiencia en clubes como Pumas, América, Toluca y Morelia, Ramírez contextualizó en exclusiva para la Mesa de los Grandes de AS Claro en W Deportes la importancia del liderazgo emocional dentro del terreno de juego, subrayando cómo ciertos perfiles pueden influir directamente en el rendimiento colectivo.

Sobre la presencia de Juárez, el exjugador fue claro al señalar el peso anímico que aporta al equipo desde la banca: “Los Pumas están muy con la energía que Efraín les irradia estando afuera del campo y se me hace fundamental”, comentó, antes de agregar que “más allá de que Luis tiene experiencia, la energía es distinta a la de Efraín y los jugadores lo refieren ahí en la banca”. Para reforzar su punto, evocó una final del pasado: “Si recordamos aquella final de Pumas contra Morelia, en donde no estuvo en la banca Tomás Boy, aquel Morelia estuvo un poquito desangelado… es algo similar a lo que podría ocurrir si Efraín no estuviera en un partido”.

En cuanto a las polémicas recientes relacionadas con sanciones o multas al entrenador, Ramírez descartó que esto afecte al grupo. “El futbolista no se clava. No creo que esto le quite jerarquía a Efraín”, aseguró, al tiempo que compartió una referencia directa desde vestidor: “En algún momento pude hablar con Benevendo en Mazatlán y él me platicaba que el equipo estaba bastante identificado y con buena energía con Efraín”. Además, enfatizó que “la juventud de hoy día piensa más en el partido que viene que en lo que pasó; no creo que sea un distractor”.

Al abordar la rivalidad entre Pumas y América, el exmediocampista apeló a su formación desde categorías inferiores. “Estos partidos me hacen recordar cuando estábamos en Fuerzas Básicas y jugábamos contra el América en el seminario menor de Acoxpa”, relató, destacando que “eran juegos ríspidos y calientitos”. También recordó con orgullo momentos emblemáticos: “Yo traía muy presente la final que se le ganó al América con el gol del Tuca”, subrayando la identidad universitaria forjada desde la cantera.

En ese sentido, hizo una comparación generacional sobre lo que representa este clásico. “Con todo respeto, a un jugador como Carrasquilla le va a importar, pero no es lo mismo que lo que sentía Carlos Cariño, Gerardo Torrado, Israel López o el ‘Igual’ Carreón”, explicó, añadiendo que “veníamos jugando contra ellos desde fuerzas básicas”, lo que intensificaba el sentido de pertenencia y rivalidad dentro del campo.

Respecto al momento actual de ambos equipos, Ramírez consideró que el contexto favorece a los universitarios. “América no es el América de los tres campeonatos; no viene recuperando ese protagonismo ni esa regularidad”, afirmó. En contraste, resaltó la reacción de Pumas: “A raíz de la eliminación contra San Diego, el equipo de Efraín supo recuperarse y encontrar regularidad”, concluyendo que “veo con un mejor estado mental y mayor inercia a la UNAM”.

Finalmente, compartió una anécdota personal que refleja la intensidad de este enfrentamiento. “La que más recuerdo con cierta tristeza es aquella semifinal que perdimos contra América en CU”, evocó, detallando que “desafortunadamente Miguel se encuentra un balón en el área y fue autogol”. A pesar del resultado, destacó el orgullo por la identidad del equipo: “Me siento muy orgulloso porque la identidad de Pumas se plasmó en ese partido: jugar con canteranos y pelearle al máximo rival”, una filosofía que, a su juicio, sigue vigente en el club universitario.

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