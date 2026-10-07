Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 6

Pumas CU llega con cuatro victorias, mientras Borregos Monterrey y Auténticos Tigres mantienen el invicto antes de una nueva jornada de la Liga Mayor

ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos | Claro Sports

La Semana 6 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 se disputará este viernes 9 y sábado 10 de octubre con siete partidos programados. Pumas CU buscará mantenerse entre los primeros lugares, mientras Borregos Monterrey y Auténticos Tigres retomarán su actividad después de que su enfrentamiento de la jornada anterior fuera suspendido por las condiciones climatológicas.

La Semana 5 modificó la clasificación con Pumas CU alcanzando cuatro victorias, Borregos Guadalajara llegando a 3-2 y Linces UVM consiguiendo su segundo triunfo de la campaña. En total se disputaron seis encuentros, que produjeron 276 puntos, mientras que el duelo entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres quedó pendiente.

Para la sexta jornada habrá actividad en ambos extremos de la clasificación. Pumas CU visitará a Linces UVM, Borregos Monterrey recibirá a Zorros CETYS y Auténticos Tigres viajará para enfrentar a Borregos Puebla. Los tres equipos que encabezan la tabla tendrán actividad durante el fin de semana.

Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 6

La Semana 6 comenzará el viernes 9 de octubre con cuatro encuentros y continuará el sábado 10 con tres partidos más. Estos son los horarios y sedes programadas para la jornada:

Viernes 9 de octubre: Burros Blancos IPN vs Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM

Burros Blancos IPN vs Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM Viernes 9 de octubre: Aztecas UDLAP vs Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico

Aztecas UDLAP vs Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico Viernes 9 de octubre: Pumas CU vs Linces UVM | 19:00 horas | JOM

Pumas CU vs Linces UVM | 19:00 horas | JOM Viernes 9 de octubre: Zorros CETYS vs Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos

Zorros CETYS vs Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos Sábado 10 de octubre: Leones Anáhuac México vs Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu

Leones Anáhuac México vs Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu Sábado 10 de octubre: Auténticos Tigres UANL vs Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul

Auténticos Tigres UANL vs Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul Sábado 10 de octubre: Borregos Guadalajara vs Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas | Coliseo Maya

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

Los aficionados podrán seguir diferentes encuentros de la Semana 6 mediante las plataformas y transmisiones correspondientes a cada sede. Claro Sports tendrá gratis dos partidos de la jornada: el duelo de fútbol americano colegial de México entre Zorros CETYS y Borregos Monterrey, así como el enfrentamiento entre Auténticos Tigres y Borregos Puebla.

Viernes 9 de octubre Burros Blancos IPN vs Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM | Liv TEC y YouTube de ESPNMX Aztecas UDLAP vs Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico | Liv TEC y YouTube de ESPNMX Pumas CU vs Linces UVM | 19:00 horas | JOM | YouTube de Universidad UVM Zorros CETYS vs Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos | CLARO SPORTS



Sábado 10 de octubre Leones Anáhuac México vs Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu | Canal Once Auténticos Tigres UANL vs Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul | CLARO SPORTS Borregos Guadalajara vs Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas | Coliseo Maya | YouTube de Leones Anáhuac Norte



Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

Después de cinco jornadas, Pumas CU ocupa el primer lugar por número de victorias con marca de 4-1, mientras Auténticos Tigres y Borregos Monterrey permanecen invictos con 3-0, aunque ambos tienen un partido menos debido al aplazamiento de su enfrentamiento. Borregos Guadalajara, Leones UAMN y Borregos Puebla aparecen con 3-2.

Posición Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Pumas CU UNAM 4 1 181 2 Auténticos Tigres UANL 3 0 38 3 Borregos ITESM MTY 3 0 100 4 Borregos ITESM GDL 3 2 99 5 Leones UAMN 3 2 107 6 Borregos ITESM PUE 3 2 132 7 Linces UVM 2 2 51 8 Aztecas UDLAP 2 3 90 9 Águilas Blancas IPN 2 2 98 10 Burros Blancos IPN 2 3 133 11 Borregos ITESM CCM 2 3 151 12 Borregos ITESM CEM 1 4 134 13 Leones UANC 1 3 151 14 Zorros CETYS 0 4 115

Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de la Semana 6?

Por los registros con los que llegan a la jornada, Pumas CU, Borregos Monterrey y Auténticos Tigres parten con los mejores antecedentes estadísticos entre los equipos que disputarán la Semana 6. Pumas suma cuatro triunfos, mientras Monterrey y Tigres no conocen la derrota, aunque estos dos últimos tienen un partido pendiente entre sí.

Uno de los partidos centrales será Zorros CETYS vs Borregos Monterrey, debido al contraste entre el 0-4 de los locales y el 3-0 de los regiomontanos. También destaca Auténticos Tigres vs Borregos Puebla, con los visitantes invictos y el conjunto poblano con tres victorias. Pumas CU, por su parte, enfrentará a Linces UVM después de haber derrotado 34-28 a Borregos CEM en la jornada anterior.

La Semana 6 también permitirá observar cómo se modifica la clasificación después de que los dos equipos invictos vuelvan a competir por separado. Borregos Monterrey y Auténticos Tigres buscarán conservar su marca perfecta, mientras Pumas CU intentará sumar su quinta victoria y mantenerse en la parte alta de la ONEFA 2026.