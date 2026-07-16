Alberto Lati señala la causa de la eliminación de Inglaterra: “Perdió porque se subordinó”

El equipo de los Tres Leones se echó para atrás para intentar defender la mínima ventaja en los minutos finales del partido y lo pagó muy caro ante Argentina

Los errores de Inglaterra por los que perdió la semifinal. | Reuters

Alberto Lati analizó la eliminación de Inglaterra frente a Argentina en la semifinal del Mundial 2026 y señaló que el conjunto europeo fue responsable de su caída después de ponerse en ventaja. Durante su editorial en el programa La Delantera de Claro Sports, el periodista consideró que el equipo dirigido por Thomas Tuchel renunció a la pelota, retrocedió metros y permitió que la Albiceleste tomara el control del encuentro.

Lati inició su reflexión con una referencia al libro inglés Can We Have Our Balls Back, Please? (bolita por favor), cuyo título juega con la petición de recuperar el balón y con la pérdida del dominio británico sobre los deportes que ayudaron a reglamentar. A partir de esa idea, explicó que Inglaterra volvió a quedarse sin el control de aquello que alguna vez consideró propio, esta vez dentro de un partido que tenía bajo sus condiciones.

El periodista recordó que los británicos dieron forma moderna a disciplinas como el tenis, golf, cricket, rugby y fútbol, pero con el paso del tiempo dejaron de ejercer superioridad sobre ellas. “Visto lo de hoy, los ingleses seguirán pidiendo a ver si pueden recibir sus pelotas de regreso, sus balones de regreso”, expresó al relacionar esa historia con la derrota ante Argentina.

Para Lati, la eliminación representa uno de los golpes más fuertes en la historia reciente de la selección inglesa. El equipo acumula seis décadas sin ganar un Mundial, perdió las dos Eurocopas anteriores y también sufrió eliminaciones en instancias decisivas, pero en esta ocasión contaba con mayor profundidad de plantel, alternativas desde el banquillo y un marcador favorable.

“Esta, no tengo duda, ha sido la más dolorosa”, afirmó nuestro experto, quien agregó que el peso del rival incrementa el impacto del resultado. A diferencia de las semifinales perdidas frente a Alemania Federal en 1990 y Croacia en 2018, Inglaterra tenía los recursos para administrar el encuentro, pero eligió una estrategia que terminó por favorecer a Argentina.

La principal crítica fue dirigida a Thomas Tuchel. Lati reconoció el mérito argentino y la participación de Lionel Messi con dos asistencias, aunque sostuvo que el entrenador inglés ordenó proteger la ventaja mediante un repliegue que dejó al equipo expuesto. “Tuchel entendió que bastaba con tirarse al piso, enconcharse, ponerse en posición fetal a recibir golpes, viendo el reloj, esperando a que terminara”, señaló.

El cambio en el desarrollo fue evidente después de la pausa de hidratación. Inglaterra abandonó las transiciones, dejó de explotar los espacios y perdió la capacidad para sostener posesiones largas. De acuerdo con el análisis presentado en el programa, desde ese momento y hasta el empate de Enzo Fernández, el equipo inglés solamente tuvo el balón durante el 12 por ciento del tiempo.

Lati comparó el planteamiento con un barco que, al sentirse amenazado, arroja sus armas y espera que el ataque rival termine por sí solo. “Inglaterra no lo mereció. Argentina sí”, sentenció antes de recurrir a una frase de la obra Julio César, de William Shakespeare: “La culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que nos subordinamos”. El cierre de la editorial apuntó a la diferencia existente entre ambos equipos para competir en escenarios definitivos. Mientras Argentina volvió a demostrar conocimiento para gestionar y ganar partidos de eliminación directa, Inglaterra se comportó como un equipo sin oficio después de tomar la ventaja. “Hoy Inglaterra perdió porque se subordinó”, concluyó Lati, quien aseguró que los ingleses volvieron a confirmar que inventaron varios deportes para que otros aprendieran a conquistarlos.

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