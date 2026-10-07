Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 6
Pumas CU llega con cuatro victorias, mientras Borregos Monterrey y Auténticos Tigres mantienen el invicto antes de una nueva jornada de la Liga Mayor
La Semana 6 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 se disputará este viernes 9 y sábado 10 de octubre con siete partidos programados. Pumas CU buscará mantenerse entre los primeros lugares, mientras Borregos Monterrey y Auténticos Tigres retomarán su actividad después de que su enfrentamiento de la jornada anterior fuera suspendido por las condiciones climatológicas.
La Semana 5 modificó la clasificación con Pumas CU alcanzando cuatro victorias, Borregos Guadalajara llegando a 3-2 y Linces UVM consiguiendo su segundo triunfo de la campaña. En total se disputaron seis encuentros, que produjeron 276 puntos, mientras que el duelo entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres quedó pendiente.
Para la sexta jornada habrá actividad en ambos extremos de la clasificación. Pumas CU visitará a Linces UVM, Borregos Monterrey recibirá a Zorros CETYS y Auténticos Tigres viajará para enfrentar a Borregos Puebla. Los tres equipos que encabezan la tabla tendrán actividad durante el fin de semana.
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Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 6
La Semana 6 comenzará el viernes 9 de octubre con cuatro encuentros y continuará el sábado 10 con tres partidos más. Estos son los horarios y sedes programadas para la jornada:
- Viernes 9 de octubre: Burros Blancos IPN vs Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM
- Viernes 9 de octubre: Aztecas UDLAP vs Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico
- Viernes 9 de octubre: Pumas CU vs Linces UVM | 19:00 horas | JOM
- Viernes 9 de octubre: Zorros CETYS vs Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos
- Sábado 10 de octubre: Leones Anáhuac México vs Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu
- Sábado 10 de octubre: Auténticos Tigres UANL vs Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul
- Sábado 10 de octubre: Borregos Guadalajara vs Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas | Coliseo Maya
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?
Los aficionados podrán seguir diferentes encuentros de la Semana 6 mediante las plataformas y transmisiones correspondientes a cada sede. Claro Sports tendrá gratis dos partidos de la jornada: el duelo de fútbol americano colegial de México entre Zorros CETYS y Borregos Monterrey, así como el enfrentamiento entre Auténticos Tigres y Borregos Puebla.
- Viernes 9 de octubre
- Burros Blancos IPN vs Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM | Liv TEC y YouTube de ESPNMX
- Aztecas UDLAP vs Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico | Liv TEC y YouTube de ESPNMX
- Pumas CU vs Linces UVM | 19:00 horas | JOM | YouTube de Universidad UVM
- Zorros CETYS vs Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos | CLARO SPORTS
- Sábado 10 de octubre
- Leones Anáhuac México vs Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu | Canal Once
- Auténticos Tigres UANL vs Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul | CLARO SPORTS
- Borregos Guadalajara vs Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas | Coliseo Maya | YouTube de Leones Anáhuac Norte
Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento
Después de cinco jornadas, Pumas CU ocupa el primer lugar por número de victorias con marca de 4-1, mientras Auténticos Tigres y Borregos Monterrey permanecen invictos con 3-0, aunque ambos tienen un partido menos debido al aplazamiento de su enfrentamiento. Borregos Guadalajara, Leones UAMN y Borregos Puebla aparecen con 3-2.
|Posición
|Equipo
|Ganados
|Perdidos
|Puntos en contra
|1
|Pumas CU UNAM
|4
|1
|181
|2
|Auténticos Tigres UANL
|3
|0
|38
|3
|Borregos ITESM MTY
|3
|0
|100
|4
|Borregos ITESM GDL
|3
|2
|99
|5
|Leones UAMN
|3
|2
|107
|6
|Borregos ITESM PUE
|3
|2
|132
|7
|Linces UVM
|2
|2
|51
|8
|Aztecas UDLAP
|2
|3
|90
|9
|Águilas Blancas IPN
|2
|2
|98
|10
|Burros Blancos IPN
|2
|3
|133
|11
|Borregos ITESM CCM
|2
|3
|151
|12
|Borregos ITESM CEM
|1
|4
|134
|13
|Leones UANC
|1
|3
|151
|14
|Zorros CETYS
|0
|4
|115
Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de la Semana 6?
Por los registros con los que llegan a la jornada, Pumas CU, Borregos Monterrey y Auténticos Tigres parten con los mejores antecedentes estadísticos entre los equipos que disputarán la Semana 6. Pumas suma cuatro triunfos, mientras Monterrey y Tigres no conocen la derrota, aunque estos dos últimos tienen un partido pendiente entre sí.
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Uno de los partidos centrales será Zorros CETYS vs Borregos Monterrey, debido al contraste entre el 0-4 de los locales y el 3-0 de los regiomontanos. También destaca Auténticos Tigres vs Borregos Puebla, con los visitantes invictos y el conjunto poblano con tres victorias. Pumas CU, por su parte, enfrentará a Linces UVM después de haber derrotado 34-28 a Borregos CEM en la jornada anterior.
La Semana 6 también permitirá observar cómo se modifica la clasificación después de que los dos equipos invictos vuelvan a competir por separado. Borregos Monterrey y Auténticos Tigres buscarán conservar su marca perfecta, mientras Pumas CU intentará sumar su quinta victoria y mantenerse en la parte alta de la ONEFA 2026.