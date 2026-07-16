Sebastián Abreu revela interés por Gil Mora: “En Inglaterra no es desconocido”

El entrenador de los Xolos de Tijuana habló para Claro Sports sobre el plan de trabajo que tiene para Gil Mora en el Apertura 2026 de la Liga MX

Abreu habla del futuro de Gil Mora | Imago 7/Claro Sports Alejandra Suárez

Tras la destacada participación de Gilberto Mora en el Mundial 2026, el entrenador Sebastián Abreu habló en exclusiva para Claro Sports sobre la integración del joven jugador en la dinámica de los Xolos de Tijuana y el papel que deberá desempeñar para seguir consolidando su carrera. Abreu destacó que la prioridad no cambia a pesar del talento individual del mediocampista mexicano.

“El entorno no modifica las prioridades en el cual poder tener un equipo competitivo con Gil que nos dé ese plus, ese salto de calidad ya con todo este bagaje y toda esta experiencia fantástica que tuvo en la Copa del Mundo, pero entendiendo de que él también necesita del funcionamiento del equipo para seguir generando esas lindas sensaciones en nuestra afición”, explicó Abreu en entrevista.

El estratega uruguayo también se refirió a la decisión de poner a Mora como titular en partidos importantes por parte de Javier Aguirre. “Lo que hacía era ir preparando esa característica del jugador para que cuando le tocaran el partido más importante no tuviera ningún tipo de inconveniente, sino que ya había tenido una previa en la cual entrando de a poco se adaptaba al sistema escénico que tiene la Copa del Mundo”, señaló Abreu, recordando cómo se gestionó la incorporación de Mora durante la Copa de Oro.

Sobre la percepción internacional de Mora, Abreu mencionó que, aunque en España se desconozca en algunos medios su desempeño, en otros países como Inglaterra el jugador es altamente valorado. “En Inglaterra no es desconocido, al contrario, es muy ponderado. Lo que me corresponde a nosotros es prepararlo para que rinda acá, porque lo que hizo en la Copa del Mundo es muy bueno”, afirmó.

Abreu agregó que el siguiente paso para Mora será sostener su nivel de rendimiento: “Ahora es mantener ese nivel, no cometer errores. Cualquier error que cometas puede hacer que todo se venga abajo y después es difícil remontar la situación”. También explicó que la regularidad y la continuidad serán esenciales para que pueda dar el salto a un club europeo en el momento adecuado.

El entrenador detalló cómo visualiza la integración de Mora en el equipo: “Lo que venimos haciendo hasta hoy es que seamos un equipo y aprovechemos las características individuales de jugadores diferentes, como en este caso tiene Gil. Tenemos que arrancar bien el campeonato, generar sensaciones positivas y mantener nuestro ADN competitivo, combativo, entendiendo que hay una base sólida y que irán llegando jugadores que elevarán el nivel del equipo”.

Abreu también recordó su propio enfoque de trabajo con jóvenes jugadores mexicanos, señalando que su experiencia con la Copa del Mundo y la planificación de la temporada buscan que Mora aproveche sus oportunidades sin que la presión externa afecte su desempeño. “Siempre hay que aspirar a lo máximo. Este club ya marcó el camino, no es un anhelo, ya marcó el camino; ahora hay que encontrar el camino nuevo para poderlo conseguir”, concluyó.

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