Checo Pérez enciende la previa del México vs Inglaterra: “La copa no va a volver a casa”

El piloto mexicano Sergio Pérez mandó mensaje a los aficionados ingleses de cara al duelo de octavos de final

Checo Pérez trollea a los ingleses previo al partido ante México | Reuters

La rivalidad del México e Inglaterra por el partido de los octavos de final del Mundial 2026 también comenzó fuera de la cancha. A un día del encuentro, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez compartió un mensaje dirigido a la afición inglesa durante el GP de Gran Bretaña.

El tapatío expresó su confianza en que la selección mexicana logrará avanzar a la siguiente ronda y aprovechó para responder al conocido lema utilizado por los seguidores ingleses, “Football’s Coming Home”, con el que suelen acompañar a su selección durante los grandes torneos.

“Quiero agradecer a todos aquí, asegúrense de hacer todo hoy y mañana, porque mañana, porque mañana en la noche va a ser un momento muy duro para muchos de ustedes. Va a ser difícil, lo intentaremos y la copa no va a volver a casa este año”, afirmó el piloto mexicano.

Además del aspecto emocional que rodea el encuentro, el piloto también señaló que las condiciones donde se disputará el partido podrían representar un elemento a considerar. En ese sentido, mencionó que la altitud de la Ciudad de México podría jugar un papel durante el desarrollo del compromiso.

It's not Coming Home this year 🤣 pic.twitter.com/HifrQBhl0Z — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) July 5, 2026

El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de México, ubicado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una condición a la que la selección mexicana está acostumbrada y que ha sido tema de conversación en la previa del enfrentamiento.

¿Cuándo y dónde será el México vs Inglaterra del Mundial 2026?

México buscará avanzar a los cuartos de final frente a una selección inglesa que aspira a continuar su camino rumbo al título. El compromiso será el domingo 5 de julio en el Estadio de la Ciudad de México.

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