Hernán Crespo lamenta que Atlas dejara escapar el triunfo ante Chivas: “Nos hubiera encantado ganar”

El técnico rojinegro lamentó el empate en el Clásico Tapatío, aseguró que merecían los tres puntos, destacó el apoyo de La Fiel y valoró el crecimiento de su equipo

Hernán Crespo terminó con sentimientos encontrados después del empate 1-1 entre Atlas y Chivas en el Clásico Tapatío, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador argentino reconoció el trabajo de sus futbolistas, pero lamentó que los Rojinegros no consiguieran los tres puntos en el Estadio Jalisco, especialmente por la ventaja que tuvieron durante buena parte del segundo tiempo.

El conjunto rojinegro tomó la delantera con un gol de Kevin Zenón al minuto 52, pero Ángel Sepúlveda consiguió la igualada al 86′, después de fallar un penalti que Camilo Vargas detuvo. El resultado dejó al Guadalajara con 19 puntos y al Atlas con 18, por lo que la diferencia entre ambos equipos se mantuvo en una unidad.

Hernán Crespo lamenta el empate ante Chivas y reconoce que Atlas pudo ganar el Clásico Tapatío

El argentino destacó su relación con Milito | Imago7

El entrenador del Atlas no ocultó su inconformidad por el resultado, aunque también reconoció la calidad del rival. Crespo consideró que su equipo tuvo oportunidades para aumentar la ventaja y quedarse con la victoria, pero la falta de precisión en los últimos metros terminó por perjudicarlo.

“La primera sensación es una lástima, porque lo estábamos ganando bien contra un rival que tiene argumentos. Es un equipo que juega muy bien, que está trabajado y que lleva un año y medio junto. Se nota el trabajo. Creo que tanto Chivas como Atlas tienen argumentos para pedir un poco más. A nosotros nos falta un poquito de precisión en los últimos metros. Recuerdo dos asistencias, una de Montiel y otra de Monzón, en las que había que poner la pelota al medio y concretar. También la última de Juanjo, de cabeza, que termina sacando el rival”, expresó.

Pese a la frustración, el estratega evitó asegurar que Atlas hubiera sido un ganador indiscutible. Reconoció que Chivas también tuvo argumentos para llevarse el partido y que el empate podía considerarse justo, aunque insistió en que los Rojinegros estuvieron cerca de conseguir un resultado distinto.

“Por el momento en el que estamos, el lugar que ocupamos y cómo comenzamos, enfrentar a un rival así en un clásico está bien. Por el contexto, la situación y el ambiente, nos hubiera encantado ganar. Entendemos que Chivas también tiene argumentos para decir que el empate está bien. No iba a haber un claro ganador, porque es un clásico y todo se define por detalles muy pequeños. Estoy contento por la actitud, la idea y cómo quisimos jugar contra un equipo muy bien trabajado. Nosotros estamos en ese proceso y enfrentar este tipo de partidos nos sirve muchísimo”.

¿Cuál fue el plan táctico de Hernán Crespo para enfrentar a las Chivas de Gabriel Milito?

Sobre el desarrollo del encuentro, Crespo explicó que Atlas buscó aprovechar los espacios que dejaba Guadalajara cuando adelantaba sus líneas para ejercer presión. La intención era encontrar futbolistas entre líneas y atacar la espalda de los defensores rojiblancos.

“Sabíamos que Chivas presiona muy bien. Nosotros podíamos encontrar entre líneas a Zenón, pero al mismo tiempo sabíamos que ellos achicaban mucho cuando la pelota iba hacia atrás. Son muy buenos presionando hacia adelante, entonces teníamos que encontrar el momento para atacarles las espaldas”, detalló.

El argentino señaló que el gol de Kevin Zenón fue consecuencia de esa lectura táctica, además de recordar las oportunidades que tuvo su equipo durante la primera mitad. “De hecho, así viene el gol. También las dos jugadas que nombré anteriormente en el primer tiempo, con Montiel y Zenón, para encontrar gente en el medio o tener la posibilidad de atacar los espacios”, añadió.

Hernán Crespo agradece a La Fiel y lamenta no regalarle una victoria ante Chivas

Uno de los aspectos que más destacó el técnico argentino fue el ambiente que encontró en el Estadio Jalisco durante su primer Clásico Tapatío como entrenador rojinegro. Crespo reconoció el respaldo de La Fiel y confesó que el empate le dejó una sensación de frustración por no haber correspondido al apoyo de los aficionados.

“Me voy bien, me voy lleno también porque tuve la posibilidad de vivir un clásico, de ver nuestro estadio y de ver a La Fiel. Fue espectacular. Una lástima, eso sí me da un poco de bronca. Entendemos todo, pero me hubiese gustado ganar porque se sentía mucho la gente de Atlas, se sintió mucho la localía y le queríamos dar un regalo que se nos escapó por poco”, comentó.

Para Crespo, la respuesta de las tribunas también representó una muestra de lo que puede conseguir el equipo cuando juega como local, aunque admitió que faltó convertir ese respaldo en una victoria ante el máximo rival de la ciudad.

