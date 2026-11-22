Linda Caicedo lidera la convocatoria de Colombia Femenina para los amistosos ante Australia. Conoce las 23 jugadoras elegidas por Angelo Marsiglia.

Colombia femenina en 2026 | VizzorImage.

La Selección Colombia Femenina de Mayores se prepara para cerrar el 2026 con dos importantes compromisos internacionales. El equipo dirigido por Angelo Marsiglia se enfrentará a Australia en una doble jornada amistosa que hace parte de su preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, uno de los grandes objetivos del combinado nacional.

La ‘Tricolor’ tendrá como rival a ‘Las Matildas’, una de las selecciones destacadas del fútbol femenino mundial y ubicada entre las 20 mejores del ranking FIFA. Los encuentros están programados para el sábado 28 de noviembre y el martes 2 de diciembre, en una oportunidad importante para medir el nivel del equipo ante un rival de exigencia internacional.

En este contexto, el Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico encabezado por Angelo Marsiglia dieron a conocer la convocatoria de 23 futbolistas para afrontar esta doble fecha FIFA. La concentración del seleccionado nacional se desarrollará entre el domingo 22 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre.

Convocatoria de la Selección Colombia Femenina: las 23 jugadoras

La lista presenta una combinación de futbolistas que militan en el fútbol colombiano y en diferentes ligas del exterior. Entre las convocadas aparecen referentes como Linda Caicedo, Daniela Montoya, Manuela Vanegas y Jorelyn Carabalí, quienes buscarán aportar su experiencia en estos compromisos internacionales.

Estas son las 23 futbolistas convocadas por Angelo Marsiglia para enfrentar a Australia:

Daniela Arias – Club León (México).

– Club León (México). Daniela Caracas – R.C.D. La Coruña (España).

– R.C.D. La Coruña (España). Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (Colombia).

– Independiente Santa Fe (Colombia). Daniela Montoya – Alianza Lima (Perú).

– Alianza Lima (Perú). Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil).

– Cruzeiro F.C. (Brasil). Gisela Robledo – Corinthians (Brasil).

– Corinthians (Brasil). Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (México).

– Tigres U.A.N.L. (México). Ingrid Guerra – Deportivo Cali (Colombia).

– Deportivo Cali (Colombia). Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Estados Unidos).

– Boston Legacy F.C. (Estados Unidos). Karla Torres – Paris F.C. (Francia).

– Paris F.C. (Francia). Katherine Tapia – Palmeiras (Brasil).

– Palmeiras (Brasil). Kelly Ibargüen – Independiente Santa Fe (Colombia).

– Independiente Santa Fe (Colombia). Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (España).

– Real Madrid C.F. (España). Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos).

– San Diego Wave F.C. (Estados Unidos). Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra).

– Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra). Mariana Muñoz – América de Cali (Colombia).

– América de Cali (Colombia). Mary José Álvarez – Al-Qadsiah (Arabia Saudita).

– Al-Qadsiah (Arabia Saudita). Melanin Aponzá – Deportivo Cali (Colombia).

– Deportivo Cali (Colombia). Melissa Moreno – Atlético Nacional (Colombia).

– Atlético Nacional (Colombia). Natalia Giraldo – América de Cali (Colombia).

– América de Cali (Colombia). Stefanía Perlaza – Deportivo Cali (Colombia).

– Deportivo Cali (Colombia). Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (Estados Unidos).

– Portland Thorns F.C. (Estados Unidos). Wendy Bonilla – Santos F.C. (Brasil).

¿Cuándo juega Colombia Femenina contra Australia?

La Selección Colombia tendrá dos enfrentamientos ante Australia para cerrar su calendario internacional de 2026. Los compromisos se disputarán en las siguientes fechas:

Primer partido: sábado 28 de noviembre.

sábado 28 de noviembre. Segundo partido: martes 2 de diciembre.

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La doble confrontación será una prueba importante para el equipo de Angelo Marsiglia, que continúa trabajando en la consolidación de su proyecto deportivo con miras a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

De esta manera, Colombia buscará aprovechar sus últimos compromisos del año para seguir creciendo futbolísticamente, fortalecer sus variantes y llegar con buenas sensaciones a los próximos retos del calendario internacional.

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