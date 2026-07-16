Lionel Messi habla de Diego Maradona y le dedica el triunfo ante Inglaterra

El futbolista argentino no pasó desapercibida la ocasión para hablar del ‘Pelusa’, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Lionel Messi habla de Diego Maradona/ REUTERS/Dylan Martinez.

El duelo entre Argentina e Inglaterra de este martes en Atlanta, Estados Unidos revivió temas extradeportivos, como la guerra por las Islas Malvinas entre ambos países en 1982, pero también cuestiones futbolísticas como aquella victoria de la ‘Albiceleste’ sobre los ‘Tres Leones’ con ‘la mano de Dios’ y uno de los mejores de la historia del fútbol de Diego Armando Maradona.

Precisamente hablando del Diego y en medio de la victoria de este martes, Lionel Messi no se aguantó las ganas de hablar sobre el ‘Pelusa’: “Fue hermoso y seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él, que lo viva lo quiera hacer desde allá arriba. Que lo disfrute porque es un regalo para él también“, aseguró en diálogo con TyC Sports.

“Él es el mejor de la historia”

“Está bueno eso de comparar, tenemos la suerte de haber vivido al Diego, disfrutarlo, muy querido, todas las alegrías que nos regaló. Hoy yo poder estar viviendo este momento, poder ayudar a Argentina a jugar una final del mundo otra vez, vivirlo en su momento, cada uno en su momento”, agregó la ‘Pulga’.

“Nunca me quise comparar con el Diego y nunca lo voy a hacer, para mí es el más grande de todos… Yo sé que Diego me quería muchísimo, compartimos momentos muy lindos y difíciles, como el Mundial del 2010, creo que Diego estaba en una etapa muy linda de su vida en ese Mundial, lo disfrutamos muchísimo. Era una locura compartir todo eso con él. Me quedo con lo lindo que viví con él”, señaló.

“Esté donde esté hoy (15/07/2026) estará disfrutando todo esto, él marcó el camino en su momento, en ese partido contra Inglaterra (en México 1986) y bueno, nosotros fuimos tras los pasos de él y todo lo que dejó. Lo que significaba la Selección para él”, ultimó Lionel Messi.

La victoria sobre Inglaterra no solo puso a Argentina en la final del Mundial 2026, si no que también sirve de presagio de cara al duelo contra España del próximo domingo en Nueva York, ya que cuando Diego Maradona y la ‘Albiceleste’ vencieron a los ingleses en esos cuartos de final, en la disputa por el título vencieron a Alemania 3-2 en el Estadio Azteca.

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