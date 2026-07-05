La Copa en Tus Manos, en vivo | 4 julio 2026

Prepara un análisis completo del esperado México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, con tácticas, alineaciones y claves del rival

La Copa en Tus Manos llega con toda la previa del esperado duelo entre México e Inglaterra, un encuentro que podría marcar un antes y un después para la selección mexicana en la Copa Mundial. En el programa analizamos la posible alineación del Tri, las declaraciones más recientes de jugadores y entrenadores, así como el ambiente que rodea uno de los partidos más importantes del fútbol mexicano en los últimos años.

Además, exploramos cómo llega Inglaterra tras entrenar en las instalaciones de Cantera de los Pumas y si la altura del Estadio Ciudad de México se convertirá en un factor determinante para el rendimiento del conjunto europeo. Los especialistas del programa también desmenuzan el planteamiento táctico de Inglaterra, sus fortalezas, figuras clave y cómo México deberá plantear su estrategia para neutralizar las armas del rival.

En el contexto internacional, Kylian Mbappé continúa brillando con Francia tras su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero francés sigue sumando goles y se mantiene en la pelea por alcanzar el récord histórico de Lionel Messi en Copas del Mundo.

El programa también ofrece cobertura completa de la selección mexicana y las principales figuras del torneo internacional, incluyendo estadísticas, reacciones y análisis de cada movimiento dentro y fuera de la cancha.

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