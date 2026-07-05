¿Qué es la 8 Mile Rule y cuál es el protocolo en el México vs Inglaterra por tormenta eléctrica?

Protocolo México vs Inglaterra: la 8 Mile Rule retrasó el partido debido a la presencia de rayos cerca del estadio; la seguridad será prioridad

Así funciona el protocolo por tormenta eléctrica | Reuters

El México vs Inglaterra de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 finalmente tuvo que retrasar su inicio debido a las condiciones climatológicas en la Ciudad de México. La lluvia y la actividad eléctrica en los alrededores del Estadio Ciudad de México obligaron a activar el protocolo de seguridad establecido por la FIFA antes del comienzo del encuentro.

La situación recordó lo ocurrido en el partido entre México y Ecuador, cuando el arranque también se aplazó por una tormenta eléctrica en el sur de la capital. En aquella ocasión, la selección mexicana informó sobre el retraso, mientras que la FIFA explicó que la decisiónobedecía al riesgo que representaban los rayos registrados cerca del inmueble.

En esta ocasión, el protocolo volvió a entrar en funcionamiento para proteger a jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo y aficionados. La FIFA establece que, cuando se detecta actividad eléctrica dentro del perímetro de seguridad, el inicio o la reanudación del partido debe posponerse hasta que las condiciones permitan desarrollar el encuentro sin riesgos.

La lluvia por sí sola no obliga a detener un partido. El factor determinante es la presencia de descargas eléctricas en las inmediaciones del estadio, ya que el reglamento del Mundial 2026 prioriza la seguridad sobre el cumplimiento del horario programado. Por ello, el silbatazo inicial entre México e Inglaterra quedó programado a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Cuál es la probabilidad de lluvias fuertes y tormenta eléctrica para este 5 de julio en la CDMX?

Las condiciones meteorológicas previstas para este domingo 5 de julio terminaron por impactar el desarrollo del partido entre México e Inglaterra. La actividad eléctrica registrada en los alrededores del Estadio Ciudad de México obligó a retrasar el inicio del encuentro, luego de que se activara el protocolo de seguridad de la FIFA.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la tarde se presentaron lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de entre 10 y 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en distintos puntos de la capital.

Se observan #lluvias puntuales de intensidad fuerte y posible caída de #granizo en: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl; lluvias de intensidad débil con #chubascos ocasionales en el resto de la ciudad.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/UwiKZz54B8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 5, 2026

Además, el organismo informó que las tormentas continuarán durante la próxima hora en la zona del Estadio Ciudad de México. También reportó lluvias fuertes con posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que en el resto de la ciudad persistirán lluvias de menor intensidad con chubascos.

¿El partido México vs Inglaterra se retrasa por tormenta eléctrica?

El México vs Inglaterra retrasó oficialmente su inicio una hora debido a la actividad eléctrica registrada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Aunque el encuentro estaba programado para las 18:00 horas, las autoridades activaron el protocolo de seguridad de la FIFA y el silbatazo inicial fue reprogramado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La actividad eléctrica detectada en la zona obligó a modificar el horario oficial del partido, priorizando la seguridad de jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, personal operativo y aficionados que se encontraban en el inmueble.

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.



18:05 Inicio de calentamiento



19:00 Inicio de partido



¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

El protocolo de tormenta eléctrica establece que, si se registran descargas dentro del perímetro de seguridad, el partido no puede iniciar ni reanudarse hasta que el riesgo desaparezca. Por ello, el duelo entre México e Inglaterra pasó de las 18:00 a las 19:00 horas, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitieran disputar el encuentro con seguridad.

¿Qué es la 8 Mile Rule? Te lo explicamos

La 8 Mile Rule es una regla de seguridad para eventos al aire libre. Establece que, si se detecta un rayo dentro de un radio de ocho millas alrededor del estadio, equivalente a unos 12.8 kilómetros, la actividad debe suspenderse o retrasarse.

En México también se le ha llamado la ‘regla de los 13 kilómetros’. La lógica es sencilla: aunque la tormenta no esté exactamente encima del estadio, un rayo cercano representa riesgo para personas que se encuentran en zonas expuestas, como cancha, accesos, gradas sin resguardo, pasillos abiertos o áreas operativas.

