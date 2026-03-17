¡El peor momento de su vida! Chicharito describe su tremendo error ante Cruz Azul

El exfutbolista de Chivas utilizó sus redes sociales para expresar y explicar el penalti fallado ante La Máquina

Chicharito lamenta su falla ante Cruz Azul. | Imago7.

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a colocarse en el centro de la conversación tras publicar un adelanto de un video en el que aborda uno de los episodios más duros de su carrera: el penal fallado ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025.

El delantero de Chivas compartió un teaser en sus redes sociales donde anticipa lo que será un contenido más extenso. En el clip, Hernández no evita el tema y lo define como el momento más complicado que ha enfrentado dentro y fuera del fútbol profesional.

“Hola, hoy quiero hablar de este momento. El más doloroso no solo de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento ya vas de gane”, menciona el atacante al inicio del video.

La narrativa toma un giro cuando una voz infantil interrumpe su explicación y le pide que lo diga en inglés, argumentando que no entendió lo que dijo. Chicharito accede, pero lo hace con un tono relajado y hasta burlándose de sí mismo por su acento. En otro momento del clip, la misma voz le lanza una pregunta directa: si se considera el peor jugador. Hernández responde que no, aunque reconoce que cometió un error en un instante determinante del partido, el cual marcó su presente reciente.

El avance cierra con el propio futbolista retomando la jugada. Describe cómo se acerca al balón y menciona que cambia su carrera antes de ejecutar el disparo, dejando en suspenso el resto de la explicación. El video completo, en el que Chicharito profundizará sobre este episodio, será publicado en sus redes sociales el próximo jueves 19 de marzo de 2026.

En instantes, más información…

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