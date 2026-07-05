Cruz Azul se desploma ante Morelia y deja escapar ventaja de tres goles

Los cementeros se encuentran en pretemporada y se fueron con el empate ante Morelia en un encuentro donde Joel Huiqui recibió un homenaje por parte del Morelia

Paradela fue titular con los cementeros | Imago7

Cruz Azul inició su pretemporada rumbo al Apertura 2026 con un empate 3-3 ante Atlético Morelia en el Estadio Morelos, en un partido que tuvo dos desarrollos distintos para el conjunto celeste. La Máquina tomó una ventaja de tres goles, pero el equipo michoacano reaccionó en la segunda mitad para igualar el marcador.

El encuentro representó el primer ensayo formal para el equipo dirigido por Joel Huiqui, que utilizó el partido como parte de su preparación para el nuevo torneo de la Liga MX. El cuadro cementero comenzó con una base cercana al once titular, en busca de ritmo competitivo y de ajustes en sus líneas antes del arranque del calendario oficial.

Cruz Azul inició con Kevin Mier en la portería; Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi en defensa; Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez en la mitad de la cancha; mientras que Luka Romero, Andrés Montaño y José Paradela acompañaron a Christian Ebere en ataque.

La Máquina abrió el marcador al minuto 10 por medio de Christian Ebere, quien convirtió la primera anotación celeste de la pretemporada. El equipo capitalino volvió a encontrar la portería al minuto 22, cuando Luka Romero amplió la ventaja y colocó el 0-2 en el Estadio Morelos, resultado que marcó el rumbo de la primera mitad.

Durante ese tramo, Cruz Azul sostuvo posesiones en campo rival y aprovechó los espacios generados por sus atacantes. El marcador reflejó la eficacia del conjunto cementero en los primeros minutos, aunque el partido también sirvió para medir recorridos defensivos, presión tras pérdida y conexiones entre mediocampo y ataque.

Para el complemento, Joel Huiqui modificó por completo al equipo, como parte del plan de pretemporada y de la distribución de minutos entre el plantel. La ventaja celeste creció al minuto 65 con anotación de Mateo Levy, quien puso el 0-3 y dejó a Cruz Azul con margen amplio en el marcador.

Atlético Morelia respondió en la recta final del encuentro y comenzó una remontada que cambió el desarrollo del partido. El conjunto michoacano encontró tres goles para igualar el marcador 3-3, en una reacción que obligó a Cruz Azul a cerrar el compromiso con ajustes defensivos y mayor exigencia en su propio campo.

Huiqui recibe homenaje en el Morelos

Más allá del resultado, el partido también incluyó un momento relacionado con la historia de Joel Huiqui. El actual entrenador de Cruz Azul recibió un reconocimiento por parte del Atlético Morelia durante el medio tiempo, debido a su paso por la institución michoacana en 2011, año en el que el equipo llegó a la final del fútbol mexicano.

Huiqui defendió la camiseta de Morelia en aquella campaña que terminó con el subcampeonato ante Pumas. El homenaje se dio en el mismo escenario donde el técnico celeste comenzó ahora una nueva etapa de preparación con Cruz Azul, en un partido que reunió su pasado como futbolista con su presente en el banquillo.

Cruz Azul continuará su trabajo de pretemporada con el objetivo de afinar funcionamiento, corregir desajustes y consolidar variantes antes del Apertura 2026. El empate ante Atlético Morelia dejó una primera lectura para el cuerpo técnico: producción ofensiva en varios lapsos, cambios completos en el segundo tiempo y una ventaja de tres goles que no pudo sostenerse hasta el cierre.

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