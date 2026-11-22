El extécnico universitario habló sobre el presente del equipo, que pasó de ser subcampeón de la Liga MX a quedar fuera de la Liguilla del Apertura 2026

El técnico mexicano es líder en Hungría | Imago7

Efraín Juárez vive un presente muy distinto al de Pumas. Mientras el entrenador mexicano recuperó el liderato de la liga de Hungría con el Győri ETO, el conjunto universitario quedó eliminado del Apertura 2026, apenas seis meses después de disputar la final del Clausura bajo sus órdenes.

El estratega habló para Récord sobre la situación de su antiguo equipo y expresó su deseo de que los auriazules puedan volver a competir por un campeonato. “Realmente opinar a la distancia es complicado porque, además, por el huso horario es muy difícil; es casi imposible ver partidos de la Liga MX”.

“Muchas veces solo veo resultados, pero me parece —por lo poquito que puedo hablar, sería irrespetuoso señalar algo a la distancia— que, como aficionado puma, deseo que esta circunstancia que atraviesan sirva para seguir mejorando y que en un futuro cercano podamos, todos los Pumas, celebrar algún campeonato, que sí es lo que esperamos”, declaró.

De la mejor fase regular de Pumas a una eliminación anticipada

Las palabras del entrenador llegan después de una caída considerable en los resultados universitarios. Durante el Clausura 2026, Juárez condujo a Pumas al liderato general con 36 puntos, producto de diez victorias, seis empates y una derrota. El equipo también terminó con la mejor ofensiva de la fase regular, con 34 goles, y posteriormente alcanzó la final, donde cayó ante Cruz Azul.

Su etapa terminó en junio, después de haber devuelto al conjunto auriazul a una final de Liga MX. Aunque no consiguió levantar el título, dejó al club con su mayor cosecha de puntos en un torneo corto de 17 jornadas y con una campaña en la que eliminó al América y al Pachuca durante la Liguilla.

La situación cambió en el Apertura 2026. Bajo la dirección de Esteban Solari, Universidad Nacional está en el undécimo lugar con 21 puntos, quince menos que en el semestre anterior. Las cinco victorias, seis empates y seis derrotas resultaron insuficientes para avanzar a la fase final, mientras que su diferencia de goles pasó de +17 a -4.

La eliminación quedó confirmada el sábado 21 de noviembre, cuando los resultados de Tijuana y Pachuca dejaron a los universitarios sin posibilidades matemáticas de clasificación. Posteriormente, la escuadra auriazul cerró su participación con una derrota de 2-0 ante Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.

Efraín Juárez recupera el liderato de Hungría con el Győri ETO

Mientras su antiguo equipo cerraba el campeonato mexicano, Juárez consiguió uno de sus resultados más importantes en Europa. El Győri ETO derrotó 3-1 como visitante al Ferencváros y recuperó el primer lugar de la liga húngara, con 26 puntos después de 14 jornadas.

El conjunto dirigido por el mexicano acumula siete victorias, cinco empates y dos derrotas, con 25 goles a favor y 16 en contra. Su triunfo más reciente terminó con una racha de tres encuentros sin ganar y lo colocó nuevamente en la cima de la clasificación, aunque el Ferencváros todavía tiene un partido pendiente.

Juárez llegó a Hungría en junio, después de su salida de Pumas, para asumir un proyecto que venía de conquistar el campeonato nacional. Aunque no logró superar las rondas clasificatorias de las competiciones europeas y también quedó eliminado de la copa local, sus resultados en liga lo mantienen en la pelea por el título.

El deseo de Efraín Juárez para el futuro de Pumas

Pese a la diferencia entre el presente de ambos equipos, el entrenador prefirió evitar cualquier crítica contra su antiguo club. Al finalizar sus declaraciones, reiteró su respaldo a la institución y expresó un último mensaje para los universitarios.

“Perdóname. Solo quiero decirte que les deseo lo mejor… Se lo merecen“, concluyó.

Pumas afrontará el Clausura 2027 con la necesidad de recuperar el protagonismo perdido y volver a disputar una Liguilla. Por su parte, Juárez buscará sostener al Győri ETO en los primeros lugares del campeonato húngaro y conquistar su primer título como entrenador en el fútbol europeo.