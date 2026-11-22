El delantero mexicano marca por segundo partido consecutivo en la Superliga de Grecia, que ha llevado a la prensa griega a compararlo con ‘Hugol’

Armando ‘Hormiga’ González ingresó al minuto 81 del partido de la jornada 11 de la Superliga de Grecia. Se moría de ganas de entrar, como mostró su sprint tras ser llamado por el entrenador, y prácticamente de inmediato marcó su séptimo gol de la temporada, tras el cual habló para Claro Sports en la zona mixta del Estadio Georgios Karaiskakis sobre su actuación.

El Olympiacos ganó 6-2, en un extraño juego en el que se fueron dos veces abajo en el marcador: “Fue un partido complicado al principio. Mis compañeros, con esa entrega, lograron dar vuelta al resultado. Cuando me toca entrar, lo de siempre: aportar mi grano de arena, hacer lo que me toca y gracias a Dios, otro gol“, declaró el delantero mexicano.

Tras hacer un sprint para ingresar al terreno de juego, Armando González analizó el gol, el cual no sabe ni cómo le hizo para marcar: “La tiene Bruno, yo estoy del otro lado y tira el centro. Yo siento que tengo que anticipar porque es un centro muy lejos, no va a llegar a segundo palo. Trato de ganarle el frente al defensa y cuando bota el balón, pongo la cabeza. No me acuerdo ni cómo entró, pero muy contento de otro gol”.

¡LA HORMIGA GONZÁLEZ ENTRÓ Y FIRMÓ UN GOLAZO!🐜🤯 ¡IMPACTO INMEDIATO! Armando González necesitó pocos minutos en la cancha para hacerse presente en el marcador con una auténtica joya. ¡El mexicano sigue dejando huella en Grecia! 🇲🇽🔥 https://t.co/YT4k3yZTIQ— Claro Sports (@ClaroSports) November 22, 2026

En la prensa griega ya están comparando la capacidad de definición del ‘Hormiga’ con el del máximo romperredes mexicano en la historia del fútbol europeo, Hugo Sánchez, lo cual es un honor para el canterano de las Chivas: “Es estar en el momento adecuado, en el lugar indicado. Es fundamental para un delantero: a un toque, a dos… si entra, valen lo mismo”.

Un gol que llega tras la Fecha FIFA, en la que Armando González asegura que aprende mucho de fútbol gracias al cuerpo técnico de Rafa Márquez. “Trabajar con Rafa, con Andrés, me suma mucho, me hacen entender el fútbol de una mejor manera que antes no lo entendía o veía así. Cada vez entiendo más conceptos futbolísticos. Siempre que voy a selección, aprendo mucho, y cuando quiero entrar, quiero hacer las cosas bien“.

La conexión Hormiga-Mateo

Horas antes de su gol, su gran amigo, Mateo Chávez, tuvo una gran actuación con el AZ Alkmaar, al anotar y dar dos asistencias contra el Sparta Rotterdam, lo cual motivó a ‘Hormiga’ para hacerse presente en el marcador.

“Es un gran jugador, con gran entrega. Es mi hermano. Cuando mete gol, me motiva a dar mi máximo. Cuando veo su entrega, corazón y dar lo máximo, me motiva a mí también”, concluyó el jugador del Olympiacos.

El jueves será el próximo compromiso tanto de Armando González como de Mateo Chávez. El Olympiacos juega en la Europa League ante uno de los gigantes de Europa, el Milan, mientras que el AZ Almaar visitará al Sparta Praga.