Chivas inicia el Apertura 2026 con la misión de extender su invicto de cinco años sin caer en la jornada 1

La última derrota de Guadalajara en la jornada 1 fue en el Apertura 2021, cuando cayó 2-1 ante el Atlético de San Luis

El Rebaño Sagrado mantiene cinco años invicto en los debuts de Liga MX. Imago 7

Las Chivas de Guadalajara llegan al Apertura 2026 con una estadística que refleja su solidez en los arranques de torneo: el Rebaño Sagrado acumula cinco años sin perder en la jornada 1 de la Liga MX. La última derrota en un debut liguero fue en el Apertura 2021, cuando cayó 2-1 ante el Atlético de San Luis. Desde entonces, el equipo ha sumado victorias y empates que le han permitido iniciar cada certamen con confianza y mantener una regularidad destacable en los primeros partidos.

Para esta edición, el equipo dirigido por Gabriel Milito intentará mantener viva esta racha y aprovechar el impulso de un buen inicio para aspirar a los primeros lugares de la clasificación. En la primera jornada, las Chivas se medirán ante Toluca, un rival de alta exigencia, y repetirán como locales en la segunda fecha frente a FC Juárez, consolidando su tradición de responder positivamente desde el primer silbatazo. LEE LA NOTA COMPLETA

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