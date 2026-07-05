Inglaterra, los inventores del fútbol que solo presumen un título y una larga colección de tragedias

Inglaterra, creadora del fútbol moderno, llega al duelo ante México con un historial marcado por eliminaciones dolorosas, finales perdidas y un solo gran título

Inglaterra es considerada la cuna del fútbol moderno, pero su historia en los grandes torneos está muy lejos de reflejar el peso de su legado. A pesar de ser una de las selecciones más importantes del planeta, apenas ha conquistado un título grande: el Mundial de 1966. Desde entonces, los ingleses han construido una reputación marcada por derrotas dolorosas, eliminaciones inesperadas y finales perdidas que alimentan una de las mayores frustraciones del fútbol internacional. Ahora, antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026, el equipo de Thomas Tuchel buscará romper con esa historia de desilusiones.

Un gigante con una sola corona

Han pasado seis décadas desde que Inglaterra levantó su único gran trofeo, cuando derrotó a Alemania Federal en la final del Mundial de 1966 disputado en Wembley. Desde entonces, los ingleses han contado con generaciones repletas de figuras, pero ninguna ha conseguido devolverlos a la cima. En ese periodo únicamente han alcanzado dos finales de Eurocopa, ambas perdidas, y un par de semifinales mundialistas.

México 1970 y la remontada que nadie olvida

Una de las derrotas más dolorosas ocurrió precisamente en territorio mexicano. En los cuartos de final del Mundial de 1970, Inglaterra ganaba 2-0 a Alemania Federal y parecía encaminada a defender su corona. Sin embargo, los alemanes remontaron para imponerse 3-2 en tiempos extra, firmando una de las caídas más traumáticas en la historia del conjunto inglés.

Maradona y una herida que sigue abierta

Si existe un partido imposible de borrar para Inglaterra es el de México 1986. Argentina eliminó a los ingleses por 2-1 en cuartos de final con dos de las jugadas más famosas de la historia: la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’, ambas de Diego Maradona. Aquella derrota trascendió lo deportivo y quedó marcada para siempre en la memoria del fútbol mundial.

El gol que marcó la historia | SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

Los penales, su peor enemigo

Las tandas desde los once pasos han perseguido constantemente a Inglaterra. En Italia 1990 cayó en semifinales ante Alemania Occidental desde el punto penal; en Francia 1998 fue eliminada por Argentina tras la expulsión de David Beckham; en Alemania 2006 volvió a despedirse en cuartos de final contra Portugal por la misma vía y con Wayne Rooney expulsado. También sufrió en la Euro 1996, cuando perdió las semifinales en casa frente a Alemania, y en la Euro 2012 cayó ante Italia nuevamente en penales.

Fracasos inesperados y eliminaciones sorprendentes

Además de sus derrotas ante potencias, Inglaterra también ha protagonizado algunos de los mayores tropiezos del fútbol internacional. En Brasil 1950 perdió 1-0 frente a Estados Unidos, uno de los resultados más sorprendentes de la historia de los Mundiales. En Sudáfrica 2010 fue goleada 4-1 por Alemania en un partido recordado por el gol no concedido a Frank Lampard, mientras que en Brasil 2014 quedó eliminada en la fase de grupos con apenas un punto.

Dos finales consecutivas… y dos nuevas decepciones

Cuando parecía que la nueva generación rompería la maldición, llegaron dos golpes consecutivos. Inglaterra perdió la final de la Euro 2020 en Wembley frente a Italia en penales, desperdiciando una oportunidad histórica ante su afición. Cuatro años después volvió a quedarse a las puertas del título al caer 2-1 frente a España en la final de la Euro 2024.

México buscará aprovechar las dudas inglesas

Ahora, Inglaterra vuelve a jugar un partido de alto riesgo, esta vez frente a México en los octavos de final del Mundial 2026. Aunque los europeos parten como favoritos por plantilla e historia, llegan con el peso de una selección que ha convertido las grandes expectativas en constantes decepciones. Del otro lado estará un Tricolor que intentará aprovechar la presión sobre los ingleses y escribir otro capítulo inolvidable en el Estadio Azteca.

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