De acuerdo con la explicación del protocolo usado en el Mundial 2026, cuando se detecta una tormenta eléctrica a unos 24 kilómetros del estadio se avisa a los organizadores para anticipar una posible suspensión. La alarma se activa si los rayos aparecen en el radio de ocho millas.

La recomendación general del National Weather Service para actividades deportivas al aire libre indica que los organizadores deben contar con un plan de seguridad, monitorear radares y tecnología de detección de rayos, además de definir cuándo detener la actividad, a dónde llevar a la gente y cuándo reanudar.

El criterio de reanudación también es clave. El NWS recomienda esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de retomar actividades al aire libre, debido a que las cargas eléctricas pueden permanecer en las nubes aunque la tormenta parezca haber pasado.

¿Cuál es el protocolo a seguir en el México vs Inglaterra en caso de tormenta eléctrica en la CDMX?

Debido a la tormenta eléctrica previo al México vs Inglaterra, el protocolo se maneja desde el centro de operaciones del estadio, donde se coordinan autoridades de la ciudad, Protección Civil, personal meteorológico, seguridad del inmueble y áreas operativas de la organización.

Protocolo de tormenta | Claro Sports

El primer paso es el monitoreo. Si cae un rayo a ocho millas del estadio, los radares del centro de comando activan el protocolo de espera, con revisión de las condiciones alrededor del inmueble y de los puntos de acceso, cancha, túneles, vestidores y zonas con presencia de aficionados.

La información operativa del protocolo contempla un primer periodo de evaluación de 15 minutos. En ese corte, las autoridades revisan si cayó otro rayo dentro del radio de seguridad y definen si el riesgo disminuyó, se mantiene o aumentó. Ese análisis no significa que el partido se reanude de forma automática, ya que la decisión final depende del monitoreo meteorológico y de los criterios de seguridad.

Paso a paso del protcolo | Claro Sports

La reacción también cambia según el momento del partido. No es lo mismo que la tormenta aparezca cuando el público aún entra al estadio, cuando faltan cinco minutos para el arranque, durante el calentamiento o con el balón ya en juego. En cada escenario, el operativo ajusta los pasos para proteger a la gente y reducir riesgos en accesos, gradas, cancha y zonas de circulación.

Si la alarma se activa antes del inicio, el silbatazo puede retrasarse y los equipos deben permanecer en zonas seguras. Si ocurre durante el juego, el árbitro y las autoridades del partido pueden detener la actividad, ordenar la salida de los jugadores y esperar una nueva instrucción del centro de operaciones.

El resguardo será obligatorio para quienes estén en zonas expuestas. Jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, personal de cancha, medios y elementos operativos deben abandonar el terreno de juego y dirigirse a túneles, vestidores o áreas interiores. En el México vs Ecuador, personas presentes indicaron que quienes estaban a nivel de cancha debían refugiarse en los túneles del estadio.

Los pasos del protocolo de tormenta | Claro Sports

Para los aficionados, la instrucción será seguir las indicaciones del personal del inmueble, Protección Civil y seguridad. El NWS advierte que no hay un lugar seguro al aire libre cuando una tormenta eléctrica está cerca, por lo que la gente debe moverse a estructuras cerradas y evitar ventanas, puertas u objetos que conduzcan electricidad.

La prioridad será clara: primero la seguridad y protección de las personas; después, la parte deportiva. Si el riesgo baja, se definirá el regreso a la cancha, el tiempo de calentamiento y el nuevo horario de reanudación. Si cae otro rayo dentro del radio de seguridad, el conteo se reinicia y el retraso puede extenderse.

¿A qué hora juegan México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026?

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido estaba programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México, pero debido al mal clima será a las 19:00 horas.

El encuentro podrá verse en México por televisión abierta y plataformas digitales. La transmisión está contemplada por Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y ViX, de acuerdo con la programación reportada previo al partido.

Por ahora, el horario se mantiene. El único escenario que podría modificar el arranque o el desarrollo del partido sería una instrucción de FIFA y autoridades locales por seguridad climática, principalmente si se detectan rayos dentro del radio de ocho millas del estadio.

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