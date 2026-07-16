Pachuca inicia el Apertura 2026 ante Pumas con sed de revancha: “Queremos empezar el torneo con victoria”

Los Tuzos regresan al Olímpico Universitario con motivación de revancha y bajo la dirección de Benjamín Mora

Tuzos vs Pumas: Pachuca busca redimirse en el Olímpico Universitario. Imago 7

Pachuca encara el inicio del Apertura 2026 con un duelo que marca una oportunidad de revancha ante Pumas, luego de la eliminación sufrida en semifinales en el mismo escenario durante el Clausura 2026. El defensa central Sergio Barreto destacó que el partido será clave para comenzar el torneo con buen pie.

“Vivimos un trago amargo que nos costó la clasificación a la final por el empate global, pero ahora tenemos una revancha muy rápido; eso te da el fútbol y vamos a hacer lo posible para empezar bien el torneo”, comentó Barreto, refiriéndose al duelo en el Estadio Olímpico Universitario.

El defensor argentino también subrayó que será especial reencontrarse con Esteban Solari, actual técnico de Pumas y quien llevó a Pachuca a las semifinales en el torneo anterior. “Es un entrenador que nos dejó muchas enseñanzas, pero esto es un partido de fútbol en el que seguramente dará lo mejor de él. Lo voy a saludar”, agregó.

Además, Barreto resaltó el trabajo del nuevo estratega de los Tuzos, Benjamín Mora, señalando que mantiene una filosofía de juego similar a la que tenían con Solari. “Sigue el mismo equipo, el mismo plantel, sigue la misma identidad que teníamos con el otro técnico”, aseguró.

Con la experiencia acumulada y el conocimiento de la cancha del Olímpico Universitario, los Tuzos esperan comenzar su camino en el Apertura 2026 con un triunfo que refuerce la confianza del equipo bajo la dirección de Benjamín Mora.

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