Hernán Crespo evita la polémica por el arbitraje y el penalti del Clásico Tapatío

El partido también estuvo marcado por las decisiones de Marco Antonio Ortiz. Chivas reclamó una posible mano de Jorge Sánchez dentro del área rojinegra que no fue sancionada, mientras que posteriormente el árbitro concedió un penalti al Guadalajara tras una revisión del VAR.

Sin embargo, Crespo prefirió no entrar en controversias por las decisiones arbitrales y aseguró que su postura es evitar los cuestionamientos públicos contra los silbantes. “No importa lo que yo pienso. No pitó. Salvo que haya cosas excepcionales, yo de los árbitros no hablo. Se pueden equivocar y pueden acertar, como nosotros y como los jugadores. Decidió eso y está bien”, respondió.

Crespo defiende el proceso del Atlas y destaca que sigue entre los ocho primeros

Más allá del resultado, el entrenador sostuvo que Atlas continúa en una etapa de construcción futbolística, en la que busca establecer una identidad y consolidar los conceptos que pretende desarrollar con sus jugadores.

“Todos entrenamos, jugamos y vivimos para ganar, pero claramente tenemos que entender el contexto en el que esto está sucediendo. El equipo está ahí, está vivo, otra jornada más dentro de los ocho y los partidos son difíciles. Estamos cambiando una ideología. Se trata de construir, de crear. Los muchachos están y el equipo está buscando sus propias certezas”, explicó.

Crespo también resaltó que competir ante un Guadalajara con mayor tiempo de trabajo colectivo representa una referencia importante para evaluar el crecimiento de sus futbolistas. “Creo que enfrentar a un equipo tan bien trabajado, ya aceitado, mientras nosotros estamos en construcción, y jugar de la manera que jugamos, con mucha personalidad, valentía, coraje, actitud e intensidad, demuestra que este es el camino”, afirmó.

¿Por qué Hernán Crespo realizó cambios durante el Atlas vs Chivas?

El estratega también explicó las razones de sus modificaciones durante la segunda mitad. Después de conseguir la ventaja, Atlas comenzó a sufrir ante el empuje ofensivo de Chivas, por lo que Crespo buscó recuperar energía en el mediocampo y aportar experiencia para administrar el resultado.

“Estábamos en un momento de euforia por el gol y por cómo estábamos. Ellos empezaron a empujar, a arriesgar un poco más y nosotros comenzamos a llegar un poquito más tarde a las presiones. Entonces entendimos que las piernas frescas y los jugadores de experiencia, que saben lo que significa jugar este tipo de clásicos, nos iban a aportar”, explicó.

El técnico también se refirió al penalti señalado durante el encuentro y a las dificultades que tuvo su equipo para generar situaciones ofensivas durante la segunda mitad. “Lo del penal fue una desgracia. Después se pudo controlar muy bien, darle serenidad al equipo y tal vez nos faltó alguna ocasión en el segundo tiempo”, reconoció.

Finalmente, detalló que una de sus últimas decisiones consistía en retirar a Ryan Mmaee para darle entrada a Sergio Hernández, con la intención de recuperar profundidad en ataque. Sin embargo, el empate de Guadalajara llegó antes de que pudiera concretar esa modificación.

“La idea era sacar a Ryan para meter a Sergio, a ver si podíamos encontrar una pelota filtrada para atacar la profundidad, y justo vino el gol. Entonces todas las ideas y las cosas que teníamos en mente no pudieron suceder”, lamentó.

Hernán Crespo elogia a Gabriel Milito y define el Clásico Tapatío como una partida de ajedrez

El enfrentamiento también tuvo un componente personal para Hernán Crespo, quien mantiene una relación de amistad con Gabriel Milito, entrenador de Chivas. A pesar de la rivalidad entre los clubes, el argentino reconoció su admiración por el trabajo de su compatriota y expresó su satisfacción por reencontrarse con él.

“Gabi es un amigo y le deseo absolutamente lo mejor porque se lo merece. Es un trabajador del fútbol, una persona extraordinaria, de esas personas que le hacen bien al fútbol y que es importante que estén en este ambiente. Me pone contento que esté en un equipo grande como Chivas, así que personalmente verlo me pone muy feliz”, aseguró.

Sobre el enfrentamiento táctico, Crespo consideró que ambos entrenadores debieron realizar ajustes constantes para intentar superar al rival, en un encuentro en el que las decisiones desde los banquillos también tuvieron importancia.

“Cada uno está en lo suyo y hay un respeto enorme, de la vida misma. Sabemos que estamos enfrente, pero claramente no somos enemigos. Cada uno va a defender lo suyo. Encontrar enfrente entrenadores como Gabi te obliga, te exige, porque el partido de hoy fue una partida de ajedrez. Era una ficha contra otra: si tú vienes por acá, yo te ataco y voy por otro lado”, explicó.

Para cerrar, el argentino reiteró que enfrentar a un rival de estas características le permite medir el avance de su proyecto. Aunque Atlas dejó escapar dos puntos en el Clásico Tapatío, Crespo valoró la personalidad de sus futbolistas y el desafío táctico que representó Guadalajara. “Fue un partido de ajedrez y estar a la altura de un clásico, en el proceso y en la situación en la que nos encontramos nosotros, la verdad me hace bien”, concluyó.